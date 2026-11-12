Portugal eleva el tono contra Rutte por criticar a Madrid y Lisboa: "Es desafortunado, frívolo y alejado de la realidad"

Por el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no se ha pronunciado públicamente sobre las alusiones de Rutte a España.

Montenegro destacó que el 92% de los portugueses apoya a Ucrania y defiende que el compromiso de su Gobierno con los aliados es total.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, tildó las declaraciones de Rutte de "desafortunadas y frívolas", acusándole de ignorar la realidad del país.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reiteró sus críticas señalando que la población de países como España y Portugal percibe lejana la amenaza rusa.

Lejos de aprovechar su coincidencia en la cumbre de la Comunidad Política Europea de Dublín para rebajar la tensión, el Gobierno portugués y el secretario general de la OTAN han agravado el choque diplomático desencadenado por las acusaciones de Mark Rutte contra España y Portugal de minusvalorar la amenaza rusa y desentenderse de la guerra de Ucrania por considerarla un conflicto lejano.

"Se lo digo de vez en cuando a nuestros aliados en España o Portugal, que dicen: 'Bueno, está lejos y lo que ocurre en Rusia afecta sobre todo a Polonia'. Los misiles rusos más modernos tardan cinco minutos más en llegar a Lisboa que a Varsovia", afirmó el jefe de la Alianza Atlántica el fin de semana en un programa de la televisión neerlandesa.

Pese a las protestas iniciales de Lisboa, Rutte se ha reafirmado este jueves en sus declaraciones. "No tengo ninguna crítica hacia Portugal ni hacia España, porque están haciendo exactamente lo que necesitamos: aumentar el gasto en defensa e incrementar la producción industrial del sector", ha comenzado.

Pero a continuación, ha insistido en sus reproches. "Lo que digo para toda Europa, y no solo en el caso de Portugal y España, es que a veces la población -no los políticos, sino los ciudadanos— tiene la sensación de que existe una diferencia entre los países del flanco oriental, como Estonia y Polonia, y el resto. Y lo único que digo es que los misiles rusos tardarían cinco minutos más en llegar a Dublín, Ámsterdam, Madrid o Roma que a Tallin o Vilna", denuncia el jefe de la Alianza Atlántica.

"¿Va a reunirse hoy con el primer ministro portugués para darle explicaciones?", le han preguntado. "No creo que tenga nada que explicar", ha zanjado Rutte.

Lejos de aplacar el malestar de Lisboa, sus nuevas declaraciones han avivado la indignación del primer ministro portugués, Luís Montenegro. "Estas declaraciones, al igual que las primeras, son manifiestamente desafortunadas y frívolas, y demuestran un desconocimiento absoluto de la realidad política y social de Portugal"

"No solo el Gobierno portugués, sino también todas las autoridades portuguesas y los órganos de soberanía han estado en primera línea del apoyo político, económico y militar a Ucrania. Y, por tanto, han manifestado todo nuestro rechazo a la perspectiva de que la Federación Rusa conquiste territorio y agreda los principios de autonomía de los Estados y de integridad territorial".

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea este jueves en Dublín Unión Europea

"También es público que el pueblo portugués respalda de forma abrumadora esta posición de las autoridades portuguesas: la media europea de apoyo a estos principios ronda el 76%, mientras que en Portugal el respaldo a Ucrania y el rechazo a la actitud de Rusia alcanza el 92%. Es, de hecho, una cifra superior a la de los propios Países Bajos, el país de origen del secretario general de la OTAN", afirma Montenegro.

"Nuestro compromiso con los aliados es total. Y es un compromiso que asumen las autoridades portuguesas, el Gobierno portugués y también el pueblo portugués. Lamento que el secretario general de la OTAN no se tome la molestia de profundizar en el conocimiento de la realidad portuguesa antes de hacer este tipo de declaraciones. Podemos estar geográficamente lejos de Polonia, Ucrania o Rusia, pero estamos muy cerca de lo que está ocurriendo", ha concluido.

En contraste con la dureza de Montenegro, el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas de Rutte a España.