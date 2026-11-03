El presidente ruso Vladimir Putin junto al enviado especial estadounidense Steve Witkoff durante una reunión en el Palacio de Constantino en San Petersburgo. Sputnik/Kristina Solovyova

Ucrania y Rusia negociarán un alto el fuego a partir del 10 de noviembre en Abu Dabi bajo mediación de Estados Unidos

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LO ESENCIAL Las claves EEUU mediará una nueva ronda de negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi para tratar acuerdos de seguridad, desescalada y ayuda humanitaria. Representantes estadounidenses se reunirán previamente en Bruselas con aliados de la UE y la OTAN para abordar la reconstrucción ucraniana y las garantías de seguridad tras la guerra. Al menos 29 personas murieron en Zaporiyia por un ataque ruso con bombas aéreas FAB-3000 contra una escuela que servía como centro de distribución de ayuda humanitaria. Ucrania respondió lanzando masivos ataques con drones que provocaron incendios en una refinería en Yaroslavl y provocaron alertas en Moscú y Kaluga.

Estados Unidos mediará en una nueva ronda de negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia los próximos 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, centrada en los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada del conflicto y la ayuda humanitaria, según anunció el pasado lunes el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.



En un mensaje publicado en X, Witkoff afirmó que Washington espera aprovechar los avances logrados en las reuniones celebradas en Kiev, Oslo y San Petersburgo para alcanzar un "acuerdo de paz integral y duradero" que "garantice la seguridad para las generaciones venideras".



El enviado especial adelantó además que los negociadores estadounidenses se reunirán esta semana en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN para abordar las garantías de seguridad para Ucrania y la futura arquitectura de seguridad europea tras la guerra.

Las conversaciones en Bruselas también incluirán las oportunidades económicas para respaldar la reconstrucción de Ucrania, mientras que la ronda de Abu Dabi abordará los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada y la ayuda humanitaria, así como los próximos pasos hacia la paz.

Más muertes

En paralelo, la guerra sigue dejando bajas, este martes al menos 29 personas murieron en la localidad de Komishuvaja, en la región ucraniana de Zaporiyia, en un ataque ruso con una decena de bombas aéreas contra una escuela donde la población recibía ayuda humanitaria, según el Servicio de Emergencias de Ucrania.



Entre los fallecidos hay dos integrantes de los equipos de rescate y cuatro policías. Iván Fédorov, gobernador ucraniano de la región de Zaporiyia, de la que Rusia ocupa la mayor parte del territorio, explicó que los servicios de emergencias siguen buscando a desaparecidos entre los escombros.

Fédorov dijo también que Rusia empleó en el ataque bombas aéreas FAB-3000. Este tipo de armamento tiene un sistema de navegación propio que permite su lanzamiento desde un avión a decenas de kilómetros de distancia del objetivo. Según portales ucranianos de temática militar, el explosivo de las FAB-3000 tiene un peso de entre 1.200 y 1.400 kilos.

Rusia utiliza estas bombas para destruir fortificaciones ucranianas y en ocasiones las lanza también sobre pueblos y ciudades relativamente cercanos al frente, como es el caso de Komishuvaja.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el bombardeo y aseguró que "los ataques fueron dirigidos contra una escuela utilizada para propósitos humanitarios, la gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí".

“Otro ataque ruso salvaje y totalmente cínico”, dijo en su cuenta de X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

Los rescatistas evacuan a una persona encontrada bajo los escombros de un edificio de apartamentos dañado durante un ataque con misiles rusos, en Dnipro, Ucrania. REUTERS/Stringer

“La brutalidad rusa no tiene límites y su desprecio por la vida humana hace imposible cualquier justificación moral”, agregó el ministro, que pidió como ya hizo Zelenski una respuesta internacional firme a este ataque sin precedentes por el gran número de bombas aéreas lanzadas contra una zona civil.

Contraataque ucraniano

Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al norte de Moscú, según informaron este martes el gobernador local, Mijaíl Yevráev, y medios independientes rusos y ucranianos.



"Durante la noche las defensas antiaéreas y los sistemas de lucha radioelectrónica repelieron un masivo ataque de drones enemigos contra la refinería de Yaroslavl. En total 124 drones. Hay daños en la infraestructura de la refinería. Los servicios de emergencias sofocan el incendio", escribió en su cuenta de Telegram.



Señaló que al menos dos empleados de la empresa resultaron heridos a consecuencia del impacto de esquirlas y tuvieron que ser hospitalizados. Según el canal independiente ruso Astra, la instalación atacada fue la refinería Slavneft-Yanos, en la cual identificaron al menos cinco focos de las llamas.



Los medios ucranianos Exilenova+ y Supernova+ confirmaron el ataque con imágenes geolocalizadas en las que se distinguen los cinco focos de incendios.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó en sus redes sociales que Ucrania lanzó durante la noche contra la capital rusa 493 drones, 187 de los cuales "fueron neutralizados en las inmediaciones" de la ciudad, mientras el gobernador de Kaluga, Vladislav Shapshá, reportó en MAX el derribo de 65 drones sobre su región.

Las nuevas conversaciones se enmarcan en los esfuerzos de Trump por acercar posiciones con Putin, en un proceso que ha generado tensiones con Kiev.



El mandatario estadounidense ha mantenido contactos directos con su homólogo ruso y ha impulsado medidas de alivio de las sanciones energéticas contra Moscú, mientras su relación con Zelenski se ha deteriorado por las diferencias sobre las condiciones para poner fin a la guerra y las concesiones que debería hacer Ucrania.