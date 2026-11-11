Detenido un soldado de EEUU en Reino Unido acusado de espiar para los servicios de inteligencia de Rusia

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LO ESENCIAL Las claves Un soldado de EE. UU. de 41 años ha sido detenido cerca de Gloucester (Reino Unido) acusado de obtener información clasificada para los servicios de inteligencia de Rusia. El arresto se llevó a cabo en una operación conjunta entre la Policía antiterrorista británica, el FBI, el MI5 y la inteligencia militar estadounidense. El detenido enfrenta cargos contra la Ley de Seguridad Nacional del Reino Unido por colaboración con un servicio de inteligencia extranjero e interceptación de datos sensibles. Las autoridades británicas han aclarado que esta intervención es independiente de la reciente investigación sobre un complot terrorista vinculado a Irán en la misma región.

La Policía antiterrorista británica detuvo este martes a un miembro del Ejército de Estados Unidos por las sospechas de estar espiando para Rusia en una operación conjunta con el FBI y la inteligencia militar estadounidense.

El hombre, de 41 años, fue arrestado cerca de la ciudad de Gloucester, en el suroeste de Inglaterra, según informó la Policía británica en un comunicado. Al detenido se le atribuyen cargos contra la ley de Seguridad Nacional del Reino Unido que están vinculados con Moscú, en concreto la obtención de información clasificada y la colaboración con un servicio de inteligencia extranjero.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, fue interrogado en una comisaría de Londres y los agentes registraron dos propiedades en el condado de Gloucestershire.

La Policía señaló que esta operación no está relacionada con otras investigaciones en curso, después de que ocho hombres fueran detenidos en las últimas semanas dentro de la investigación sobre una presunta trama terrorista vinculada a Irán, detectada el 27 de septiembre cerca de la base aérea RAF Fairford, en el mismo condado.

Sobre la detención de este martes, la subdirectora adjunta de la Policía Metropolitana de Londres, Vicki Evans, coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista británica, dijo que "las acusaciones son graves y la investigación sigue plenamente abierta".

"Esta operación demuestra la solidez de las alianzas entre los cuerpos policiales y los organismos de seguridad nacional del Reino Unido y Estados Unidos", afirmó en un comunicado.

En la misma nota, el director del FBI, Kash Patel, declaró que "esta importante detención está relacionada con acusaciones de espionaje, un asunto que reviste la máxima preocupación para Estados Unidos y sus aliados".

"Aunque la investigación continúa, quiero enviar un mensaje claro: este FBI no tolera que nadie traicione el juramento de lealtad a EEUU ni que sus acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios", manifestó.

Patel indicó que, en los últimos 21 meses, la Policía federal estadounidense "ha realizado 167 detenciones por contrainteligencia y espionaje, un aumento del 53%".

El responsable del FBI agradeció también su colaboración a la Policía antiterrorista británica, el MI5 -servicio de inteligencia interior-, el servicio de contrainteligencia del Ministerio de Defensa británico y el Mando de Contrainteligencia del Ejército estadounidense.

Por su parte, el general de brigada Sean Stinchon, comandante del Mando de Contrainteligencia del Ejército de EEUU, subrayó que "la presunta conducta de un militar de alto rango al que se había confiado información sensible es un serio recordatorio de que las amenazas internas son reales y persistentes".

"Animo a cualquier persona que crea haber presenciado algo sospechoso a que lo comunique a su oficina local de contrainteligencia", añadió.