Un policía francés en la Prefectura de Ain. Prefectura de Ain

Un autobús escolar se sale de la carretera y se estrella contra un árbol en el este de Francia: hay al menos dos muertos

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LO ESENCIAL Las claves Al menos dos personas han muerto tras estrellarse un autobús escolar contra un árbol en la localidad de Lent, al este de Francia. El vehículo transportaba a niños hacia el colegio cuando perdió el control y terminó cayendo a un foso. Las autoridades han activado un amplio dispositivo de emergencia y un centro operativo para coordinar la gestión del siniestro. El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, y el prefecto de Ain tienen previsto desplazarse al lugar del accidente.

Tragedia en Francia. Dos personas han muerto tras estrellarse un autobús escolar contra un árbol en la localidad de Lent, en el departamento de Ain, al este del país, según adelanta la cadena BFMTV.

Un amplio dispositivo de emergencia ha sido desplegado en la zona tras el accidente, según las autoridades, que de momento solo han confirmado que se han registrado "varias víctimas". El autobús, que cubre una línea interurbana, ha perdido el control y ha terminado en un foso.

El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, ha explicado que el bus transportaba a niños que se dirigían al colegio. Tanto él como el prefecto de Ain, Louis-Xavier Thirode, tienen previsto desplazarse al lugar del siniestro.

Las autoridades activaron el centro operativo departamental para coordinar la intervención de los distintos servicios de emergencia y organismos implicados en la gestión de la crisis.

La prefectura pidió a la población que evitara la zona mientras se habilitaban desvíos de tráfico.

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