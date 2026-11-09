Muere en el hospital el presunto autor del tiroteo en Cracovia que dejó 9 muertos y 15 heridos: fue abatido por la Policía

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LO ESENCIAL Las claves El presunto autor del tiroteo masivo en Cracovia ha fallecido en el hospital tras ser abatido por la Policía. El atacante irrumpió en coche en la Plaza del Mercado y disparó indiscriminadamente a los transeúntes, provocando seis muertos. Al menos 15 personas resultaron heridas durante el ataque sin precedentes en el sur de Polonia. Dos agentes de policía sufrieron heridas al responder a los disparos del agresor, uno de ellos de gravedad.

Un joven pistolero que mató a seis personas en el centro de Cracovia el sábado en el tiroteo masivo sin precedentes en Polonia murió en el hospital, informó la policía a primera hora del lunes.

Al menos seis personas han muerto y 15 han resultado heridas tras irrumpir un hombre en coche en la Plaza del Mercado de Cracovia, en el sur de Polonia, y disparar indiscriminadamente a los transeúntes.

El presunto autor de los hechos fue abatido por los agentes de policía en el lugar y trasladado posteriormente al hospital, donde está siendo operado. El detenido respondió a los disparos de los agentes y al menos dos policías han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, según ha comunicado el ministro del Interior, Marcin Kierwiński.

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