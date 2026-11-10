Rutte acusa a España y Portugal de minusvalorar la amenaza rusa y Lisboa le replica: "Es lamentable"

Las declaraciones se producen en medio de críticas a Rutte por su seguidismo hacia Donald Trump y las presiones a los aliados para subir el gasto militar.

Por el momento, el Ejecutivo español de Pedro Sánchez no ha emitido ninguna respuesta pública ante las afirmaciones del líder de la Alianza Atlántica.

El Gobierno portugués ha calificado de "lamentables" y ligeras las palabras de Rutte, asegurando que su país siempre ha estado firmemente del lado de Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha acusado a España y Portugal de minusvalorar la amenaza rusa y ver la guerra de Ucrania como un conflicto lejano.

Pocas veces se ha visto un enfrentamiento público tan abierto y virulento entre el secretario general de la OTAN y uno de los países miembros de la Alianza. El Gobierno portugués ha reaccionado con indignación a unas declaraciones de Mark Rutte en las que acusa a España y Portugal de minusvalorar la amenaza rusa y desentenderse de la guerra de Ucrania por considerarla un conflicto distante.

"Se lo digo de vez en cuando a nuestros aliados en España o Portugal, que dicen: 'Bueno, está lejos y lo que ocurre en Rusia afecta sobre todo a Polonia'. Los misiles rusos más modernos tardan cinco minutos más en llegar a Lisboa que a Varsovia", afirmó el jefe de la Alianza Atlántica en un programa de la televisión neerlandesa.

"Esto nos afecta a todos. No podemos ser ingenuos al respecto. Tenemos que protegernos", insistió Rutte, dando a entender que ni el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ni el Ejecutivo conservador de Luís Montenegro están haciendo lo suficiente para apoyar a Kiev o defender a Europa de la agresión de Vladímir Putin.

Unas declaraciones que han provocado la indignación del Gobierno portugués, que ha respondido directamente a Rutte a través de X con un tono inusualmente duro. "El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tiene la obligación de saber qué países y Gobiernos están firmemente del lado de Ucrania y conocen bien la amenaza rusa", ha replicado el Ministerio de Asuntos Exteriores en su cuenta oficial.

"Portugal, su Gobierno y su pueblo nunca han tenido dudas sobre cuál es el lado correcto de la historia. Es lamentable que el secretario general de la OTAN se pronuncie con tanta ligereza sobre una cuestión de semejante gravedad", concluye el comunicado del departamento que dirige Paulo Rangel.

Por ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha respondido públicamente a las acusaciones de Rutte. La polémica estalla justo cuando la UE empieza a debatir un nuevo paquete de ayuda a Ucrania para cubrir el agujero presupuestario que dejará la guerra en 2027.

Con sus declaraciones, Rutte ha hecho suya la tesis que defienden desde hace meses Países Bajos, Alemania, los países nórdicos y los bálticos: que los países del sur -no solo España y Portugal, sino también Francia e Italia- no están aportando a Kiev la ayuda financiera y militar que les correspondería porque consideran que la guerra les queda lejos.

El secretario general de la OTAN también se ha convertido en blanco de críticas entre los Estados miembros por su alineamiento con Donald Trump en los sucesivos conflictos que el presidente estadounidense ha abierto dentro de la Alianza y por el tono adulador que emplea con él, hasta el punto de suscitar incomodidad entre el resto de socios.

Rutte también ha respaldado sistemáticamente a Trump cada vez que el presidente estadounidense ha arremetido contra Sánchez por su negativa a elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB, el objetivo pactado en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el año pasado.

El secretario general de la Alianza tiene previsto participar este jueves en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Dublín, a la que también asistirá el primer ministro portugués. Sánchez, en cambio, se quedará en Madrid para el arranque de la campaña electoral. La ayuda a Ucrania figura entre los asuntos que se debatirán en la reunión, que podría reabrir el enfrentamiento entre Rutte y Lisboa.