Estado Masculino, el grupo ruso ultraderechista y misógino que se vincula a las amenazas falsas de bomba en aviones de Europa

A pesar de la reivindicación enviada a las autoridades aeroportuarias, Pozdniakov ha negado la implicación del grupo asegurando que la organización dejó de existir hace años.

'Estado Masculino' es un grupo antifeminista, homófobo y xenófobo fundado en 2016 por Vladislav Pozdniakov, calificado como extremista y prohibido por la justicia rusa en 2021.

Los avisos falsos afectaron a múltiples países, provocando el desvío de vuelos que conectaban con aeropuertos como los de Roma, Sofía o Madrid, aunque no se hallaron explosivos.

La Comisión Europea investiga una oleada de falsas alertas de bomba en aeropuertos europeos atribuidas a través de correos a la organización ultraderechista rusa 'Estado Masculino'.

La oleada de alertas falsas de bomba que ha trastornado el tráfico aéreo en la UE ha llevado a la Comisión Europea (CE) a activar un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros. Deberá dirimir si la reivindicación por parte de un oscuro grupo antifeminista ruso de uno de estos avisos es una pista falsa o un indicio legítimo.

Se trataría de 'Estado Masculino (EM)', una organización que se habría atribuido los sabotajes en nombre de los "luchadores del Estado Masculino" mediante un correo electrónico a las autoridades de control de los aeropuertos de Roma este jueves.

Italia, República Checa y Bulgaria han sido los países más afectados por estas falsas alarmas, que también han interferido con vuelos de destino u origen en España -en concreto, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas-, Francia, Bélgica, Austria, Polonia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Finlandia, Serbia y Rumanía.

La agencia AFP indica que un segundo mensaje habría sido enviado también al aeropuerto de Sofía en Bulgaria: "Nosotros, los luchadores del Estado Masculino, haremos historia con nuestros actos en el día de hoy. Vuestro régimen feminista recordará esto toda la vida".

Los correos mencionaban aerolíneas en cuyos aviones presuntamente habrían plantado las bombas, afirmando que quedaban 60 minutos de cuenta atrás. "Hoy vuestros cielos se volverán rojos", amenazaban. Sin embargo, en ninguno de las decenas de incidentes se han encontrado restos de explosivos reales, aunque tampoco se ha identificado a los responsables.

Pero, ¿qué es 'Estado Masculino'? También conocido como Muzhskoi Legion ('Legión Masculina'), se trata de una comunidad fundada en las redes sociales por el ruso Vladislav Pozdniakov en 2016. Inspirado por los movimientos de exacerbación de la masculinidad, el antifeminismo y la homofobia, también se inspira en movimientos paramilitares de ultraderecha.

Con decenas de miles de participantes, el grupo se aprovechó de la ley firmada por el presidente Vladímir Putin el 30 de junio de 2013 condenando la "propaganda homosexual". Una de las 'cruzadas' de 'Estado masculino' fue contra la cadena de restaurantes Tanuki de comida japonesa por tener como emblema una bandera arcoíris y mostrar a una persona negra en un anuncio.

El abogado del grupo, Dzambolat Gabarayev, esgrimió esta ley para justificar la campaña de acoso ante los tribunales. Sin embargo, en 2018, la campaña que lanzaron contra las mujeres rusas por socializar con fans extranjeros que visitaban el país con motivo del Mundial de Fútbol terminó con la condena de Pozdniakov.

Podznjakov en una fotografía tomada en Montenegro, a donde se desplazó para hacer proselitismo. Redes sociales.

El propio fundador del grupo admitió la campaña de acoso y Gabarayev trató de alegar que "ellas mismas eran quien degradaban a los hombres", pero el líder fue condenado a dos años de cárcel por "extremismo". No llegó a cumplir la condena porque el fallo fue anulado al año siguiente. Abandonó Rusia poco después, y se le supone residiendo en Polonia.

Pese al clima intolerante con la diversidad que caracteriza a la Rusia de Putin, el contenido de EM resultó excesivo para la Justicia. Acusado de violencia contra las mujeres, los inmigrantes, los miembros de las minorías sexuales, y de ideología antisemita y antiucraniana, EM fue declarado extremista por un tribunal de la región rusa de Nizhni Nóvgorod en octubre de 2021.

Sus actividades están prohibidas en territorio ruso desde entonces, con sus canales en Telegram y YouTube bloqueados, así como sus cuentas en la popular red rusa Vkontakte. Sin embargo, Pozdniakov no ha tenido grandes dificultades para seguir distribuyendo su contenido a una audiencia masiva.

Así, el líder de esta 'legión' mantiene un canal personal que lleva su nombre (Pozdniakov 3.0) y que el fundador de Telegram, Pável Dúrov, sostiene que no puede bloquear porque carece de motivos jurídicos para hacerlo. El mismo jueves colgó varios vídeos y materiales.



En uno de ellos publicó su respuesta a las preguntas que le hizo un periodista de BBC en su versión rusa sobre la presunta reivindicación: "Hace muchos años que (Estado Masculino) ya no existe".



En los últimos años, coincidiendo con la guerra en Ucrania y la apuesta del Kremlin por la moral más tradicional y las familias numerosas, las organizaciones machistas, antiabortistas y xenófobas han brotado en Rusia con el beneplácito del Kremlin.



Similar a EM, la organización Muzhskoi Put ('El Camino Masculino') vela por "los derechos de los hombres rusos", lucha por "una estructura familiar extremadamente patriarcal" y apoya a los varones ante la supuesta desigualdad que favorece a las mujeres en el país.



Algunos de esos grupos son críticos con las autoridades rusas por defender políticas que consideran excesivamente liberales y apoyar la contratación de demasiadas mujeres para cargos en la administración pública.



Según recoge EFE, medios independientes rusos y la prensa occidental han vinculado a las fuerzas de seguridad y a la Iglesia Ortodoxa con la financiación y la asistencia a dichos grupos.