Francia vive un nuevo sábado de protestas: enmascarados por Halloween desafían a la Policía en mitad de los disturbios

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LO ESENCIAL Las claves Unas 320.000 personas se manifestaron en Francia contra el coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos, en una jornada con menos asistencia que los sábados anteriores. Las manifestaciones en París, Marsella y Lyon derivaron en momentos de tensión y cargas policiales con gases lacrimógenos frente a grupos violentos. Aprovechando la coincidencia con Halloween, numerosos manifestantes en París acudieron con máscaras para desafiar la prohibición de cubrirse el rostro y protegerse de los gases. Los estudiantes tildan de "migajas" los presupuestos de Educación y llaman a retomar masivamente los bloqueos en institutos y universidades a partir del martes.

Las calles de las principales ciudades francesas volvieron a acoger este sábado movilizaciones masivas contra el alza del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

Según el Ministerio del Interior, unas 320.000 personas se manifestaron en todo el país, una cifra sensiblemente menor a los 410.000 asistentes del sábado pasado y lejos del pico de 550.000 registrado el 17 de octubre, jornada en la que estallaron graves disturbios urbanos.

Pese al menor seguimiento, la tensión reapareció al cierre de los recorridos en París, Marsella y Lyon, donde las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos contra grupos violentos en los márgenes de las marchas.

Las imágenes registradas al cierre de la marcha en la capital muestran momentos de alta tensión durante la intervención policial para dispersar a los manifestantes concentrados en el bulevar Poniatowski, tramo final del recorrido perimetral autorizado en el este parisino.

La carga de los agentes, acompañada del uso sistemático de gases lacrimógenos y material antidisturbios, dejó claro que la movilización lejos estuvo de ser pacífica en su tramo final, confirmando el clima de conflictividad que impera en el país.

Plusieurs cocktails molotov jetés contre les forces de l'ordre à Paris. Situation très tendue porte de Charenton. #31octobre #Paris https://t.co/G32fnaDICG — Luc Auffret (@LucAuffret) October 31, 2026

En la capital, la coincidencia de las protestas con la celebración de Halloween ofreció estampas donde el tono reivindicativo se entrelazó con el desafío legal.

Pese a las advertencias de la Prefectura y las sanciones que pueden alcanzar los 1.500 euros, numerosos manifestantes acudieron con el rostro cubierto o portando máscaras populares (desde Shrek hasta Batman y Spiderman), esquivando así la estricta prohibición legal sobre el uso de caretas en manifestaciones.

Paralelamente, muchos asistentes justificaron el uso de mascarillas de protección para defenderse de los gases de la policía.

El recorrido impuesto por las autoridades —desde la Porte de Bagnolet hasta la Porte de Charenton por los boulevards des Maréchaux— sirvió de altavoz para un conglomerado heterogéneo de demandas sociales, laborales y antirracistas, con duras críticas dirigidas al presidente Emmanuel Macron y a la líder ultraderechista Marine Le Pen.

Anuncios de nuevos bloqueos

El malestar social amenaza con recrudecerse la próxima semana con la reanudación de la actividad lectiva tras las vacaciones de otoño.

Las principales organizaciones estudiantiles (FAGE, UNEF y la Unión Estudiantil) tildaron de "migajas" las propuestas presupuestarias y educativas anunciadas por el ministro de Educación, Édouard Geffray.

Los representantes del colectivo estudiantil exigen una inversión de 10.000 millones de euros para la enseñanza pública y la mejora de las infraestructuras educativas.

Para forzar una negociación con el Gobierno, han instado a retomar de manera masiva los bloqueos de universidades e institutos a partir del martes, además de sumarse a la jornada de huelga y movilización general del jueves convocada por los grandes sindicatos.

Esta reactivación de los paros y las protestas se producirá en un escenario de creciente desgaste social.

Según los últimos sondeos de Odoxa-Backbone Consulting, el 64 % de la opinión pública francesa aboga ya por el fin de las movilizaciones de los estudiantes de secundaria y universidad, lo que refleja un giro desfavorable en la percepción ciudadana respecto a semanas anteriores.