La Fiscalía Europea abre una investigación por fraude de fondos UE en las pulseras antimaltrato de Igualdad

La ministra Ana Redondo ha prometido colaboración absoluta y defiende que los fondos comunitarios Next Generation se han invertido correctamente.

El Tribunal de Cuentas aprobó en septiembre un informe que denunciaba "serias deficiencias" en el funcionamiento del sistema de estos dispositivos telemáticos.

Agentes de la UCO de la Guardia Civil han acudido a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas para recabar información.

La Fiscalía Europea en Madrid investiga un presunto fraude con fondos de la UE destinados a la compra de pulseras antimaltrato para víctimas de violencia de género.

La Fiscalía Europea en Madrid ha llevado a cabo este jueves "medidas de investigación" en las sedes del ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas en el marco de una investigación por un presunto fraude con fondos europeos destinados a adquirir pulseras antimaltrato.

En estos dispositivos telemáticos, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento tanto de medidas cautelares como de condenas por delitos de violencia de género, se detectaron a finales del año pasado múltiples fallos.

La investigación, en la que colabora la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se abrió el año pasado pero se desconocía hasta ahora. La Fiscalía Europea se ha limitado a confirmar las actuaciones y ha rechazado facilitar más detalles sobre el estado de las pesquisas.

Este organismo comunitario tiene competencias para investigar, ejercer la acción penal y llevar ante los tribunales los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha confirmado que agentes de la UCO se personaron en su sede a petición de la Fiscalía Europea en Madrid "en relación con una solicitud de información".

El Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 22 de septiembre un informe de fiscalización en el que denuncia "serias deficiencias" en el sistema de pulseras antimaltrato de Igualdad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que la investigación de la Fiscalía Europea "no es nada nuevo" y ha prometido "colaboración absoluta" y "transparencia absoluta", aunque ha asegurado que los fondos europeos se han invertido "correctamente".

Redondo sostiene además que el nuevo contrato para las pulseras antimaltrato mejora todos los aspectos y corrige las disfuncionalidades del contrato anterior. "Está en juego la vida de más de 40.000 mujeres. Somos los primeros interesados en que se fiscalice hasta el último céntimo", ha dicho en rueda de prensa.

La Comisión de Ursula von der Leyen ya anunció a finales del año pasado que estaba examinando el caso, dado que el proyecto de las pulseras antimaltrato está incluido en el plan de recuperación de España -como hito 472- y se financia con fondos Next Generation.

El cumplimiento de este hito está siendo examinado en el marco del octavo y último pago de fondos Next Gen, sobre el que Bruselas tiene que pronunciarse en las próximas semanas.

En respuesta a una interpelación parlamentaria del eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, avisó de que podría congelar fondos si detecta irregularidades en la adjudicación del contrato.

"El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es un instrumento basado en los resultados. Esto significa que los pagos solo se abonan tras la evaluación afirmativa del cumplimiento de los requisitos correspondientes a los hitos y objetivos", ha resaltado Dombrovskis.

El comisario de Asuntos Económicos recuerda finalmente que "los Estados miembros son responsables de la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia, incluida la adjudicación y la gestión de los contratos financiados en el marco del Mecanismo".

"Esta responsabilidad incluye garantizar que todos los procedimientos de contratación, incluida la pública, cumplan plenamente la legislación nacional y el Derecho de la Unión aplicables", concluye su respuesta.

En su interpelación parlamentaria, Buxadé apuntaba que el contrato adjudicado a la UTE Vodafone‑Securitas para la gestión de las pulseras antimaltrato está valorado en 35 millones de euros y fue financiado con fondos Next Generation.

El líder de Vox en la Eurocámara trasladó a la Comisión que durante la ejecución del contrato "se han producido fallos técnicos gravísimos que han puesto en riesgo directo la vida y la seguridad de esas mujeres".

"Se han perdido datos esenciales en el sistema COMETA, lo que ha provocado que juicios quedaran sin pruebas suficientes, que agresores hayan resultado absueltos y que el principio básico de protección a las víctimas quedara comprometido", denunció Buxadé.