Un cadáver cubierto yace en el suelo en el lugar de un tiroteo cerca de la plaza principal del mercado de Cracovia, Polonia. Jakub Porzycki Reuters

Al menos 5 muertos y una docena de heridos en un tiroteo en Cracovia: la policía investiga "las circunstancias del atentado"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Al menos cinco personas han muerto y más de una docena han resultado heridas en un tiroteo en la Plaza del Mercado de Cracovia. El atacante irrumpió en la zona en un vehículo, vestido con ropa militar, y comenzó a disparar de forma indiscriminada con un arma larga. Los agentes de policía dispararon al agresor, quien fue detenido y posteriormente trasladado a un centro hospitalario. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha confirmado que la policía está investigando el trasfondo y las circunstancias del atentado.

Al menos cinco personas han muerto y "más de una docena" han resultado heridas en un tiroteo cerca de la Plaza del Mercado de Cracovia, en el sur de Polonia, según ha informado la policía polaca.

El presunto autor de los hechos recibió disparos por parte de los agentes de policía en el lugar y fue trasladado posteriormente al hospital. Según ha informado la policía polaca en la red social X, los servicios de emergencia siguen trabajando actualmente en el lugar.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha sido informado del "trágico tiroteo" en Cracovia y ha asegurado en X que "la policía está investigando el trasfondo y todas las circunstancias del atentado".

Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

Las primeras pesquisas apuntan a que, sobre las 15.00 horas de este sábado, un hombre irrumpió con un vehículo en la Plaza del Mercado, la principal plaza de la ciudad, y comenzó a disparar indiscriminadamente contra personas al azar.

La policía polaca ha informado que el autor, del que todavía no han trascendido su identidad, utilizó un arma de fuego larga e iba vestido con indumentaria de tipo militar.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.