El comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, durante la rueda de prensa de este miércoles en Bruselas Comisión Europea

Bruselas ve "muy preocupantes" los accidentes de tren en España y pide acelerar el despliegue del sistema de seguridad ERTMS

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LO ESENCIAL Las claves El comisario europeo de Transportes considera "muy preocupante" que España haya registrado dos accidentes ferroviarios graves con víctimas mortales en nueve meses. Bruselas insta a acelerar la implantación del sistema de seguridad ERTMS por considerarlo la única vía para garantizar la seguridad en toda la red de trenes. La Agencia Ferroviaria de la UE (ERA) prestará asistencia técnica en la investigación del accidente de Urda tras la solicitud del Gobierno español. La Comisión Europea busca reforzar las competencias de la ERA para intervenir de forma más efectiva en materia de seguridad ferroviaria.

El comisario europeo de Transportes, el griego Apostolos Tzitzikostas, ha calificado este miércoles de "muy preocupante" que España haya sufrido dos accidentes ferroviarios con numerosas víctimas mortales en apenas nueve meses, precisamente cuando la Unión Europea trabaja para impulsar el tren como uno de sus principales medios de transporte.

Aunque ha subrayado que todavía es prematuro pronunciarse sobre las causas de los siniestros o extraer conclusiones, Tzitzikostas ha reclamado acelerar el despliegue del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), que considera la "única manera" de garantizar la seguridad de la red de trenes.

El comisario ha anunciado además que los expertos de la Agencia Ferroviaria de la UE (ERA), a la que pretende dar nuevos poderes en materia de seguridad, prestarán asistencia técnica en la investigación de la catástrofe de Urda, que lidera la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT).

"Llevamos dos años trabajando para conseguir que el sistema ferroviario sea más rápido, seguro y sencillo de utilizar. Por eso, dos accidentes en un mismo año no es algo que queramos ver. Y mucho menos cuando esos accidentes acaban en tragedias con pérdida de vidas humanas", ha dicho Tzitzikostas en rueda de prensa.

"La Comisión sigue supervisando la aplicación de las normas europeas de seguridad en todos los Estados miembros y estamos a la espera de que la investigación esclarezca las causas de estos dos accidentes. No obstante, puedo decirles que uno de mis objetivos es reforzar las competencias de la ERA para que pueda intervenir de manera efectiva en cuestiones de seguridad".

"Al mismo tiempo, si algo hemos aprendido de la experiencia acumulada con las anteriores estrategias ferroviarias en Europa es que, si queremos elevar el nivel de seguridad de la red ferroviaria europea, debemos desplegar lo antes posible el sistema ERTMS en todas nuestras líneas", sostiene el comisario de Transportes.

"Es la única manera de alcanzar un alto nivel de seguridad. Y es también la única manera de que podamos invertir de verdad en la alta velocidad ferroviaria en Europa", ha insistido.

La legislación europea establece un despliegue gradual del ERTMS, empezando por los principales corredores de la red transeuropea de transporte, donde deberá estar plenamente operativo en 2030. Para el conjunto de la red ferroviaria, el plazo se extiende hasta 2050.

"En todos los modos de transporte, la seguridad será siempre mi máxima prioridad. Para nosotros, en la Comisión, la seguridad es innegociable", ha insistido el comisario de Transportes, que ha trasladado su pésame a los familiares y amigos de las víctimas y su solidaridad a los heridos.

"Por supuesto, estamos prestando asistencia técnica a las autoridades españolas. El Gobierno español solicitó el apoyo técnico de la ERA y ya se lo estamos proporcionando. No obstante, hay que tener presente que la investigación sigue en curso. Es demasiado pronto para extraer conclusiones sobre los motivos y las causas del accidente", ha zanjado.