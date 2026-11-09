Restos de un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Kiev. Reuters

Un 'hackeo' de los servicios estadísticos desvela que casi 400.000 soldados rusos han muerto en la guerra de Ucrania

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LO ESENCIAL Las claves Un ciberataque de grupos opositores a la agencia estadística rusa Rosstat revela que casi 400.000 soldados rusos han muerto en la guerra con Ucrania. Los hackers de Cyber Partisans y Silent Crow obtuvieron más de 11 millones de certificados de defunción, filtrando los datos a medios internacionales como Bloomberg. Moscú considera estos datos secreto de Estado desde 2015 y mantiene una política de opacidad, mientras que la cifra real podría ser mayor debido a los desaparecidos y cuerpos no identificados. En contraste con el silencio del Kremlin, el presidente ucraniano Zelenski informó en febrero de 2026 de 54.000 bajas militares en las filas de su ejército.

Cerca de 400.000 rusos han muerto en cinco años de guerra con Ucrania, según un 'hackeo' a la agencia estadística estatal Rosstat.

El grupo bielorruso de oposición Cyber Partisans y el grupo de hackers ucranianos Silent Crow han obtenido más de 11 millones de certificados de defunción, de los cuales 392.700 relacionan la muerte con la guerra.

Tras obtener los datos, estos grupos los han filtrado a varios medios de comunicación internacionales, entre ellos, Bloomberg que informa de las cifras.

La estrategia del Kremlin ha sido no informar de las defunciones y blindar estos datos clasificándolos como secretos de Estado en 2015.

La agencia de noticias estadounidense afirma que la cifra será mayor debido a la dificultad de encontrar los cuerpos y el gran número de personas aún en paradero desconocido. Además, creen que hay cuerpos no identificados o a los que no se les atribuye la contienda como causa de la muerte.

El grupo Silent Crow eleva la cifra a 450.000, aunque en su cálculo incluye muertes no vinculadas a la guerra y los registrados que no tienen una causa explícita en su expediente.

Ambos grupos de opositores reivindicaron el hackeo el 1 de noviembre, en el que accedieron a 25.000 ordenadores y sustrajeron 23 terabytes. Información que la agencia confirmó al denunciar el ciberataque. Sin embargo, afirmó que sus datos no se habían visto comprometidos por la acción.

Bloomberg ha consultado a la empresa pública de estadísticas rusa, la cual no ha querido hacer ningún comentario. Rosstat dejó de compartir información con la invasión de 2022.

La información obtenida vierte distintas conclusiones. La más relevante es que las muertes se disparan tras los primeros meses de conflicto, lo que coincide con la detención de las fuerzas rusas en el este de Ucrania y el fortalecimiento de las operaciones defensivas de Kiev.

El presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, se ha mostrado más transparente a la hora de comunicar las bajas entre sus filas. En febrero de 2026 comunicó a medios que habían fallecido 54.000 soldados.

Este mismo lunes, el Estado Mayor ucraniano compartió que se han alcanzado la cifra récord de 2.980 bajas en 24 horas. En la última fase de la guerra, Rusia está intensificando los ataques a ciudades y población civil.

Por su parte, Zelenski ha solicitado en múltiples ocasiones más apoyo a Europa para contar con los sistemas antimisiles Parrot necesarios para derribar los ataques rusos.

En la misma línea, el presidente comparte vídeo e imágenes de las ofensivas en las que se pueden ver barrios destrozados y a los heridos siendo atendidos por los servicios de emergencias.