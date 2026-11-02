Un nuevo ciberataque dispara la temperatura de los frigoríficos de los supermercados de Bélgica y Suecia hasta los 50º

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LO ESENCIAL Las claves Un ciberataque nocturno manipuló los sistemas de refrigeración de supermercados en Bélgica y Suecia, elevando sus temperaturas y activando la descongelación. Cadenas como Delhaize, Carrefour, Spar, Ica y Coop sufrieron alteraciones, llegando a registrarse temperaturas de hasta 50º en los electrodomésticos. Los comercios tuvieron que usar camiones frigoríficos o desechar mercancía estropeada, repitiendo un patrón similar al ataque ocurrido en Francia en octubre.

Decenas de supermercados de Bélgica y Suecia sufrieron un ciberataque durante la madrugada del domingo al lunes que permitió a los piratas informáticos manipular a distancia sus sistemas de refrigeración, activar el modo de descongelación de los frigoríficos y congeladores y elevar su temperatura.

El procedimiento utilizado fue similar al de otro incidente de las mismas características registrado en Francia el pasado octubre, que también afectó a numerosos supermercados y suscitó importantes pérdidas económicas.

La cadena belga Delhaize confirmó que unos cuarenta establecimientos resultaron afectados por un "incidente informático", mientras que Carrefour Bélgica informó de problemas en quince tiendas. También se detectaron alteraciones en comercios de Spar y en una cadena de carnicerías de Amberes, según recogen los medios locales.

En Suecia, los servicios de seguridad también investigan quién está detrás de esta operación que ha provocado incidencias en numerosos supermercados de todo el país. Ica, la principal cadena de supermercados del país nórdico, informó de ataques a un número indeterminado de locales.

"Sabemos que un número limitado de tiendas se ha visto afectado por un incidente durante la noche que afecta a su sistema de frío y de congelación", declaró a la televisión pública un portavoz de la empresa.

El ataque en Bélgica comenzó alrededor de la medianoche y provocó que algunos congeladores alcanzaran temperaturas de unos 15 grados centígrados, según informó la radiotelevisión pública belga RTBF.

"Me despertaron las alarmas que empezaron a aparecer en mi teléfono alrededor de las tres de la madrugada", explicó a ese medio el responsable de varios establecimientos Delhaize de Bruselas, quien acudió inmediatamente a uno de sus supermercados y descubrió que los compresores habían dejado de funcionar y que los frigoríficos expulsaban aire caliente.

Algunos establecimientos tuvieron que recurrir a camiones frigoríficos para preservar los alimentos, mientras que otros sufrieron pérdidas de mercancías y tuvieron que desechar productos por la pérdida de refrigeración.

"Empezamos a movilizar técnicos desde la una de la madrugada para controlar la situación", explicó Stephan Moelans, director general de Sabcobel, una empresa especializada en instalaciones frigoríficas, que detectó una veintena de sistemas afectados entre los cientos que gestiona en Bélgica.

En Suecia, Coop, otra de las grandes cadenas, admitió también que varias tiendas sufrieron un incidente similar, por el que la temperatura de los electrodomésticos se elevó hasta los 50 grados.