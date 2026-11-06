La crisis de Ceuta mantiene a España entre los países bajo alta presión migratoria con derecho a pedir ayuda de la UE

Para recibir la ayuda, los países beneficiarios deberán evitar los movimientos secundarios de migrantes hacia otros territorios de la UE y aceptar las devoluciones de quienes entraron por sus fronteras.

Los Estados miembros estarán obligados a solidarizarse pero mantendrán libertad para elegir cómo ayudar, ya que el reparto de migrantes será voluntario y no mediante cuotas obligatorias.

La avalancha migratoria en Ceuta a finales de julio evitó que España fuera relegada a la categoría de país 'en riesgo', permitiéndole conservar su derecho a pedir el reparto europeo de migrantes o ayuda económica.

La Comisión Europea ha mantenido a España, Italia, Grecia y Chipre como los países bajo alta presión migratoria, lo que les concede prioridad para solicitar asistencia a la UE.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha clasificado este viernes por segundo año consecutivo a España, Italia, Grecia y Chipre como países bajo presión migratoria por el número desproporcionado de llegadas irregulares durante el último año, lo que significa que estos cuatro países tienen derecho a pedir el reparto europeo de migrantes, así como otras medidas de solidaridad.

En el caso de España, ha sido la avalancha migratoria de Ceuta la que ha evitado que nuestro país pierda el acceso a la ayuda europea. La clasificación inicial de Bruselas solo tenía en cuenta las llegadas registradas entre julio de 2025 y junio de 2026. Con esos datos, España habría quedado relegada a la categoría de países en riesgo de sufrir presión migratoria, que tienen acceso a la asistencia de la UE pero no de forma prioritaria.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario se ha acogido a una disposición del Pacto Europeo de Migración y Asilo que permite incorporar a la evaluación acontecimientos extraordinarios ocurridos fuera del periodo de referencia. Tras examinar la información remitida por el Gobierno de Sánchez sobre el ataque migratorio del 30 y 31 de julio de 2026, Bruselas concluye que España sigue bajo presión migratoria y, por tanto, conserva su derecho a solicitar ayuda europea.

Según establece el Pacto, el resto de Estados miembros están ahora obligados a prestar asistencia a España, Italia, Grecia y Chipre, aunque tendrán absoluta libertad para elegir la forma de hacerlo. Las opciones posibles incluyen el reparto europeo de migrantes, contribuciones financieras o medidas alternativas de apoyo técnico o con personal o equipos. En ningún caso se prevén cuotas obligatorias, sino que las reubicaciones serán siempre voluntarias.

No obstante, si la Comisión detecta incumplimientos sistémicos en el control de los flujos migratorios en un Estado bajo presión, el resto de países no estarán obligados a ejecutar sus compromisos de solidaridad. En concreto, España, Italia, Grecia y Chipre están obligados a impedir que los inmigrantes llegados a sus costas se muevan dentro de la UE y a aceptar la devolución de migrantes detectados en otros Estados miembros que entraron a través de sus territorios.

La propuesta del Ejecutivo comunitario fija la 'cuota justa preliminar' de migrantes que deberían repartirse en la UE en 2027, pero Bruselas ha decidido no hacer públicas estas cifras para evitar divisiones internas, ya que esta es una de las cuestiones que más envenena el debate europeo. Para este año, la cifra de reubicaciones se fijó en 21.000, mientras que las contribuciones financieras obligatorias ascienden a 420 millones.

En su clasificación de este viernes, Bruselas ha situado a Bélgica, Chequia, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Finlandia en el grupo de países que corren el riesgo de sufrir presión migratoria.

Por su parte, Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia afrontan una situación migratoria significativa debido al efecto acumulado de las llegadas de los últimos cinco años. Esta clasificación les permite solicitar al Consejo una exención total o parcial de sus contribuciones al contingente de solidaridad previsto para 2027.