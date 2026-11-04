La UE aspira a incorporar a Montenegro en 2028 tras 15 años sin ampliaciones pero enfría el calendario de Ucrania

Los otros seis países aspirantes, entre ellos Georgia y Turquía, no presentan avances o sufren retrocesos en sus procesos de negociación para la entrada a la Unión.

El Ejecutivo comunitario considera ambicioso el plan de Ucrania para adherirse antes de 2030 y le exige un gran acelerón en sus reformas, a pesar de reconocer sus avances en contexto de guerra.

Bruselas sitúa 2029 como horizonte de adhesión para Albania y Moldavia, siempre que mantengan el ritmo de sus reformas institucionales y judiciales.

La Comisión Europea ve factible la incorporación de Montenegro a la UE en 2028, lo que representaría la primera ampliación del club comunitario desde 2013.

"Los importantes avances logrados por algunos países candidatos durante el último año nos permiten convertir la promesa de la ampliación en una realidad", ha proclamado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

El Ejecutivo comunitario ha publicado este miércoles su evaluación anual de los avances de los diez países candidatos en el proceso de adhesión. Pero el habitual balance de bloqueos y progresos insuficientes deja paso este año a un escenario inédito en 15 años: por primera vez desde 2011, Bruselas ve al alcance de la mano cerrar las negociaciones de adhesión con algunos aspirantes "en cuestión de meses".

Montenegro, que solicitó su entrada en la UE en 2008, aparece como el alumno más aventajado. Antes de que termine este año se habrán cerrado los 35 capítulos de negociación, de forma que el Tratado de Adhesión estará redactado la próxima primavera y podría firmarse en junio de 2027. Con estos plazos, la Comisión ve factible su incorporación al club comunitario en 2028, lo que supondría la primera ampliación desde Croacia en 2013.

Le siguen de cerca Albania y Moldavia, para las que Bruselas fija 2029 como horizonte de adhesión, siempre que mantengan el ritmo de las reformas. Moldavia es la que más avances ha logrado en los últimos meses, especialmente en la reforma judicial y la lucha contra la corrupción, pese a la "presión implacable" de Rusia. Su principal reto ahora es consolidar esos progresos y reforzar la capacidad de su administración.

En el caso de Albania, Bruselas reclama recuperar el impulso reformista, frenado en los últimos meses por la ola de protestas que sacude el país. Entre las prioridades figuran la lucha contra el crimen organizado y la evaluación del impacto medioambiental de los grandes proyectos de infraestructuras. La Comisión también insta al Gobierno de Edi Rama a abrir un diálogo "inclusivo y constructivo" con la sociedad civil y la oposición.

En contraste con las perspectivas positivas para Montenegro, Albania y Moldavia, el Ejecutivo comunitario enfría el calendario marcado por el Gobierno de Volodímir Zelenski, que pretende concluir las negociaciones de adhesión a finales de 2028 para que Ucrania pueda entrar en la UE antes de 2030. Bruselas considera que se trata de un objetivo "ambicioso" que exigiría "acelerar significativamente" el ritmo de las reformas.

Kiev deberá acometer en 2027 reformas fundamentales en ámbitos como la justicia, las instituciones democráticas, la Administración pública y los derechos de las minorías. El Ejecutivo comunitario está dispuesto a prestar todo el apoyo necesario, siempre que el Gobierno de Zelenski se comprometa con ellas.

"Nuestra valoración es positiva. Ucrania está realizando progresos. Y a la hora de evaluar esos progresos, también es muy importante tener en cuenta las circunstancias particulares en las que se encuentra Ucrania", explica un alto funcionario comunitario.

"Es realmente insólito que un país en guerra, cuyos ministros con los que negociamos online a veces tienen que apagar la cámara y desaparecer de la reunión porque deben refugiarse en un búnker, consiga avanzar de esta manera. Es un progreso verdaderamente impresionante. Por eso quiero evitar cualquier malentendido sobre el supuesto carácter negativo de nuestro informe sobre Ucrania".

"La verdad es que se trata de un informe muy positivo. Pero, obviamente, queda mucho por hacer. La ampliación es un proceso difícil. Nuestros estándares son exigentes. Si quieres entrar en este club, tienes que hacer muchas cosas, incluso si eres un país en guerra", ha resaltado el alto funcionario.

Entre los otros seis países candidatos -Serbia, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Turquía y Georgia-, la Comisión constata que no ha habido avances en las reformas durante el último año. En algunos casos, como Turquía y Georgia, incluso se han producido retrocesos. Por ello, ninguno ha recibido una hoja de ruta con un calendario para su incorporación a la UE.