La UE impondrá nuevas sanciones "contundentes" contra Irán tras atribuirle los ciberataques a supermercados

A pesar del anuncio de respuesta coordinada por la UE, los Veintisiete cuentan con escaso margen para añadir nuevas medidas al tener a Irán ya fuertemente sancionado.

La Unión Europea prepara sanciones contundentes contra Irán tras atribuir a su Guardia Revolucionaria un ciberataque masivo a unos 700 supermercados en Francia.

"Es un ataque de una magnitud y una agresividad sin precedentes". La Unión Europea prepara una nueva ronda de medidas punitivas "contundentes" contra Irán, que se podrían aprobar en el Consejo de Exteriores del próximo lunes, por estar detrás de los ciberataques que sufrieron los supermercados de Francia el pasado 11 de octubre.

"Impondremos sanciones a escala europea contra todos los responsables de este ataque", ha anunciado el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, que atribuye directamente la operación a la Guardia Revolucionaria iraní.

Los atacantes manipularon los sistemas de refrigeración de unos 700 supermercados franceses, alterando las temperaturas de frigoríficos y congeladores. El ataque provocó incendios y obligó a retirar y destruir miles de productos, con pérdidas económicas millonarias.

Barrot ha afirmado que se trata del "primer ciberataque de sabotaje a gran escala perpetrado en nuestro territorio nacional y supone una agresión grave contra los intereses de la nación y la seguridad de los ciudadanos franceses".

A principios de este mes se produjo una segunda oleada de ciberataques contra más de 100 establecimientos europeos. Bélgica y Luxemburgo concentraron la mayor parte de los incidentes, aunque también se vieron afectadas tiendas de Suecia, Irlanda, Países Bajos, Estonia y Finlandia. Por el momento, no se ha atribuido la autoría de esta segunda serie de ataques.

"Acabamos de saber que se ha atribuido a Irán. Hasta ahora desconocíamos quién estaba detrás. El próximo lunes se celebra el Consejo de Asuntos Exteriores, por lo que tendremos ocasión de abordar esta cuestión. Cuando se atribuyen los ciberataques que se producen en Europa, nuestra respuesta también debe ser contundente", ha declarado la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

En paralelo, la Fiscalía francesa ha abierto una investigación judicial contra "el jefe del grupo iraní Shahid Kaveh, una unidad de ciberataque ofensivo vinculada al Centro Electrónico y Cibernético del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI-CEC), sus dos adjuntos y cualquier otra persona que pueda ser identificada".

Los piratas informáticos iraníes consiguieron acceder a distancia a los sistemas de regulación frigorífica del fabricante Danfoss y, posteriormente, a los de Dixell y Copeland. "Los atacantes tomaron el control remoto de los equipos a través de interfaces web para activar ciclos de descongelación anormales de duración ilimitada, al tiempo que desactivaban las alertas de seguridad de los sensores, que debían activarse al superarse una determinada temperatura", detalla la Fiscalía.

La investigación fue encomendada a la Oficina de Lucha contra la Ciberdelincuencia y a la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI). Los investigadores "descubrieron, con el apoyo de los servicios especializados del Estado, un modus operandi característico de esta unidad: el uso del farsi y de direcciones IP que remiten a terminales localizados en Irán", ha explicado la fiscal de París, Laure Beccuau.

La investigación judicial se ha abierto por "delitos de acceso fraudulento a un sistema de tratamiento automatizado de datos en banda organizada y de daños mediante un procedimiento peligroso para las personas, también en banda organizada". Ambos delitos están agravados por "la circunstancia de haber sido cometidos con el propósito de servir a una potencia extranjera, en este caso Irán, así como por la participación en una asociación delictiva destinada a preparar un crimen".

Poco margen

Lo cierto es que la UE apenas tiene ya margen de maniobra para imponer nuevas sanciones a Irán. A principios de año, los Veintisiete incluyeron al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en su lista de organizaciones terroristas, poniendo fin a años de división entre los Estados miembros.

La decisión fue posible después de que Francia retirara su oposición, que había mantenido durante años por temor a que la medida perjudicara los canales diplomáticos y los intereses de los ciudadanos franceses en Irán.

Bruselas mantiene además un régimen de sanciones por la represión interna y las violaciones de derechos humanos, vigente desde 2011 y prorrogado hasta abril de 2027. Actualmente afecta a 269 personas y 53 entidades. Incluye a responsables políticos, mandos policiales y militares, jueces y organismos de seguridad, y contempla prohibiciones de viaje, congelación de activos y restricciones a la exportación de equipos que puedan utilizarse para la represión y la vigilancia de las comunicaciones.

Las sanciones se extienden también al programa nuclear iraní y al apoyo militar de Teherán a Rusia en la guerra contra Ucrania. En el primer ámbito, la UE mantiene un amplio embargo comercial, financiero y de transporte: prohíbe las exportaciones de armas y productos de doble uso y las importaciones de petróleo, gas y productos petroquímicos, además de restringir el acceso de bancos y aerolíneas iraníes al mercado europeo.

Por el suministro de drones y misiles a Moscú y a grupos armados en Oriente Próximo y el mar Rojo, Bruselas ha impuesto otro régimen específico que afecta a 22 personas y 27 entidades, entre ellas fabricantes de componentes, navieras, aerolíneas y responsables del Ministerio de Defensa iraní. Este marco se ha ampliado también para sancionar a quienes participan en acciones que amenazan la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Ante estas limitaciones, el Gobierno francés ha anunciado que "se reserva el derecho a adoptar cualquier medida adicional, pública o confidencial, que considere necesaria y proporcionada para responder a estos ciberataques".