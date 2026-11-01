Ucrania fuerza la evacuación de todos los niños del Dombás: "No me quiero ir, pero nuestros hijos ya no pueden vivir así"

La ONG Proliska ha suspendido el servicio de mudanzas tras sufrir un ataque de un dron ruso contra uno de sus veh#237;culos de evacuaci#243;n.

Organizaciones humanitarias como Proliska facilitan el traslado de las familias junto con sus pertenencias para motivar a abandonar la zona de conflicto.

M#225;s de 360 ni#241;os han sido evacuados en la #250;ltima semana en una zona donde a#250;n permanecen unos 1.749 menores junto a cerca de 67.600 civiles.

El Gobierno ucraniano ha decretado la evacuaci#243;n obligatoria de todos los menores de edad en el Domb#225;s debido al aumento de bombardeos y drones rusos.

Una vecina, entre lágrimas, bendice a Misha antes de que se suba a la furgoneta. El niño, que unos minutos antes observaba con los ojos muy abiertos cómo metían su bicicleta en un camión, no se despega de su madre, Olga. Está demasiado abrumado viendo todas sus cosas empaquetadas en cajas, sin comprender del todo por qué lo están evacuando del Dombás.

Las madres ucranianas son magas haciendo creer a sus hijos pequeños que todo forma parte de un juego: “Vamos a jugar a irnos de vacaciones”, les decían a los niños cuando empezó la invasión a gran escala en 2022, y millones huyeron de sus hogares –con lo puesto– hacia otros países.

“Vamos a jugar a las canciones”, les dicen hoy, cuando les colocan sobre las orejas grandes auriculares con música para que no entren en pánico escuchando el sonido de los drones y de los misiles, en medio de los bombardeos. “Vamos a jugar a ir de acampada”, esa es la frase para convencerles de que es genial dormir en un andén de metro –y seguir con vida un día más–.

Una vecina, entre lágrimas, bendice a Misha antes de que se suba a la furgoneta. María Senovilla

Pero en el Dombás ucraniano, a menos de 10 kilómetros de la línea del frente, no hay margen para juegos. Las familias que huyen de allí saben que lo más probable es que no puedan volver, porque Rusia está reduciendo sus casas a escombros. Y la amargura y el dolor se dibujan en sus rostros.

A pesar de todo, la evacuación de Misha sigue su curso. Junto a él también se van sus primas Sofía y Daria. Tres niños en total, junto a sus tres madres: Olga, su hermana Oksana y su cuñada Valya. Y el camión lleno de cajas en el que han guardado la bicicleta, y colchones y una lavadora.

La familia está siendo evacuada junto con sus pertenencias, aunque esto no es lo más habitual. “En lo que va de año ya hemos hecho 400 evacuaciones de familias con niños, en las que les permitimos llevar sus enseres”, dice Evgeny, de la fundación Proliska. Es una forma de incentivar a los que aún se resisten a abandonar el Dombás.

Alquilar un camión de mudanzas cuesta entre 1.000 y 1.500 euros, en un país donde el salario medio es de unos 500. Así que las familias con niños, que no tienen suficientes recursos económicos, estarían condenadas a perder lo poco que pueden salvar si no fuera por este tipo de misiones humanitarias.

Perderlo todo

Ser evacuado del Dombás significa salvar la vida; pero también supone perder el trabajo, los recuerdos y la casa que conseguiste comprar hipotecándote durante años –y que es lo único de valor que poseen en la mayoría de los casos–.

Por eso aún quedan 67.600 civiles viviendo aquí, de los cuales 1.749 son niños. Resisten a pesar de los bombardeos y de los drones explosivos; a pesar de que están bajo un toque de queda extendido, que sólo les permite salir a la calle entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde. Y a pesar de que este invierno no habrá calefacción, ni agua corriente...

“Incluso en estas condiciones la realidad es que yo no me quiero ir de mi casa, pero nuestros hijos ya no pueden vivir así”, dice Oksana, mientras baja las últimas cajas de cartón en las ha empaquetado su vida. Las tres madres van a vivir en la misma vivienda, en Krivoi Rog, junto a sus hijos.

Olga, su hermana Oksana y su cuñada Valya son evacuadas del Dombás. María Senovilla

Pero el periplo de esta familia empezó mucho antes de la evacuación que estamos presenciando. “Es la tercera vez que nos mudamos”, aclara Oksana. La primera vez que tuvieron que huir de su hogar fue en 2014, durante los grandes combates que sacudieron Sloviansk, cuando Putin comenzó la invasión del Dombás ucraniano.

Por aquel entonces se instalaron en Sviatohirsk, más al norte. Creyeron que ahí estarían lo suficientemente alejados de las hostilidades. Pero en 2022 comenzó de nuevo la pesadilla de tener la guerra en las puertas de casa, y tuvieron que irse aún más lejos, a la región de Dnipropetrovsk.

Habían vuelto a Sloviansk en enero de este año. Probablemente pensando que ya no quedaba ningún lugar completamente a salvo de las bombas rusas en Ucrania. Sin embargo no pensaron en la otra arma de guerra que la maquinaria del Kremlin emplea contra la población civil en esta guerra: los drones FPV que cazan personas por las calles.

“La última vez que los niños pudieron ir a pasear al parque, a una cafetería o a jugar con otros niños fue en mayo. Después, simplemente se quedaron en casa. Seguían las actividades del jardín de infancia y de la escuela de manera online, pero pasaron todo el verano encerrados en casa”, desvela Oksana.

Marcharse por decreto

Aunque la evacuación del norte de Donetsk lleva en marcha dos años y medio, la intensidad con la que Rusia está bombardeando ahora y el uso masivo de esos drones FPV ha hecho que la situación se deteriore gravemente en muy poco tiempo; y muchos civiles han huido en masa –casi 30.000 desde el 1 de septiembre–.

Es una cifra abultada, pero no es suficiente: quedan demasiadas personas viviendo en la zona de combates activos, y el invierno se acerca. Así que el gobierno de Zelenski finalmente ha decretado la salida obligatoria de todos los menores de edad.

El temor de las autoridades a que los niños no puedan salir a tiempo –si sus padres siguen aplazando la decisión de evacuar– está justificado: es lo que ya sucedió en Pokrovsk, en Kostiantinivka y en otras ciudades que ahora están en la zona gris del frente de combate. Sin posibilidad de sacar de allí a los que se quedaron.

Evgeny, de la fundación Proliska, se fotografía con las personas que van a ser evacuadas. María Senovilla

Por eso la extracción obligatoria de los menores se implantó el 22 de octubre, en 15 localidades a la vez. Y en poco más de una semana han sido evacuados más de 360 niños como Misha, Sofía y Daria. Que después de estar cinco meses encerrados en casa van a empezar una nueva vida.

Volver a vivir

“Siento que no me quiero ir, que no quiero abandonar la ciudad donde he nacido”, dice Oksana, visiblemente afectada, cuando arranca la furgoneta. Las tres mujeres van sentadas juntas, con la mirada perdida al otro lado de las ventanillas. Los niños están sentados detrás, jugando, entre ellos.

Unos días después, le pido a mi traductora Luda que llame por teléfono a Oksana:

– Buenas tardes, señora Oksana. Soy la traductora de María, ¿le vendría bien hablar unos minutos? Quería preguntarle cómo es su nueva vida, y cómo están los niños.

– Buenas tardes, sí, claro. Los niños se han adaptado muy bien: les gusta mucho la ciudad y ya han conocido a otros niños. Ellos tienen presente que en Sloviansk la mayoría de los lugares ya estaban cerrados, y no podían hacer nada.

Misha observa el camión de mudanza con todos los objetos de su familia. María Senovilla

– ¿Van a ir a la escuela de forma presencial o a distancia?

– Sofía, la más pequeña, aún va al jardín de infancia. Misha de momento estudia en línea, y mi hija Daria que tiene 15 años acaba de ingresar en un centro de estudios.

– ¿Puedo preguntarle qué fue lo más duro para usted el día de la evacuación?

– Lo más duro es dejar atrás a todas las personas que forman parte de tu vida; es como si arrancaras una parte de tu propio cuerpo… Es una sensación así. Pero ¿sabes qué?, yo volveré. Regresaré al Dombás en cuanto termine la guerra.

En estos momentos, nadie sabe cuándo acabará esta guerra. Ni si quedará en pie alguna ciudad del norte Donetsk cuando se detengan los bombardeos. Pero ya son casi dos millones de personas las que se han visto obligadas a dejar esta tierra, por culpa de la invasión rusa.

Oksana y su familia han podido empezar una nueva vida juntos, y rodeados de algunos objetos personales, de sus fotografías y recuerdos; de las pertenencias que les ayudarán a “sentirse en casa”, aunque estén a 370 kilómetros de su Sloviansk natal.

Para los cientos de miles de civiles que tuvieron que huir del Dombás con lo que cabía en dos bolsas empezar de cero ha sido mucho más difícil. Despojados de sus raíces, sintiendo que la guerra de Putin les ha arrancado parte de su identidad.

NOTA: Horas después de que Oksana y su familia pusieran rumbo a su nueva casa en Krivoi Rog, a bordo de la furgoneta de Proliska, el otro vehículo de la fundación en el que viajaba Evgeny para recoger a otra familia cerca de Kramatorsk fue atacado por un dron ruso. Y la ONG se ha visto obligada a suspender las evacuaciones con mudanza. En apenas una semana, Rusia ha atacado cinco misiones humanitarias de evacuación, matando a una mujer e hiriendo de gravedad a varios evacuadores.