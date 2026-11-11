Evacuados 300 colegios en Italia por una falsa alarma de bomba reivindicada en nombre de un grupo misógino

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LO ESENCIAL Las claves Unos 300 colegios e institutos en varias ciudades de Italia, entre ellas Roma, Milán y Nápoles, fueron evacuados por amenazas de bomba enviadas por correo electrónico. El mensaje amenazante fue firmado a nombre del 'Vilayat de Misoginistán', un término relacionado con comunidades misóginas e 'incel' en la red. La Policía y los artificieros inspeccionaron los centros escolares sin hallar ningún artefacto explosivo, por lo que las autoridades consideran que se trata de una falsa alarma. La primera ministra Giorgia Meloni y los ministros de Interior y Educación indicaron que los avisos buscan generar alarma social y comprometer el sistema educativo público.

Hasta 300 escuelas e institutos en varias ciudades italianas han sido evacuados en la mañana del miércoles tras recibir a primera hora de la mañana un correo electrónico anónimo con amenazas de bomba dirigido a sus directores, en un patrón que recuerda al de las alertas falsas que han trastornado el tráfico aéreo en Europa.



La alarma se activó a primera hora tras la recepción de un mensaje amenazante remitido a las direcciones oficiales de múltiples centros escolares. "Os aniquilaremos", afirmaba el texto reivindicado por el 'Vilayat de Misoginistán', un término que designa de forma burlona a las comunidades misóginas e incel ('célibes involuntarios') de la red.



Tras recibir las comunicaciones, los equipos directivos avisaron a las fuerzas de seguridad y aplicaron los protocolos de emergencia, lo que motivó la salida ordenada hacia los puntos de encuentro exteriores de miles de alumnos, docentes y personal laboral.

Efectivos de las fuerzas de seguridad, junto a unidades caninas y artificieros, inspeccionaron aulas, pasillos y zonas comunes para verificar las instalaciones, sin que hasta el momento se haya hallado ningún artefacto, según las mismas fuentes.



Entre las localidades afectadas figuran Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, además de otras ciudades y provincias italianas. Se trata del segundo episodio masivo de estas características en lo que va de mes.



A comienzos de noviembre, una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares provocó también la interrupción de las clases e inspecciones policiales en decenas de institutos de todo el territorio nacional.



La Policía mantiene abierta una investigación para rastrear el origen de las comunicaciones e identificar a los autores de estos envíos masivos.

Policías italianos investigan la amenaza de bomba en una escuela de Roma. REUTERS/Francesco Fotia

"El Gobierno está siguiendo con gran atención los múltiples avisos referidos a alertas de bomba en los centros escolares", ha escrito la primera ministra Giorgia Meloni en sus redes sociales.

"Por el momento, no ha surgido indicio alguno que implique un peligro concreto", continúa la mandataria. "Los avisos parecen vincularse más bien a una estrategia dirigida a generar alarma y preocupación, sobre la que se mantienen en curso todas las investigaciones necesarias".

La primera ministra también afirmó que las fuerzas de seguridad y las instituciones están supervisando la situación y trabajando para tranquilizar a los ciudadanos, las familias y el personal educativo.



"El Estado está presente y está haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos", concluyó.

Evacuación de un instituto en Milán. Marco Ottico / Zuma Press / Europa Press

El ministro de Interior, Matteo Piantedosi, no ha querido pronunciarse sobre el posible origen de la falsa alarma, pero ha subrayado el posible fenómeno de "emulación" para "comprometer el sistema educativo público".

Los nuevos avisos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados en Italia durante las últimas semanas.

Entre los más recientes destacan varias falsas alertas de bomba en vuelos comerciales, ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados, una intrusión informática en la constructora del túnel estratégico del Brennero - que unirá Italia con Austria - y la difusión en la 'dark web' de datos personales del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y su familia.

Por este motivo, el Gobierno italiano ha reforzado la coordinación entre las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad para mejorar la detección y respuesta ante posibles amenazas.

Las autoridades investigan si todos estos episodios responden a una misma estrategia coordinada para generar alarma social y socavar la confianza en las instituciones del país.

"Han atacado vuelos, supermercados y hasta hospitales. Es evidente que existe una estrategia. Quién está detrás es difícil de saber en este momento, pero los servicios de inteligencia están actuando para identificarlo", valoró ministro de Educación, Giuseppe Valditara.