Putin ofrece a EEUU una nueva tregua humanitaria en Ucrania mientras Zelenski denuncia nuevos cortes de Starlink

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LO ESENCIAL Las claves Vladimir Putin propone a EEUU una nueva tregua humanitaria de cinco días en Kostiantínivka (Donetsk) para desminar los accesos y evacuar a 500 ciudadanos. El presidente ruso afirma no oponerse a la participación de Europa en el diálogo de paz, pero exige aclarar si buscan la paz o la guerra para retirar sanciones. Volodímir Zelenski denuncia nuevos cortes sistemáticos en el servicio militar Starshield de Starlink, afectando la intercepción de drones rusos a alta velocidad. El líder ucraniano celebra la presencia indirecta de Europa en las negociaciones en Abu Dabi y reclama que participe de manera regular en el proceso de paz.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha propuesto a los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, la organización de una misión humanitaria en la estratégica ciudad ucraniana de Kostiantínivka, ciudad de la región de Donetsk que el ejército ruso dice haber tomado en julio pasado.

"Tuvimos una muy buena experiencia con la cooperación humanitaria en la localidad de Oleshki", señaló el líder ruso en referencia a la reciente misión humanitaria mediada por la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Putin afirmó que las fuerzas de Moscú necesitarán cinco días para desminar los accesos a la urbe, pero advirtió que si Kiev sigue negando que ha perdido el control total de la ciudad, "también tendrá que garantizar la seguridad" de los 500 ciudadanos que, estima, deberían evacuarla.

El presidente ruso también ha afirmado que "nunca se ha opuesto al diálogo con Europa", en alusión a las conversaciones trilaterales en Abu Dabi entre EEUU, Rusia e Ucrania. Putin se mostró a favor de una posible participación europea en futuras rondas de negociación que avance hacia el alto el fuego.



Sin embargo, instó a los mediadores estadounidenses a aclarar en sus contactos con los europeos "si quieren la paz o la guerra", el eufemismo con el que Moscú reclama el levantamiento de sanciones. También se mostró en contra del despliegue de tropas occidentales en Ucrania, lo que interpreta como "una amenaza para la seguridad nacional y una continuación del conflicto".

Putin aseguró que quiere "una paz eterna" con Ucrania, en la que haya líneas fronterizas claras respetadas por ambas partes. "Para nosotros hay una línea de separación. La línea de la frontera estatal. Aquí nosotros y allí, vosotros", afirmó en alusión a las provincias del Dombás que no controla enteramente. De lo contrario, las "zonas grises" seguirán siendo "la manzana de la discordia".

Nuevos cortes de Starlink

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado en paralelo nuevas restricciones a la velocidad a la que pueden operar las terminales de internet por satélite de Starshield, la versión para usos militares de Starlink, que utiliza el Ejército ucraniano para guiar sus drones e interceptar los ataques rusos.



"Desafortunadamente, nuestras unidades llevan varios días registrando interrupciones sustanciales en las operaciones de Starshield sobre el territorio de Ucrania, a lo largo de toda la línea del frente y en los territorios temporalmente ocupados [por Rusia] de Ucrania", dijo Zelenski en X.

Volódimir Zelenski durante la Conferencia Política Europea (CPE) en Dublín REUTERS/Cathal McNaughton

Zelenski ya denunció el mes pasado limitaciones del servicio similares que fueron interpretadas en Ucrania como una forma de presión para que Kiev ceda a las exigencias de Rusia en las negociaciones por parte de la Casa Blanca y del dueño de los satélites Starlink, Elon Musk.



Como ya ocurrió en octubre, las terminales de Starshield dejan de funcionar cuando los drones sobre las que van montadas alcanzan los 160 kilómetros por hora. Zelenski calificó de “sistemáticas” estas limitaciones y dijo que su Ejército ha descartado que se trate de “errores accidentales”.



El principal problema que estas nuevas restricciones crean se da a la hora de interceptar los drones de motor a reacción rusos. Estos artefactos alcanzan velocidades muy superiores a los 161 kilómetros por hora y los drones interceptores con que los derriba Ucrania deben alcanzarlos a velocidades parecidas.

El presidente ucraniano dijo que algunos ataques rusos no han podido ser interceptados en los últimos días por estas limitaciones en el funcionamiento de Starshield. “Desafortunadamente, esto ayuda a los rusos a matar a más ucranianos y a llevar a cabo ataques más precisos contra Ucrania”, agregó.

Por otro lado, Zelenski celebró que Europa haya estado presente, aunque de manera "indirecta", en la última ronda de negociaciones de paz, pero reivindicó que el bloque debe poder participar en dichas conversaciones "de manera regular".



"Está bien que los europeos formen ahora parte de esas conversaciones, aún no directamente y no cuando los rusos están en la mesa, pero los europeos ya están involucrados y tenemos que garantizar que Europa participe de forma regular en esas negociaciones", expresó al inicio de la cumbre de la Conferencia Política Europea (CPE) en Dublín, que reúne a casi cincuenta jefes de Estado y de Gobierno del continente.