Muere "de forma repentina" a los 66 años el embajador ruso en EEUU, Alexander Darchiev

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LO ESENCIAL Las claves Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos, ha fallecido de forma repentina a los 66 años de edad, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores ruso. El diplomático ocupaba el cargo en Washington desde marzo de 2025, tras ser nombrado por Vladímir Putin en una etapa marcada por los intentos de normalización bilateral tras el regreso de Donald Trump. Darchiev contaba con una dilatada trayectoria dedicada a las relaciones con América del Norte, habiendo ejercido también como embajador ruso en Canadá entre 2014 y 2021. La Cancillería rusa ha destacado su figura como la de un brillante experto en asuntos estadounidenses y un líder profesional fundamental para la política exterior del país.

El embajador ruso en Washington, Alexander Darchiev, ha muerto este miércoles de forma repentina a los 66 años de edad, según informó la Cancillería rusa en un comunicado.



"La dirección y el personal del Ministerio de Exteriores de Rusia anuncian con profundo pesar el repentino fallecimiento de Alexander Darchiev, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa ante Estados Unidos, ocurrido el 11 de noviembre a la edad de 66 años", ha señalado la nota oficial.



El comunicado ha destacado que Darchiev era "un diplomático excepcional, un líder experimentado, un buen amigo y un mentor".

"Profesional de primer nivel y brillante experto en asuntos estadounidenses, Alexander Darchiev desempeñó un papel fundamental en una de las áreas más importantes de la política exterior rusa", ha concluido.

¿Quién era Alexander Darchiev?

Alexander Nikitich Darchiev era hijo del que fue consejero de la embajada rusa en Hungría, Nikita Darchiev, y comenzó su propia carrera diplomática en la década de los 1990. Nacido el 14 de mayo de 1960 en Budapest (Hungría), se licenció en Historia por la Universidad Estatal de Moscú en 1983.

Posteriormente, desarrolló una trayectoria académica centrada en Estados Unidos y Canadá en el Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de la URSS, donde se doctoró en 1987 con una tesis sobre las fuerzas de izquierda liberal en la vida sociopolítica estadounidense durante las décadas de 1970 y 1980.

Inició su carrera diplomática en 1992 y buena parte de su trayectoria profesional estuvo vinculada a las relaciones entre Moscú y Washington. Trabajó en la Embajada rusa en Estados Unidos en dos etapas, entre 1997 y 2002 y entre 2005 y 2010.

También ocupó distintos puestos de responsabilidad en el Ministerio de Exteriores ruso, entre ellos el de director del Departamento de América del Norte, desde el que participó en la gestión de las relaciones diplomáticas con Washington y Ottawa.

Entre 2014 y 2021 fue embajador de Rusia en Canadá, un periodo marcado por el progresivo deterioro de las relaciones entre Moscú y los países occidentales tras la anexión rusa de Crimea en 2014.

Después regresó al Ministerio de Exteriores, donde volvió a ponerse al frente del departamento encargado de las relaciones con América del Norte.

En marzo de 2025, el presidente ruso, Vladímir Putin, lo nombró embajador en Estados Unidos, un puesto que llevaba vacante varios meses tras la salida de Anatoli Antónov.

Su designación se produjo en un momento de acercamiento entre Moscú y Washington, coincidiendo con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y los primeros contactos para restablecer las relaciones bilaterales.

Darchiev defendió públicamente la necesidad de normalizar los vínculos entre ambas potencias y permaneció al frente de la legación diplomática rusa hasta su fallecimiento.