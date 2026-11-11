EEUU plantea en Abu Dabi que Ucrania redibuje las fronteras del Dombás para que Rusia dé por alcanzados sus objetivos

Los países europeos continúan sin un sitio directo en las reuniones a tres bandas debido al veto del Kremlin, a pesar de su papel clave en el futuro del conflicto.

Las partes acuden a la cuarta ronda de negociación en medio de una gran presión por el número de bajas rusas y el desgaste ucraniano por los ataques a su red eléctrica.

Washington sopesa ofrecer a Ucrania garantías defensivas similares a los artículos 4 y 5 de la OTAN sin la exigencia de ingresar formalmente en la Alianza.

Estados Unidos propone en Abu Dabi que Ucrania modifique los límites del Dombás para que la franja defensiva de Kiev quede fuera y Rusia pueda declarar la conquista total de la región sin ganar más territorio.

Nada cambia, hasta que, de repente, y sin aviso previo, cambia. Eso debe de pensar la diplomacia estadounidense en el enésimo intento de alcanzar un acuerdo duradero entre Rusia y Ucrania que ponga fin a una guerra que se acerca al quinto año.

Steve Witkoff y Jared Kushner, los enviados de Donald Trump para casi todo, sentaron este martes en Abu Dabi a rusos y ucranianos a una misma mesa por primera vez desde febrero, en una cita que se prolongará hasta el miércoles y que llega precedida del optimismo habitual de Trump.

La semana pasada, tras recibir en la Casa Blanca a Kiril Dmítriev, el hombre de Vladímir Putin para los negocios con Washington, el presidente estadounidense anunció "un gran y precioso acuerdo", que iría más allá de Ucrania y que podría implicar a toda Europa.

A juzgar por los nombres, da la sensación de que al menos Ucrania se toma en serio la oportunidad. Kiev ha enviado a Rustem Umérov, jefe de su servicio de inteligencia exterior, y a Kirilo Budánov, el general que dirige hoy el gabinete del presidente Volodímir Zelenski.

Rusia, en cambio, repite con Vladímir Medinski, el asesor de Putin que ya encabezó las fallidas conversaciones de Estambul en la primavera de 2022, arropado por dos viceministros de Exteriores y por el jefe de la inteligencia militar.

Su presencia puede leerse como un aviso de que en Moscú no se ha movido nada, por mucho que Trump observe en Putin cambios que nadie más vislumbra.

Esta es ya la cuarta ronda a tres bandas. Las dos primeras se celebraron también en Abu Dabi, en enero y febrero, y la tercera en Ginebra, diez días antes de que Estados Unidos e Israel empezaran a bombardear Irán. Nueve meses han pasado desde entonces.

Los europeos, a quienes tocaría pagar y vigilar cualquier paz, siguen sin asiento: Rusia los ha vetado y solo les ha quedado un encuentro previo con ucranianos y estadounidenses, al que acudieron representantes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, junto con la OTAN y la Comisión Europea.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habla con militares en Chebarkul, provincia de Cheliábinsk. Europa Press

España, que recibió el jueves pasado a Zelenski en Madrid y que desde enero estudia enviar tropas a una eventual misión de paz, ni siquiera figura en esa segunda fila.

Las tres citas anteriores dejaron algún canje de prisioneros, de acuerdo, pero ningún avance político ni militar. Cada vez que la conversación ha pasado de lo humanitario a lo territorial se ha estrellado contra el mismo muro, y tampoco ahora los negociadores ucranianos esperan otra cosa.

La sesión del martes duró casi cuatro horas y, según la delegación rusa, se dedicó a un nuevo sistema de seguridad en Europa. Es justo lo que había adelantado Trump y es también una manera de aplazar la discusión del alto el fuego.

Una promoción inmobiliaria

El muro con el que choca toda negociación es la fórmula que Washington llama, como si se tratara de los acuerdos de Camp David entre israelíes y árabes, "paz por territorios": Ucrania entrega la parte del Dombás que aún conserva, Rusia se da por satisfecha y la guerra se acaba.

La Casa Blanca defiende desde hace más de un año esta fórmula y Zelenski, con todo el sentido del mundo, siempre se ha resistido: de entrada, esos territorios pertenecen a su país, los defiende su ejército y en ningún caso va a ceder Sloviansk y Kramatorsk, las dos ciudades fortificadas que cierran el paso hacia el resto de la nación.

Volódimir Zelenski durante la cumbre Iberoamericana de Madrid. Susana Vera Reuters

Además, nadie le ha explicado todavía qué impedirá a su vecino volver a atacar desde posiciones mejores en cuanto se haya rearmado.

El presidente ucraniano lo repitió esta misma semana en una entrevista con la televisión pública danesa, recordando lo ocurrido en febrero de 2022: "Putin hablaba del Dombás, pero luego decidió ocupar la capital. Lo del Dombás eran solo palabras; lo de Kiev fue la realidad".

Los hechos le respaldan: en septiembre de aquel año, Rusia se anexionó sobre el papel cuatro regiones ucranianas y todavía hoy reclama enteras las de Zaporiyia y Jersón, cuyas capitales no controla.

Aparte, está lo que el Kremlin llama "las causas profundas" del conflicto, es decir, su exigencia de una Ucrania neutral, con un ejército reducido y un gobierno dócil en Kiev.

Trump y los suyos no han terminado de entenderlo en casi dos años de mediación. El presidente y Witkoff vienen del negocio inmobiliario y tratan la guerra como una disputa de lindes en la que basta dar con el precio para que las dos partes firmen.

Vladímir Putin junto a Steve Witkoff durante una reunión en el Palacio de Constantino en San Petersburgo. Kristina Solovyova Sputnik

De ahí que hayan ido añadiendo incentivos a la oferta: según The Economist, ahora estudian incluso permitir el regreso de la energía rusa al mercado europeo, algo que ni Kiev ni Bruselas aceptan.

No entienden que a lo que Putin aspira es a descabezar al Gobierno ucraniano y a tutelar al que venga después, y a eso, desde luego, no se renuncia por dinero.

400.000 muertos

Pese a todo, hay tres razones para pensar que, esta vez, todo puede ser distinto. La primera es el carísimo precio que está pagando Rusia por su aventura imperialista.

Dos grupos de piratas informáticos entraron a finales de octubre en los sistemas de Rosstat, el instituto ruso de estadística, y se llevaron más de once millones de certificados de defunción.

Según los autores de la filtración, cuyos cálculos nadie ha podido contrastar, el estado ruso tendría registrados entre 394.000 y 450.000 muertos vinculados a la guerra hasta finales de agosto.

Rosstat admite el ciberataque… pero niega el robo de datos. Ahora bien, la cifra encaja bastante con lo que ya conocíamos: el medio ruso independiente Mediazona y la BBC identificaron recientemente con nombre y apellidos a más de 285.000 soldados caídos.

Si la filtración fuera cierta, Putin habría sacrificado más de 25 veces los 15.000 hombres que la Unión Soviética perdió en casi 10 años de guerra en Afganistán, una de las causas que contribuyeron a hundir el régimen. A cambio, Rusia ocupa hoy en torno al 20% de Ucrania, poco más de lo que tenía en noviembre de 2022.

Nada de esto garantiza que el Kremlin quiera parar, porque nunca ha dado muestras de que las bajas le importen lo más mínimo. Aun así, según The Economist, Moscú parece mostrarse más flexible que de costumbre ante un alto el fuego sobre la línea actual del frente. Lo hace desde que Washington aceptó hablar también de la seguridad europea, justo el asunto que los rusos llevaron el martes a la mesa.

La segunda es el agotamiento de Ucrania.

Rusia ha dedicado la última semana a destrozar la red eléctrica ucraniana: el martes 3 atacó instalaciones en nueve regiones y en la capital, y el pasado domingo dejó sin luz a más de 600.000 personas solo en Dnipropetrovsk. La noche anterior a la reunión, lanzó otros 162 drones y un misil balístico.

El quinto invierno de guerra amenaza con ser el peor. Zelenski ve en ello una forma de presión antes de las negociaciones y probablemente sea así, pero lo cierto es que su población llega a esta ronda más cansada que a ninguna de las anteriores.

La tercera es la que más interesa en Kiev. Los negociadores estadounidenses creen ahora, siempre según el semanario británico, que Putin podría aceptar una garantía de Washington a Ucrania muy similar a la que establecen los artículos 4 y 5 del tratado de la OTAN: consultas si el país se siente amenazado y defensa si es atacado, sin necesidad de que ingrese en la Alianza.

Marco Rubio acompaña a Donald Trump en uno de los mítines de campaña. Evan Vucci Reuters

De esa idea se habla desde hace más de un año; la novedad sería el visto bueno ruso. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya advirtió el lunes de que, para que funcione la garantía "tiene que ser algo que Rusia también acepte", lo que deja en manos del agresor decidir cómo se protege al agredido.

Un cuarto factor, algo menos decisivo, son las prisas de la Casa Blanca. Los republicanos perdieron la semana pasada las elecciones de mitad de mandato y los demócratas controlarán las dos cámaras del Congreso desde enero.

A Witkoff y Kushner, que a partir de entonces podrían verse ante comisiones de investigación por posibles conflictos de intereses, les interesaría poder presentar algún tipo de resultado positivo de sus gestiones, marcadas por un cierto interés en sus negocios personales por encima de la seguridad y estabilidad en el planeta.

Ceder sin que se note

Dicho esto, para llegar a un acuerdo, todos necesitan alguna especie de parapeto que lo justifique ante su gente. En ese sentido, Washington ha tenido la idea más imaginativa de toda la negociación.

The Economist asegura que los enviados de Trump plantearon antes de la cita que Ucrania redibuje los límites administrativos de Donetsk y Lugansk, las dos regiones del Donbás. La franja que Kiev aún defiende, con Sloviansk y Kramatorsk dentro, quedaría oficialmente fuera de ellas, y el Donbás encogería hasta coincidir con lo que Rusia ya ocupa.

Putin podría proclamar entonces que lo ha conquistado entero sin que un solo soldado ucraniano tuviera que abandonar su trinchera. Nadie ha confirmado, eso sí, que Kiev esté dispuesta a estudiarlo.

Putin y Zelenski tendrían así algo que contar en casa. El presidente ruso anunciaría que ha "liberado" a los compatriotas del Donbás, el pretexto oficial de la invasión, y tendría una victoria que oponer a la cifra de muertos.

Zelenski, a su vez, podría explicar a los suyos que no ha entregado ni una ciudad y que, a cambio de congelar el frente, ha obtenido de estadounidenses y europeos la protección que la OTAN le negó durante años.

Por si acaso, Trump ya allana el terreno a su manera. "Ucrania va a acabar teniendo una forma un poco distinta", dijo el domingo en la CBS, a lo que Zelenski respondió que no sabía a qué se refería y que no estaba preparado "para sorpresas de ese tipo".

El truco de cartógrafo, con todo, difícilmente bastará. Rusia sigue sin aceptar una fuerza multinacional en suelo ucraniano y exige que Kiev se declare neutral y reduzca un ejército que los ucranianos quieren mantener en 800.000 efectivos. Tampoco ha renunciado a Zaporiyia ni a Jersón, que no caben en ningún mapa retocado.

Un alto cargo ucraniano citado por The Economist sospecha que la negociación es solo el plan B del Kremlin mientras ejecuta el plan A: seguir bombardeando la red eléctrica todo el invierno. Además, la garantía estadounidense valdrá lo que valga la palabra de Trump, y en Kiev recuerdan cuántas veces la ha cambiado.

Hay que reconocer, en cualquier caso, que hacía mucho que nadie ponía sobre la mesa una fórmula que ahorrara a los dos bandos reconocer la derrota. Que funcione depende de Putin y de Trump, dos hombres de los que nadie se fía, y con motivo. Depende también de que otro invierno de muertos y apagones pese en Moscú y en Kiev más que el miedo a pasar por perdedor.

De Abu Dabi no saldrá la paz este miércoles. Sí puede salir otro canje de prisioneros, un compromiso mutuo de no atacar centrales eléctricas ni refinerías y una próxima ronda, ya con los europeos sentados, en la que se discuta por fin sobre un mapa. Para una negociación que lleva casi dos años dando vueltas sobre sí misma, no es del todo mala noticia.