El Papa León se reúne con Bob Dylan en el Vaticano, 4 de noviembre de 2026. Reuters

El Papa León XIV recibe en el Vaticano a Bob Dylan, que acudió encapuchado e íntegramente vestido de negro

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Papa León XIV recibió en la Biblioteca Apostólica del Vaticano al cantautor y premio Nobel estadounidense Bob Dylan, de 85 años. Dylan acudió al encuentro encapuchado y completamente vestido de negro, una indumentaria muy comentada en redes sociales. El pontífice ha demostrado conocer la obra del músico, habiendo citado su tema inédito 'Go Away You Bomb' en el prólogo de un libro el pasado julio. El artista se encuentra en Italia dentro de su gira europea y ya había protagonizado un histórico encuentro papal con Juan Pablo II en 1997.

El Papa León XIV se reunió este miércoles en el Palacio Apostólico del Vaticano con el cantautor estadounidense y premio Nobel de Literatura Bob Dylan.

Este llevó un traje para la ocasión que ha sido bastante comentado en redes sociales: acudió completamente vestido de negro, con guantes y una capucha del mismo color cubriendo su cabeza, de acuerdo a algunas fotos difundidas por la oficina de prensa vaticana.

El autor de Like a Rolling Stone, de 85 años, se encuentra en Italia por su gira europea. En las imágenes puede verse al pontífice de Chicago sonriente y a ambos sentados ante una mesa en la Biblioteca Apostólica.

El subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro, ha explicado en las redes sociales que él mismo acompañó a Dylan ante el pontífice, como publica Efe.

"No sin la emoción de vivir un encuentro que tiene el sabor de la historia y la sensación de que, a cada paso en el Palacio Apostólico, podría haber ocurrido cualquier cosa", ha escrito Spadaro.

El Papa León se reúne con Bob Dylan en el Vaticano, 4 de noviembre de 2026. Reuters

León XIV ha demostrado conocer la obra del poeta de la música y hasta llegó a citarlo el pasado julio en el prólogo de un libro (Disarmata e disarmante. La pace è un dono) para advertir de los riesgos del rearme y del uso armamentístico de la energía nuclear.

En concreto, utilizó un verso de un tema escrito por Dylan en 1963, en plena Guerra Fría, y que había permanecido inédito durante medio siglo, Go Away You Bomb: "I hate you 'cause yer man made and man owned an' man handled (te odio porque te ha creado el hombre, y el hombre te posee y te manipula)", era la frase.

El pasado mes de julio, León XIV ya se reunió con otro icono estadounidense del rock, Patti Smith, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

No es la primera vez que Bob Dylan se ve cara a cara con un papa, ya que en 1997 tocó ante Juan Pablo II y cientos de miles de jóvenes presentes en un congreso eucarístico en la ciudad italiana de Bolonia.

El músico ha regresado ahora a Italia por una gira europea que lo llevará a cantar este jueves en Roma y el sábado en Bolonia.