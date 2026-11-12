Nuevo golpe al Ejército ruso en su territorio: muere un coronel en un atentado con coche bomba en San Petersburgo

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LO ESENCIAL Las claves Un coronel del 6.º Ejército de Fuerzas Aéreas de Rusia muere al explotar una bomba adosada a su coche en San Petersburgo. El artefacto habría sido detonado de forma remota al iniciar la marcha, causando también heridas a un familiar de la víctima. El Comité de Instrucción de Rusia ha abierto una causa penal por asesinato tras el atentado en el barrio de Shúshari. El ataque sigue el patrón de otros atentados con explosivos contra altos cargos militares rusos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Un coronel de las Fuerzas Armadas de Rusia murió a consecuencia de un atentado con dinamita contra su automóvil en el barrio de Shúshari de San Petersburgo, según informó el medio digital local Fontanka.

El explosivo fue plantado en el fondo del automóvil y activado poco después de que el militar iniciase la marcha. El militar, cuya identidad no ha sido revelada pero que sería un oficial del 6.º Ejército de Fuerzas Aéreas y de Defensa Aérea del Ejército ruso, murió en el acto a consecuencia de las heridas recibidas.

Hasta el lugar del ataque se desplazaron agentes de la Policía para determinar las circunstancias del siniestro. El Comité de Instrucción de Rusia incoó una causa penal por asesinato, sin presentar hasta el momento hipótesis sobre quién podría haber organizado y perpetrado el atentado.

Russian media report that a car carrying a Russian colonel exploded in Saint Petersburg. He died at the scene. The incident occurred early in the morning on November 12 on Kolpinskoye Highway in the Shushary district. Preliminary reports indicate the victim was the chief navigator of the 6th Air and Air Defense Forces Army of the Russian Federation. — WarTranslated (@wartranslated) November 12, 2026

Las autoridades locales bloquearon la autopista aledaña al lugar del suceso, en el que también resultó herido un familiar del coronel.

Según las primeras hipótesis, el artefacto explosivo habría sido detonado de forma remota en un modus operandi similar a otros ataques llevados a cabo contra altos cargos del Ejército ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania.

Como consecuencia de la explosión también resultó dañado un autobús de transporte público, en el que varias ventanillas saltaron como resultado de la onda expansiva

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania varios militares rusos, incluyendo oficiales de alto rango, han muerto en atentados con dinamita, atribuidos a los servicios de inteligencia ucranianos.

El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.