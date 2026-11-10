"Conocemos sus nombres": Francia señala a Shahid Kaveh, la organización iraní detrás del ciberataque a súper europeos

Francia y la Unión Europea sopesan aplicar una respuesta contundente y sanciones europeas contra los responsables y el régimen iraní.

El sabotaje informático afectó a cadenas de Francia, Bélgica y Países Bajos al activar un sistema de deshielo rápido, provocando pérdidas millonarias y más de 15 incendios.

La Fiscalía de París ha emitido órdenes de arresto internacionales contra el líder del grupo y dos de sus lugartenientes tras hallar pruebas operativas y direcciones IP localizadas en Irán.

Francia acusa a Shahid Kaveh, una unidad cibernética afiliada a la Guardia Revolucionaria de Irán, de los ciberataques que sabotearon neveras de unos 700 supermercados europeos.

Antaño, cuando se quería hacer daño a un país los métodos que solían entrar en la ecuación incluían armamento. Objetos que causaran fuertes explosiones, destrucción y muertes. No obstante, ahora, al igual que en las guerras se usan drones para combatir al enemigo, los grandes perjuicios provocados a la humanidad han utilizado como única munición la tecnología.

Este último mes los ataques informáticos han tenido en jaque a centenares de supermercados europeos al sabotear sus neveras y congeladores, causando pérdidas millonarias. Sin embargo, no ha sido hasta este lunes cuando ha salido información de los posibles autores tras acusar Francia a la Guardia Revolucionaria iraní de estar detrás de los ciberataques al país galo y abrir una investigación judicial contra el grupo.

Los servicios de inteligencia y ciberseguridad franceses han señalado al grupo iraní Shahid Kaveh, una unidad cibernética ofensiva afiliada al mencionado cuerpo militar iraní, como artífice de "ataques a 700 empresas, toneladas de comida desperdiciadas y más de 15 incendios" entre otras cosas.

La fiscal de París, Laure Beccuau, ha indicado en un comunicado que los investigadores han podido determinar que aquellos ciberataques utilizaron "un modo operativo característico" de este grupo iraní por el uso del farsi y por direcciones de IP que apuntan a terminales localizados en Irán. "Conocemos los nombres de sus líderes y los alias que utilizan", declaró a Le Figaro una fuente cercana al caso.

Beccuau agregó que son sospechosos de haber causado "daños fraudulentos a un sistema de tratamiento automático de datos en banda organizada", con el agravante de haber sido cometidos "para servir a una potencia extranjera" y "en una asociación de malhechores para preparar un crimen".

En el marco de la misma se han emitido varias órdenes de arresto internacionales, contra el líder de Shahid Kaveh y sus dos lugartenientes. Asimismo, el embajador de Irán en Francia ha sido citado para que acuda al Ministerio de Asuntos Exteriores por el propio ministro Jean-Noël Barrot.

Shahid Kaveh

El sabotaje cibernético acaecido en la noche del 11 de octubre afectó a varias de las principales cadenas de supermercados en Francia —y también en Bélgica y Países Bajos— al lograr vulnerar los sistemas de control a distancia de la refrigeración y ejecutar un programa de deshielo rápido.

Tal episodio supuso pérdidas de decenas de millones de euros y de producto y comprometió tanto al país vecino que las autoridades francesas han estado trabajando incansablemente para encontrar a los responsables, hasta este lunes que han acusado al grupo Shahid Kaveh. Sin embargo, el grupo no es nuevo en el panorama del cibercrimen.

Según una información publicada por Le Figaro, la organización ha sido objeto de numerosos informes de inteligencia y alertas de agencias internacionales de ciberseguridad, siendo en 2021 cuando aparecieron las primeras pruebas documentales de su actividad.

DomainTools Investigations, un programa de investigación dedicado a la inteligencia sobre amenazas cibernéticas, lo define como "una de las unidades más agresivas operativamente y arraigadas ideológicamente en el arsenal cibernético del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica".

Por su parte, la agencia de ciberseguridad estadounidense (CISA) lo considera una "amenaza persistente avanzada", una denominación para actores organizados con capacidad para atacar infraestructuras críticas.

Según la información recopilada por autoridades francesas, la unidad estaría vinculada directamente a la Guardia Revolucionaria iraní.

El informe galo publicado este lunes, Shahid Kaveh operaría bajo el mando de Hamid Reza Lashgarian, jefe del Comando Cibernético-Electrónico de Teherán y comandante de la Fuerza Quds, la rama del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica responsable de las operaciones exteriores y del apoyo a los grupos armados aliados con Teherán y por el comandante Mahdi Lashgarian.

Su estructura se divide en dos equipos: el Grupo de Inteligencia 13, dirigido por el comandante Reza Salarvand, encargado de identificar infraestructuras occidentales vulnerables y fallos de seguridad; y los CyberAv3ngers, el brazo operativo que ejecuta los ataques, reivindica su autoría en Telegram y difunde propaganda favorable al régimen iraní.

Aunque el grupo también utiliza otros alias, como Hydro Kitten, Storm-0784, APT Iran, Bauxite, Mr. Soul y Soldiers of Solomon.

Su estrategia no consiste únicamente en sabotear sistemas informáticos. Según distintos informes citados por el diario francés, también busca convertir la "guerra psicológica" en una herramienta para "desestabilizar" a los adversarios de Teherán y demostrar que ninguna infraestructura está a salvo.

Para ello, sus integrantes difunden imágenes de los daños y capturas de pantalla que muestran el control de los sistemas atacados. Sus mensajes incluyen "referencias al nacionalismo religioso, citas de mártires y retórica antisionista", además de advertencias previas a las operaciones y amenazas de nuevas campañas.

El nombre de la organización procede de Mohammad Kaveh, un comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica "martirizado durante la guerra Irán-Irak en 1986 a la edad de 25 años", según DomainTools. Su figura representa los valores de sacrificio, valentía y obediencia que el grupo pretende trasladar a sus operaciones digitales.

Las primeras pruebas documentales de su actividad aparecieron en 2021, cuando Sky News obtuvo 57 páginas de informes confidenciales elaborados por el Grupo de Inteligencia 13 sobre posibles objetivos occidentales, entre ellos una empresa alemana de componentes eléctricos, edificios inteligentes y sistemas de navegación y comunicación de buques.

Desde entonces, sus ataques han alcanzado instalaciones de agua en Estados Unidos, República Checa y Rumanía, además de gasolineras en Israel y Estados Unidos.

En 2023, comprometieron dispositivos industriales de Unitronics y, en 2024, se detectó el malware IOControl, diseñado para infectar dispositivos conectados.

Este año han intensificado sus operaciones contra sistemas de Rockwell, Schneider Electric y Siemens, hasta llegar a los ataques contra las cámaras frigoríficas de supermercados franceses en octubre. El 3 de noviembre, el Servicio Francés de Sangre también sufrió incidentes en varias de sus unidades de refrigeración, aunque su autoría todavía no está confirmada.

Posibles sanciones

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló este lunes al régimen iraní como autor de los ciberataques y anunció que habrá sanciones europeas contra los responsables.

"La responsabilidad de este ataque es del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán", dijo Barrot, en declaraciones a la prensa durante la primera de las dos jornadas de la reunión de los jefes de la diplomacia del G7 en París.

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, dijo este lunes que la UE podría adoptar una respuesta "contundente" contra Irán si se confirma su responsabilidad en los ciberataques que afectaron a cientos de supermercados franceses y de otros países.



"Hemos conocido ahora que estos incidentes se han atribuido a Irán (en Francia). Hasta ahora no conocíamos esa atribución", declaró Kallas a la prensa en París, donde asiste a la reunión de ministros de Exteriores del G7 que se celebra este lunes y martes.



La jefa de la diplomacia europea señaló que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que se celebrará el próximo lunes, ofrecerá la oportunidad de abordar el asunto y estudiar una respuesta comunitaria.