El movimiento estudiantil que cambió Serbia afronta el reto de neutralizar a Vucic sin alterar el rumbo en Rusia, la UE y Kosovo

La plataforma mantendrá una línea continua en asuntos exteriores clave, como la postura sobre Kosovo y la dependencia energética de Rusia, centran su agenda en las reformas internas.

El nuevo Parlamento dispone de 30 días para constituirse y 90 para formar gobierno, con el reto principal de restaurar el Estado de derecho y combatir la corrupción sistémica.

El movimiento se articuló tras el trágico derrumbe de una marquesina en Novi Sad en 2024 y ha configurado una candidatura transversal compuesta por más de 100 doctores y expertos universitarios.

La Lista Estudiantil gana las elecciones en Serbia con el 53% de los votos y logra 144 de los 250 escaños de la Asamblea Nacional, poniendo fin a años de control político de Aleksandar Vuāić.

Un nutrido grupo de profesores universitarios, académicos, estudiantes y profesionales de distintas ramas demostró que los líderes autoritarios, por qué no, también pueden caer en las urnas.

Es la lección que impartió el pasado 25 de octubre la Lista Estudiantil, cuyos miembros ocuparon día tras día, durante casi dos años, las calles de Serbia para denunciar el sistema clientelar y represivo de Aleksandar Vučić.

Ese día, la Lista Estudiantil ganó las elecciones con el 53% de los votos y obtuvo 144 de los 250 escaños de la Asamblea Nacional, frente a los 104 del Partido Progresista Serbio (SNS) de Vučić, sin más opciones que reconocer la derrota a expensas de la votación parcial del pasado domingo en 53 centros donde hubo irregularidades.

Y eso que, según The Times, el expresidente serbio amagó con no reconocer los resultados. Estuvo a un paso de recurrir a los 4.000 policías y a los 3.000 encapuchados que desplegó en Belgrado la noche electoral, pero lo abultado de la derrota y las advertencias de varios gobiernos europeos le disuadieron de dar el golpe.

La nueva Asamblea Nacional, que tiene más de 100 doctores en el ámbito universitario, un número superior a cualquier otro parlamento del mundo, dispone ahora de 30 días para constituirse y de otros 90 para formar gobierno.

El peso recae sobre este movimiento horizontal, sin líderes, articulado como reacción al desprendimiento en noviembre de 2024 de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad, fruto de las negligencias en la obra pública del régimen saliente.

El accidente causó 16 víctimas mortales y "destruyó la ilusión de que podíamos proteger nuestra vida privada manteniéndonos al margen de la política", confiesa el catedrático Aleksandar Baucal (Postojna, actual Eslovenia, 61 años), número 87 de la Lista Estudiantil.

Aleksandar Vučić reconoce la derrota electoral. Zorana Jevtic Reuters

Baucal, que ocupará un asiento en el próximo Parlamento, asegura que nunca tuvo la intención de convertirse en político. "Sin embargo, cuando los estudiantes empezaron a defender principios que nosotros mismos les enseñamos, difícilmente podía quedarme al margen", señala en diálogo con EL ESPAÑOL.

El jefe del Departamento de Psicología de la Universidad de Belgrado expresa cierta cautela: "Recurriendo a una metáfora futbolística: ganamos la primera parte defendiendo el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno. La segunda mitad se juzgará en función de si las instituciones funcionan mejor y la vida cotidiana mejora".

El académico Mario Reljanović (Belgrado, 49 años), número 108 de la Lista Estudiantil, vivió una experiencia similar. "Durante los primeros meses de las protestas, los estudiantes me pidieron que impartiera talleres conjuntos sobre el tema de los derechos de los trabajadores, que es mi área de especialización", cuenta.

Doctor en Derecho e investigador científico sénior en el Instituto de Derecho Comparado de Belgrado, Reljanović no perdió el contacto con los estudiantes, que meses después le invitaron a formar parte del grupo encargado de redactar el programa electoral y, más tarde, a formar parte de la lista de posibles candidatos para las elecciones.

"Mi decisión de participar se debió principalmente a que los estudiantes articularon con claridad sus reivindicaciones centrales mediante ideales que he defendido durante años: el Estado de derecho, la erradicación de la corrupción, la dignidad humana y la solidaridad social para todos", presume.

Una macedonia

"El movimiento estudiantil es algo que no se puede comparar con ningún movimiento político regular visto anteriormente en Serbia, y tal vez sea también una novedad a nivel europeo", subraya Nikola Burazer, director de programas en el Centro para la Política Contemporánea (CSP), un think tank con sede en Belgrado.

"Se trata de una especie de experimento en el que los órganos estudiantiles han elegido una lista de 250 individuos que no son estudiantes ni políticos, sino expertos en diferentes campos y académicos", explica.

Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović je takođe jedan od kandidata na Studentskoj listi koji se obratio okupljenima. Reljanović je građanima pročitao član 60 Ustava koji reguliše ljudsko pravo na rad i poručio da je naše tržište rada prezasićeno jeftinim poslovima koji su slabo plaćeni. — N1 Beograd (@n1srbija) September 26, 2026

El doctor Miloš Jevtić (Zaječar, 47 años), número siete de la Lista Estudiantil, cuenta que "a lo largo de los dos últimos años, el movimiento estudiantil ha estado dirigido en su totalidad por estudiantes de más de 80 facultades de toda Serbia, organizados en seis centros universitarios".

"La base de la organización fueron los plenarios estudiantiles, donde se tomaban las decisiones y se elegía a los representantes para participar en diversos equipos de trabajo y de coordinación", explica Jevtić. "De este modo, los estudiantes mantuvieron la responsabilidad sobre todas las decisiones importantes".

"Por supuesto, muchas personas que no eran estudiantes también participaron apoyando al movimiento", reconoce. "Sin embargo, el núcleo organizativo, la fuerza impulsora y el pilar fundamental del movimiento siempre han sido los propios estudiantes".

Burazer reconoce que "el movimiento estudiantil en sí es bastante heterogéneo y complejo" y que su ideología "no está claramente definida, pero su respaldo no proviene de la adscripción a una ideología particular, sino más bien de este enfoque general en la democracia y el Estado de derecho".

"La razón principal de la victoria de la Lista Estudiantil fue que funcionó como un actor político transversal y aglutinador, similar al gobierno, abarcando liberales urbanos, conservadores rurales, y votantes tanto pro-UE como prorrusos", coincide el analista Vuk Vuksanovic, investigador principal del Belgrade Centre for Security Policy (BCSP).

El movimiento, sin vínculos con los partidos de la oposición tradicional a Vučić, a los que perciben como parte del problema y no de la solución, aglutina a todas las corrientes ideológicas. Liberales, conservadores, comunistas. Caben todas las sensibilidades.

Los simpatizantes de la Lista Estudiantil celebran el triunfo electoral en Belgrado. Uros Arsic Reuters

Para Baucal, este factor no es tanto una debilidad como "uno de los mayores logros" del movimiento estudiantil. "La política serbia había enseñado a ver como enemigos a quienes pensaban distinto. Los estudiantes demostraron que podemos colaborar sin necesidad de volvernos idénticos primero", celebra.

Reljanović hace hincapié en que el movimiento estudiantil "se cimentó sobre la diversidad" y que "la experiencia acumulada demuestra que tal heterogeneidad sólo nos ha fortalecido".

"¿Surgirán discusiones, debates y discrepancias durante el proceso? Sin duda alguna: sin ellos, careceríamos de la certeza de haber escogido las vías acertadas. Sin embargo –afirma–, esos intercambios teóricos o ideológicos no apartarán al movimiento del propósito cardinal que prometimos a la ciudadanía".

Jevtić se muestra confiado "en que las diferencias ideológicas no nos impedirán, en especial en la fase inicial, colaborar para transformar el funcionamiento del Estado".

"Nuestra tarea inmediata no consiste en eliminar las discrepancias políticas, sino en construir instituciones en las que esas diferencias puedan expresarse de forma democrática, sin socavar la legalidad ni el interés público", insiste.

La sensibilidad nacionalista no es la excepción, por eso el movimiento no cambia la postura tradicional de Belgrado sobre Kosovo, un territorio que considera parte indisociable del país. Los estudiantes no están por la labor de dar pasos hacia el reconocimiento de la independencia de Pristina.

"Sobre Kosovo, respaldo un diálogo responsable entre Belgrado y Pristina encaminado a normalizar las relaciones, proteger la seguridad y los derechos de la población, y cumplir con los compromisos internacionales", expresa Baucal. "Esto exigirá más diálogo y negociaciones continuas".

Bien es cierto que la Lista Estudiantil marcó distancias con la antigua estrategia del oficialismo al anunciar que rompería lazos con Srpska Lista, la formación satélite del régimen en el norte kosovar, a la que acusa de someter a la minoría serbia mediante el chantaje y la sumisión política.

En paralelo, la Lista Estudiantil rechaza el seguidismo diplomático del Kremlin que practicaron Vučić y su camarilla, pero prefiere mantenerse al margen de las sanciones que los países occidentales impusieron a la Rusia de Vladímir Putin tras la invasión de Ucrania.

"Nuestros lazos con Rusia son singulares debido a la dependencia energética de Serbia", apunta Reljanović. "Estos factores deben ponderarse a la hora de perfilar la postura serbia ante cuestiones y retos específicos que puedan surgir en adelante".

"Por otra parte –puntualiza Baucal–, defendemos la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y respetamos la determinación del pueblo ucraniano a defender su país y su libertad".

"El movimiento permanece unido por la oposición a Vučić y el deseo de un cambio político interno, más que por una agenda compartida de política exterior", explica Vuksanovic. "Por consiguiente, es probable que la política exterior de Serbia experimente ciertos ajustes en lugar de una transformación radical".

Baucal apunta, en este sentido, que "nuestro programa común se centra en las instituciones democráticas, la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas y la calidad de vida de los ciudadanos", y que "las decisiones complejas de política exterior requieren un debate público serio, no una simulación de unanimidad".

BLOKADER PRIZNAO: "MI SE BORIMO PROTIV DRŽAVE!" Aleksandar Baucal - 87. na Studentskoj listi: "Da, građani moraju da se bore protiv svoje države da bi mogli da ostvare neka svoja legitimna prava." Ana Brnabić: "Da citiram gospodina Baucala: "Građani", odnosno Studentska lista, pošto on nema pravo da priča u ime građana, "se bore protiv države". E to je problem. Vi se dve godine borite protiv države. Vi se ne borite protiv Aleksandra Vučića. Vi se ne borite protiv Srpske napredne stranke, vi se borite protiv države i hvala vam što ste to priznali." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 14, 2026

Sobre la Unión Europea, la postura es más incierta. Vuksanovic considera que "las relaciones con Bruselas podrían mejorar en tono, con una retórica antieuropea menos pronunciada y una mayor disposición a cooperar".

"Sin embargo –matiza–, una integración rápida en la UE resulta improbable, teniendo en cuenta la magnitud de las reformas internas, la incertidumbre en torno a la ampliación y la decepción ciudadana ante la prolongada tolerancia de la UE hacia el Gobierno de Vučić".

Baucal, por ejemplo, apoya "la integración europea de Serbia" y considera que el futuro de Belgrado está en la UE. "Ahora bien –advierte el número 87 de la Lista Estudiantil–, los valores europeos no son exigencias foráneas".

Desde la óptica de Reljanović, en el seno de la Lista Estudiantil existe "un firme compromiso de seguir adelante con las negociaciones de adhesión" a la Unión Europea, un estatus que Serbia obtuvo en 2012, justo antes de la llegada del SNS de Vučić al poder.

"Pero Bruselas ha contemplado con gran benevolencia las graves vulneraciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen de Vučić", observa Reljanović, que pone en valor "el sobresaliente potencial democrático en la ciudadanía serbia" y llama a los líderes comunitarios a "extraer una lección" de su triunfo.

La expectativa "personal" de Jevtić es que Serbia no adopte "cambios bruscos ni radicales" en su política exterior: "Por el contrario, considero que la atención principal del nuevo gobierno se centrará en las reformas internas, la consolidación del Estado de derecho y la construcción de instituciones eficaces".

Conmemoración por el segundo aniversario del accidente en Novi Sad. Marko Djurica Reuters

"Creo que esta es también la base necesaria para que Serbia mantenga una política exterior responsable, coherente y predecible en el futuro", sostiene.

Transición en duda

Ganar las elecciones sólo es el primer paso. La transición no será sencilla y el régimen anterior pondrá palos en las ruedas.

Reljanović explica que, una vez queden ratificados los escaños, se sucederán las consultas para la formación del Gobierno, que a su juicio serán "breves", junto con la convocatoria y celebración de una nueva sesión de la Asamblea Nacional para elegir al nuevo Gobierno.

"En consecuencia –añade el número 108 de la Lista Estudiantil–, el procedimiento íntegro podría quedar ultimado antes de que concluya este año, aunque resulta complejo formular estimaciones más precisas".

Baucal espera que el próximo gobierno pueda formarse con prontitud, pero tampoco puede adelantar una fecha de "manera responsable" todavía. "En cualquier caso –insiste–, el propio gobierno debe constituirse siguiendo los cauces constitucionales".

Baucal también espera ministros competentes y responsables, respaldados por equipos profesionales sólidos: "Por tanto, no buscamos un candidato perfecto para los puestos de máxima responsabilidad, sino un equipo perfecto compuesto por personas con competencias complementarias".

"Como dice el refrán, se necesita un pueblo entero para criar a un niño; del mismo modo, se necesita aún más cooperación para revitalizar la democracia en Serbia", sentencia.

Vuksanovic está convencido de que "las viejas estructuras utilizarán este vacío y período provisional, apoyándose en los antiguos cuadros de la administración pública, el capital, las campañas en medios y redes y los grupos criminales para ocultar pruebas de irregularidades del pasado y para retrasar y descarrilar el proceso en curso".

Ilija Srdanovic, cabeza de lista de la Lista Estudiantil. Reuters

"Es una señal de miedo y desesperación", constata el investigador principal del Belgrade Centre for Security Policy (BCSP). "Probablemente no lo logren, ya que el cambio de paradigma en la política y la sociedad serbias es enorme, pero lo intentarán".

Baucal comparte ese temor. "No subestimo a Vučić ni a las redes políticas que construyó", dice. "Aceptar una derrota electoral no equivale a desmantelar un sistema de poder personal".

De entrada, Serbia está llamada a las urnas para elegir a un nuevo presidente tras la dimisión de Vučić, que abandonó el cargo en septiembre para poder presentarse como candidato a primer ministro del SNS.

Desde entonces, la jefatura del Estado está en manos de Ana Brnabić, una figura leal a Vučić. Tanto, que increpó en mitad de la calle a un grupo de simpatizantes de la Lista Estudiantil que celebraban la victoria en las calles de Belgrado.

Sobre Brnabić recae la tarea de encargar la formación del Ejecutivo, aunque sólo puede ejercer la presidencia interina durante 90 días, por lo que las elecciones presidenciales deberán celebrarse antes del 27 de diciembre.

Ana Brnabić se raspravlja sa građanima na ulici u Beogradu Pratite program uživo na Jutjub kanalu Vremena: https://t.co/Kc3ImfPUjj https://t.co/9AeNehZE3e — Vreme (@NedeljnikVreme) October 25, 2026

Una vez superado ese trámite, y si consigue formar gobierno, la Lista Estudiantil se enfrentará al desafío de revertir los 14 años de deriva autoritaria protagonizada por Vučić y los suyos.

El pasado viernes, Brnabić instó a la nueva mayoría parlamentaria electa a "comenzar cuanto antes la constitución de los órganos de gobierno" y a no permitir que "matones y violentos marquen la política", y prometió que la nueva oposición no causaría problemas ni obstruiría la transición.

"Han ganado, formen los órganos de gobierno. No sigan consintiendo que violentos y matones hostiguen a los ciudadanos de este país, que humillen y pisoteen sus instituciones", declaró.

Sin líderes, de momento

El cardiólogo Ilija Srdanović, natural de Novi Sad, encabezó la lista y el principal favorito para liderar el próximo gobierno es el economista Dejan Šoškić, un antiguo gobernador del Banco Central de Serbia enemistado con el régimen de Vučić, pero ninguna personalidad lleva las riendas del movimiento.

"Una de las características más relevantes del movimiento es que no ha tenido líderes individuales, ni a nivel de facultad ni a nivel del movimiento en su conjunto", explica Jevtić, convencido de que el modelo organizativo "ha demostrado ser uno de los factores clave de su éxito".

La ausencia de líderes no diluye el impulso de los estudiantes, que exigen "una auditoría inmediata del estado actual de las instituciones públicas, ministerios, empresas públicas, la compañía eléctrica EPS y los fondos estatales, incluidas finanzas, contratos, contrataciones públicas y obligaciones asumidas".

"Ciertos cambios, como la independencia judicial, la contratación pública transparente y la reforma de la administración, requieren una preparación meticulosa", apunta Baucal, que llama a los suyos a no limitarse a sustituir "una red de leales políticos por otra".

Los simpatizantes de la Lista Estudiantil celebran el triunfo electoral en Belgrado. Europa Press

Serbia ya sabía lo que era derribar un régimen autoritario gracias a las urnas y a la fuerza cívica. En octubre de 2000, una marea humana tomó las calles de Belgrado para defender la victoria electoral de la Oposición Democrática de Serbia (DOS) frente a Slobodan Milošević, que trataba de consumar un fraude electoral.

Sin embargo, el Gobierno posterior, encabezado a partir de 2001 por el reformista Zoran Đinđić, chocó contra la herencia intacta de las estructuras clientelares, los servicios de inteligencia y las mafias paramilitares incrustadas en el aparato del Estado.

El empeño de Đinđić por romper ese entramado y acercar el país a Europa saltó por los aires el 12 de marzo de 2003, cuando fue asesinado frente a la sede del Gobierno por una facción del aparato de seguridad ligada al crimen organizado.

Por eso, Vuksanovic considera que "el mayor desafío es no repetir los fracasos de la era post-Milošević (2000-2012), cuando, tras el cambio de régimen, no se hizo lo suficiente para depurar el viejo sistema".

"Siempre existe el riesgo de que una coalición se fracture tras derrotar al viejo enemigo, como ocurrió con la coalición que derrocó a Milošević", reconoce el analista.

"Sin embargo, un gran motivo de aliento es el proceso de aprendizaje: no sólo los representantes políticos de la Lista Estudiantil, sino también los ciudadanos entienden que no se deben repetir los fracasos del pasado", remata.

"Como psicólogo dedicado al estudio del aprendizaje colaborativo, sé que las diferencias pueden enriquecer la resolución colectiva de problemas cuando se escucha, se debate y se asume la responsabilidad de las decisiones. No obstante, también preveo ciertas tensiones", admite Baucal.

"Pasar de la resistencia frente a una amenaza común a construir juntos una sociedad democrática puede ser nuestra transición política y psicológica más exigente", sentencia.