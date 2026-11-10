Sánchez, único gobernante de una democracia que boicotea funerales como el de Toledo por las víctimas de Urda

El Partido Popular critica la ausencia de Sánchez por anteponer convicciones personales, mientras Moncloa defiende la representación del Gobierno a través del vicepresidente Carlos Cuerpo y la ministra Milagros Tolón.

Mandatarios internacionales agnósticos o de izquierda en Francia, Alemania, Portugal o Reino Unido han participado históricamente en actos religiosos para acompañar a las víctimas o representar a sus Estados.

Predecesores socialistas en España como Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero acudieron con normalidad a misas por tragedias colectivas o actos de homenaje nacional.

La renuncia de Pedro Sánchez a acudir a la ceremonia religiosa por las víctimas del accidente de Urda en Toledo lo distancia de la conducta habitual de los líderes de democracias occidentales.

La renuncia de Pedro Sánchez a asistir a la ceremonia religiosa por las víctimas del accidente ferroviario de Urda en la Catedral de Toledo le confirma como una anomalía dentro de los jefes de Gobierno de las democracias occidentales.

El presidente del Gobierno, que tampoco asistió al funeral por las víctimas del siniestro de Adamuz, únicamente ha participado en una misa como acto oficial, la celebrada por el Papa León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona en su visita a España.

Sí ha participado en algunos funerales religiosos de personalidades a ceremonias religiosas por Montserrat Caballé (2018), David Sassoli (2022) y Guillermo Fernández Vara (2025).

Nunca, sin embargo, a uno por las víctimas de una tragedia.

Aunque Sánchez se define como "ateo a secas", la tradición política europea demuestra que otros mandatarios han encontrado maneras de conjugar sus posturas ideológicas y sus creencias personales con la participación en actos confesionales de homenaje nacional.

Así lo han hecho incluso sus predecesores socialistas, como José Luis Rodríguez Zapatero, que acudió a la misa por el accidente de Metro de Valencia en 2006 o el accidente de Spanair, o Felipe González, ya sea por víctimas de ETA (Fernando Múgica o las víctimas de Hipercor) o por decoro institucional, como cuando Juan Pablo II consagró la Almudena en 1993.

De hecho, apenas seis días después de llegar a la Moncloa, Felipe González acudió con su ministro de Defensa, Narcís Serra, y la cúpula militar a los actos de la Inmaculada Concepción, patrona de Infantería, en la División Acorazada Brunete. Fue el 8 de diciembre de 1982.

Felipe González y Narcís Serra, en la misa de la Inmaculada en la División Acorazada Brunete, el 8 de diciembre de 1982. EFE

La tradición se extiende al resto de presidentes de la democracia. El 14 de julio de 1997, el asesinato de Blanco reunió en la iglesia de Santiago Apóstol de Ermua a José María Aznar, entonces presidente, y a tres de sus antecesores: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González.

Años después, en 2003, Aznar asistió al funeral por los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, pese a los reproches de los familiares contra su Gobierno, y en marzo de 2004 participó en la misa de Estado por las víctimas del 11-M, cuando todavía permanecía en funciones.

Mariano Rajoy mantuvo esa costumbre durante su mandato: acudió al funeral por los 79 fallecidos en el descarrilamiento de Angrois, en 2013, y al celebrado en la Sagrada Familia por las 150 víctimas del accidente aéreo de Germanwings, en 2015.

Zapatero y Sonsoles Espinosa llegan a la Almudena, recibidos por el cardenal Rouco Varela, para el funeral de Estado por las víctimas de Spanair (2008). EFE

Por ello, la ausencia de Sánchez en el funeral ha abierto un nuevo frente político en vísperas de las elecciones generales del 29-N.

Mientras los Reyes, Feijóo y Emiliano García-Page acudirán para acompañar a las familias, el presidente ha decidido mantenerse al margen como ya lo hizo por Adamuz, la dana o incluso en las exequias del papa Francisco

Desde el Partido Popular consideran que Sánchez está anteponiendo sus convicciones personales y sus intereses políticos al acompañamiento de las víctimas.

Moncloa, no obstante, ha justificado la ausencia defendiendo que el Ejecutivo estará representado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la ministra Milagros Tolón.

La tradición de acudir a ceremonias religiosas no es exclusiva de la política española. En las principales democracias europeas, incluso los dirigentes socialistas, socialdemócratas y abiertamente agnósticos han participado en misas y funerales religiosos.

Francia: laicismo de Hollande

La condición laica de la República de Francia es uno de sus pilares fundamentales establecido por la Ley de separación de la Iglesia y el Estado de 1905. Eso no impide al presidente representar al Ejecutivo en ceremonias, pero sí participar en la liturgia.

El socialista François Mittérand (1981-1995) fue uno de los primeros líderes mundiales en declararse "agnóstico", aunque aseguraba creer en las "fuerzas de lo espiritual".

Aunque no comulgaba, asistió a ceremonias como la misa funeral del rey Balduino de Bélgica. Y autorizó que se celebrase un acto religioso en Notre Dame para su propia despedida en 1996 con la famosa frase: Une messe est posible ("Es posible una misa").

El ex primer ministro socialista Lionel Jospin (1997-2002), criado en una familia protestante y revolucionaria, alegó esta división para evitar asistir a misas funerales estando en ejercicio. Sin embargo, era el presidente conservador Jacques Chirac quien sí acudía en representación del Gobierno.

François Hollande durante los actos de homenaje a los fallecidos por los atentados de París. Guillaume Horcajuelo Pool

El discípulo de Jospin, François Hollande (2012–2017), es un agnóstico declarado y estricto defensor de la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, y en particular tras los atentados de París, comenzó a acudir a servicios religiosos además de los homenajes estatales.

François Hollande y Manuel Valls, en la misa de Notre Dame por el padre Jacques Hamel, degollado por dos yihadistas en julio de 2016. EFE

Es el caso de su asistencia a la misa en memoria del padre Jacques Hamel, asesinado por un yihadista, celebrada en Notre Dame en 2016. Posteriormente ha participado en misas funerales como la del icono musical Johnny Hallyday o la del propio Chirac.

Italia: D'Alema el 'converso'

La coincidencia geográfica entre Roma y Ciudad del Vaticano ha implicado históricamente una relación cercana entre el primer ministro italiano y el Papa. Incluso en el caso del socialista Bettino Craxi (1983–1987), que firmó el Concordato eliminando el catolicismo como religión de estado.

Esta concordia ha estado asegurada por los primeros ministros más longevos de la política italiana, Silvio Berlusconi (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011) y actualmente Giorgia Meloni. Sin embargo, incluso las figuras de izquierda como Romano Prodi han tendido a ser católicos practicantes.

Massimo D'Alema (primera fila, con bigote) en las exequias de Nilde Lotti en 1999. dati.camera.it/ Wikimedia Commons

Una de las excepciones más curiosas es la de Massimo D'Alema, (1998-2000), dirigente del Partido Comunista Italiano (PCI) antes de unirse en coalición con los socialistas del Partido Democrático (PD) y llegar a primer ministro.

Su pasado comunista no le impidió encontrarse con el Papa Juan Pablo II en una ceremonia en el Vaticano, ni asistir a una misa de Navidad en Belén con ocasión de su visita a Palestina. Sus críticos en las filas comunistas lo tacharon de "nuevo converso en la vía del poder".

Portugal: Soares "el místico"

El caso de António Guterres, que termina su etapa como Secretario General de la ONU, es también la de un primer ministro socialista (1995-2002) que vivió abiertamente su catolicismo, y por tanto participó abiertamente en las ceremonias.

En lo que respecta al socialista Antonio Costa (2015-2024), actualmente presidente del Consejo Europeo, asistió a la misa por las víctimas de los atentados de las Ramblas en la Sagrada Familia de Barcelona en 2017, y a una misa por las víctimas de la Covid-19 en Fátima

El caso más particular es el del histórico líder de la izquierda portuguesa, Mário Soares (1976–1978 y 1983–1985), que se declaraba "laico y agnóstico", haciendo de la separación Iglesia-Estado un caballo de batalla recogido en la Constitución de Portugal de 1976.

Aunque estando en el poder solo participaba en ceremonias religiosas como representante institucional, en 2007 fue nombrado Comisionado para la Libertad Religiosa. "Soy neutro en religión, pero reconozco su importancia", declaraba, sintiéndose "un místico que se desconoce".

Alemania: iconoclasta Schröder

La figura más relevante para la redefinición de la relación entre la fe y el ejercicio de los cargos públicos ha sido el socialdemócrata Gerhard Schröder, canciller federal de 1998 a 2005. Aunque criado como luterano, se define actualmente como "agnóstico".

Su gesto más llamativo ha sido la omisión de una frase -considerada opcional- a la hora de jurar el cargo en 1998 y 2002 al prestar el juramento constitucional: So wahr mir Gott helfe, "Con la ayuda de Dios"

Eso no le ha impedido participar en actos litúrgicos estando al frente del gobierno alemán. En 2005 asistió junto a su esposa en la misa campal oficiada por el papa Benedicto XVI en su Alemania natal durante la Jornada Mundial de la Juventud.

Su sucesor en la socialdemocracia, Olaf Scholz, ha defendido la separación de Iglesia y Estado hasta el punto de considerar que es inapropiado que el canciller se pronuncie sobre sus propias creencias. Eso no le impidió cultivar una relación cercana con la Iglesia Luterana durante su mandato.

Reino Unido: religión y corona

El estatus religioso británico es particular, porque aquí si está determinado por la existencia de la Iglesia de Inglaterra, una confesión nacional con el monarca a la cabeza, que a su vez ostenta la jefatura de Estado. Además, varios obispos ocupan escaños en la Cámara de los Lores.

Esto no obliga al primer ministro a jurar por esa confesión: Gordon Brown (2007–2010) pertenece a la Iglesia de Escocia, Boris Johnson (2019–2022) y Tony Blair (1997–2007) son católicos, y Rishi Sunak (2022–2024) fue el primer hinduísta en llegar al cargo.

Gordon Brown y Tony Blair en los funerales de Isabel II. Reuters

Aunque el laborismo es la corriente que agrupa las posturas socialdemócratas y socialistas, precisamente la imbricación de los aspectos religiosos y estatales ha hecho que la participación de los servicios se vea con naturalidad.

Keir Starmer (2024-2026) ha sido el caso de político progresista que se ha posicionado más claramente como "no religioso y humanista", optando por jurar el cargo con la fórmula laica. Pero incluso él participó de ritos como la misa por el Día del Recuerdo por los caídos en la Gran Guerra.

EEUU: fe ominipresente

La situación en EEUU es diferente a Europa debido a la importancia que se concede a la fe en la vida civil. James Talarico, una figura emergente del Partido Demócrata que ha revolucionado Texas con su agenda progresista, es un exseminarista.

Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, en la catedral de San Mateo Apóstol de Washington durante la despedida a Ethel Kennedy, el 16 de octubre de 2024. EFE

Barack Obama (2009-2017) fue el primero en declarar que los "no creyentes" formaban tanto parte de Estados Unidos como "cristianos y musulmanes, judíos e hindúes". Pero él mantuvo su participación en actos religiosos con participación política, como el Desayuno de Oración.

Una muestra reciente de esa naturalidad la dieron tres presidentes demócratas a la vez. En octubre de 2024, Joe Biden, todavía en la Casa Blanca, y sus predecesores Barack Obama y Bill Clinton coincidieron en la catedral de San Mateo Apóstol de Washington para despedir a Ethel Kennedy, viuda de Robert F. Kennedy.