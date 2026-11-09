Francia acusa a Irán de estar detrás del ciberataque a los supermercados europeos que apagó neveras y congeladores

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LO ESENCIAL Las claves La inteligencia francesa acusa a la Guardia Revolucionaria de Irán, en concreto al grupo Shahid Kaveh, de estar detrás de los ciberataques a cámaras frigoríficas en supermercados europeos. La Fiscalía de París ha emitido órdenes de arresto internacionales contra los líderes del grupo cibernético ofensivo iraní y Barrot ha citado al embajador de Irán. Los ciberdelincuentes vulneraron los sistemas de control a distancia elevando la temperatura de los congeladores hasta los 50 grados para estropear los alimentos. Los sabotajes afectaron a cadenas de supermercados en Francia, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Luxemburgo, Irlanda y Finlandia, provocando pérdidas millonarias.

Los servicios de inteligencia franceses han acusado este lunes a la Guardia Revolucionaria iraní de estar detrás de los ciberataques que sufrieron las cámaras frigoríficas de centenares de supermercados de Francia y otras ciudades europeas en la noche del 11 de octubre pasado.

La sección J3 de la Fiscalía de París investiga si los ciberataques son obra del grupo iraní Shahid Kaveh, una unidad cibernética ofensiva afiliada a la Guardia Revolucionaria. Por su parte, Irán niega sistemáticamente haber llevado a cabo operaciones cibernéticas maliciosas, según Reuters.



En el punto de mira de la investigación están los dirigentes de ese grupo, pero también "cualquier otra persona que pueda ser identificada", señaló la Fiscalía en un comunicado.

En el marco de la misma se han emitido varias órdenes de arresto internacionales, contra el líder de Shahid Kaveh y sus dos lugartenientes. Asimismo, el embajador de Irán en Francia ha sido citado para que acuda al Ministerio de Asuntos Exteriores por el propio ministro Jean-Noël Barrot.

Los hackeos

Este último mes los ataques informáticos han tenido en jaque a centenares de supermercados de Europa. El primer sabotaje cibernético tuvo lugar en la noche del 11 de octubre y afectó a varias de las principales cadenas de supermercados en Francia, Bélgica y Países Bajos, causando de forma inmediata pérdidas de decenas de millones de euros y de producto.

En el caso más crítico, registrado en los establecimientos galos, los ciberdelincuentes lograron vulnerar los sistemas de control a distancia de la refrigeración y ejecutaron un programa de deshielo rápido.

Esta brecha de seguridad elevó las temperaturas de las cámaras frigoríficas hasta los 50 grados, estropeando por completo los inventarios de productos frescos y congelados.

La segunda ofensiva digital fue perpetrada en la madrugada del 1 al 2 de noviembre contra decenas de supermercados de Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Suecia y Finlandia. Lo que permitió a los piratas informáticos manipular a distancia sus sistemas de refrigeración, activar el modo de descongelación de los frigoríficos y congeladores y elevar su temperatura.

El procedimiento utilizado fue similar al de otro incidente de las mismas características registrado en Francia el pasado octubre, que también afectó a numerosos supermercados y suscitó importantes pérdidas económicas.

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