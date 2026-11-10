Ucrania, EEUU y Rusia se citan en Abu Dabi en una cumbre sin la UE pese a ser la principal donante de fondos para Kiev

La falta de una voz única y de un negociador jefe limita la capacidad de la diplomacia europea para influir en las condiciones de la paz.

Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping sopesan una cumbre paralela en la APEC enfocada en la estabilidad geopolítica y el desarme nuclear.

Europa queda al margen del formato negociación principal pese a ser el mayor donante de fondos a Kyiv y haber aprobado 90.000 millones en ayudas.

Abu Dabi acogerá consultas exploratorias a tres bandas entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia para abordar el conflicto.

Los próximos días pueden ser decisivos para la guerra de Ucrania y para la seguridad europea. El 10 y 11 de noviembre se celebran en Abu Dabi unas consultas exploratorias entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

Y el 18 y el 19 de noviembre, durante la cumbre de la APEC en Shenzhen, Moscú impulsa un encuentro entre Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping.

El problema no es solo si habrá conversaciones, sino quién se sentará a la mesa. Ucrania quiere hablar antes de una eventual cumbre entre Washington, Moscú y Pekín, y exige que Europa participe.

La diplomacia europea ha recuperado un canal directo con Moscú. Tras una reunión en Oslo entre Zelenski, Stubb, Støre y el enviado estadounidense Steve Witkoff, los líderes de Finlandia y Noruega llamaron a Putin el 27 de octubre para transmitir mensajes de Kyiv y sondear la disposición rusa antes de la reunión de Abu Dabi. No actuaron como mediadores neutrales, sino como interlocutores alineados con Ucrania.

Europa sigue sin un negociador jefe. Así que ha optado por abrir canales parciales de comunicación, sin una voz única ni un mandato común para sentarse a la mesa. El último, la llamada que han mantenido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ucraniano antes de la cumbre de Abu Dabi para "coordinar posiciones".

El Kremlin prefiere mantener a Europa al margen de la ronda inmediata, aunque reconoce que su presencia será inevitable más adelante. La negociación, en otras palabras, empieza a desplazarse de un conflicto que afecta directamente a la seguridad europea hacia una mesa en la que las grandes potencias buscan definir sus condiciones.

Para España, ese desplazamiento tampoco es una cuestión lejana. Lo que se decida en torno a Ucrania afectará a su seguridad energética, a su posición en la OTAN, a su industria de defensa y a su exposición estratégica en el Atlántico y el Mediterráneo.

Volódimir Zelenski se reúne con Pedro Sánchez durante la cumbre Iberoamericana de Madrid. Moncloa/Fernando Calvo

Además, llega en un momento especialmente delicado: la Unión Europea prohibirá desde el 1 de enero de 2027 las importaciones de Gas Natural ruso amparadas en contratos a largo plazo.

El tablero cambia de ciudad

Kyiv quiere que Europa participe en las negociaciones de Abu Dabi, aunque no ha querido bloquear el formato a tres bandas si Washington insiste en mantener la reunión entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Para Zelenski, aceptar ese formato puede ser una forma de no perder el canal con Trump; el coste es que Europa vuelva a quedar fuera de la conversación.

Moscú confirma que prepara una nueva ronda, pero todavía no hay una fecha definitiva. El asesor del Kremlin Yuri Ushakov ha señalado que las consultas se celebrarán en noviembre y que Washington y Moscú están coordinando el calendario.

La reunión se plantea como una reanudación de los contactos a tres, no como una conferencia de paz con capacidad inmediata para cerrar un acuerdo. La evolución del conflicto en Oriente Próximo también puede alterar los plazos.

La incógnita es si Abu Dabi abrirá un proceso negociador estable o será apenas un paso previo a una conversación de mayor alcance. Rusia ha promovido, paralelamente, un encuentro entre Trump, Putin y Xi al margen de la cumbre de la APEC.

El Kremlin ha presentado la iniciativa como una oportunidad para abordar el desarme nuclear y otros asuntos internacionales. Trump admite que Ucrania podría tratarse, pero la sitúa en un segundo plano frente al desarme nuclear. La agenda del eventual encuentro sigue sin definirse.

La cumbre de Trump y Putin en Alaska. .

Si esa reunión se celebrara, Putin conseguiría recuperar una interlocución directa con Washington y Pekín en un escenario de máxima visibilidad internacional. No sería necesariamente una negociación sobre Ucrania, pero sí una oportunidad para proyectar a Rusia como una potencia imprescindible en la discusión sobre el orden internacional.

Para Moscú, esa recuperación de estatus tiene un valor diplomático propio, al margen de que se alcance o no un acuerdo sobre el terreno.

Los incentivos de Trump

Washington tiene sus propias razones para impulsar una diplomacia de alto nivel. Trump puede presentar un eventual acuerdo sobre Ucrania como un resultado de política exterior y liberar espacio político y diplomático para atender otros frentes internacionales.

Pero su interés no se limita a poner fin a la guerra: también quiere ampliar el diálogo sobre seguridad nuclear e incorporar a China a un nuevo marco de control de armamentos.

El contexto es significativo. El tratado New START, que limitaba los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia, expiró el 5 de febrero de 2026. Trump ha defendido la negociación de un acuerdo nuevo y más amplio, que incluya a Pekín. La cuestión nuclear ofrece así una agenda propia para una conversación entre las tres potencias.

El problema es que sentar en la misma mesa a Trump, Putin y Xi no garantiza un avance en materia de seguridad. Rusia mantiene la guerra contra Ucrania, mientras que Estados Unidos pretende negociar con Moscú sobre estabilidad estratégica y China conserva su autonomía frente a las propuestas occidentales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, en San Petersburgo, Rusia, 11 de abril de 2025. Gavriil Grigorov Reuters

La diplomacia nuclear puede abrir un canal de diálogo, pero también corre el riesgo de normalizar una relación entre grandes potencias en la que los países directamente afectados por sus decisiones tengan una capacidad de influencia limitada.

China no carga con la paz

Pekín tiene otros objetivos. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha explicado tras reunirse con Xi que el dirigente chino no contempla una cumbre trilateral dedicada a Ucrania. Según su relato, considera que se trata de un conflicto europeo en el que los europeos deben estar presentes.

Eso no descarta una reunión con Trump y Putin en Shenzhen, pero sí cuestiona que China quiera asumir el papel de garante de un eventual acuerdo sobre la guerra.

La posición china responde también a un cálculo de intereses. Pekín ha ampliado su margen económico y diplomático durante el conflicto sin asumir los costes militares directos de la guerra. Mantiene su relación estratégica con Moscú, pero necesita preservar sus vínculos comerciales con Europa y evitar que su apoyo a Rusia se convierta en un compromiso político y diplomático todavía mayor.

El encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en la escalinata del Palacio del Pueblo de Pekín. Kenny Holston/Pool via REUTERS

Su objetivo no parece ser patrocinar una paz a cualquier precio, sino conservar capacidad de interlocución con todos los actores y asegurarse un lugar en las grandes discusiones internacionales. Pekín quiere participar en la definición del orden internacional, pero no necesariamente hacerse responsable de resolver un conflicto europeo.

El factor 'midterms'

La pérdida de la mayoría republicana en el Congreso de EEUU puede complicar la aprobación de nuevos presupuestos, la política de sanciones y otras decisiones legislativas relacionadas con el conflicto. No supone, sin embargo, una pérdida automática de la capacidad presidencial para dirigir la política exterior.

La posición rusa tampoco apunta a una flexibilidad inmediata. El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, reiteró el 30 de octubre que las exigencias de Moscú no han cambiado y que Rusia no puede aceptar a Ucrania como una amenaza para sus intereses de seguridad.

Al mismo tiempo, reconoció que siguen sin resolverse cuestiones fundamentales entre Washington y Moscú, entre ellas las sanciones y el suministro de armamento estadounidense a Kyiv. Es decir, hay disposición a reanudar los contactos, pero no señales de que las posiciones se hayan acercado.

Desde la perspectiva rusa, alcanzar algún tipo de entendimiento con esta Administración antes de que cambie el equilibrio político en Washington puede resultar más conveniente que esperar a un escenario futuro incierto. No implica que Moscú esté dispuesto a renunciar a sus objetivos, sino que también tiene razones para aprovechar la actual ventana diplomática.

Melania Trump recibe a representantes de Rusia y Ucrania en Washington. REUTERS/Elizabeth Frantz

Y Ucrania tendrá que negociar con un presidente estadounidense cuya capacidad para sostener un acuerdo dependerá también de los equilibrios políticos en Washington.

Qué le queda a Europa

Europa quiere participar en cualquier acuerdo sobre Ucrania, pero no está dispuesta a aceptar una paz que considere incompatible con su seguridad. El problema es que carece de una política exterior suficientemente cohesionada para imponer sus condiciones.

Desde Rusia se alimenta una interpretación distinta: que los gobiernos europeos no quieren terminar la guerra, sino prolongarla para debilitar a Moscú, justificar el rearme y mantener a Ucrania dependiendo de la ayuda occidental.

Sin embargo, no sin incertidumbre, la UE ha aprobado un préstamo de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027, destinado a sostener al Estado ucraniano y reforzar sus capacidades militares. Europa se ha convertido en el principal bloque donante de Kyiv, aunque persisten las diferencias sobre el reparto de los costes, el destino de los fondos y las condiciones de la ayuda.

La unidad tampoco es completa. Hungría y Eslovaquia mantienen sus reticencias al apoyo militar y financiero, mientras que la República Checa ha quedado fuera del nuevo mecanismo de financiación.

Kaja Kallas representa una línea partidaria de mantener la presión sobre Moscú y exigirle concesiones antes de normalizar las relaciones. El Kremlin la presenta como un obstáculo para el diálogo. Las diferencias europeas afectan a la propia definición de qué sería una paz aceptable.

Kaja Kallas hace sonar la campana en el encuentro informal de ministros de Defensa de la UE en Nicosia. REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Moscú utiliza también las controversias históricas ucranianas para cuestionar el respaldo europeo a Kyiv. La glorificación de figuras nacionalistas como Stepan Bandera y Roman Shukhevych ha generado críticas dentro de Ucrania y en países como Polonia.

En 2010, el Parlamento Europeo cuestionó la concesión póstuma a Bandera del título de Héroe de Ucrania. Son controversias reales, pero no justifican la invasión ni permiten presentar a todo el Estado ucraniano como extremista.

La preocupación europea tiene, además, una dimensión militar. Gobiernos y responsables de defensa advierten de que Rusia podría reconstruir sus capacidades militares y llegar a representar una amenaza directa para países de la OTAN en los próximos años.

Estas previsiones, que sitúan el riesgo en distintos horizontes temporales, sirven también de argumento para acelerar el rearme europeo y reforzar la disuasión. Moscú, por su parte, rechaza esas acusaciones y sostiene que las advertencias occidentales alimentan la confrontación y justifican el aumento del gasto militar.

A ello se suma la guerra híbrida que Europa atribuye al Kremlin, con ciberataques, sabotajes, desinformación y operaciones contra infraestructuras críticas. Así, incluso un eventual alto el fuego en Ucrania podría dejar abierta una relación de confrontación entre Rusia y Europa.

Ese es el dilema: aceptar un acuerdo sin garantías de seguridad podría aplazar el problema y facilitar una nueva crisis; prolongar el apoyo militar sin una estrategia política común supondría seguir asumiendo costes financieros, industriales y humanos. Europa no tiene una respuesta unificada, pero tampoco puede limitarse a financiar una guerra cuyo desenlace otros negocian.

La cuestión ya no es solo quién conseguirá poner fin a la guerra de Ucrania, sino quién tendrá capacidad para decidir las condiciones de esa paz y quién deberá asumir sus consecuencias. Europa, y con ella España, corre el riesgo de estar entre estos últimos.