El choque de trenes de Tempi en Grecia, el precedente de Urda: el ministro dimitió en un día y la UE denunció la desinversión

Tanto en el caso griego como en el español, las primeras explicaciones oficiales centraron la responsabilidad en fallos de los trabajadores de control, dejando en segundo plano las deficiencias continuadas de inversión y mantenimiento.

Bruselas había advertido a España sobre la tecnología obsoleta del sistema de seguridad LZB de la línea Madrid-Sevilla, cuyo reemplazo por el sistema europeo ERTMS acumula retrasos pese a los fondos otorgados.

El caso evoca la tragedia de Tempi en Grecia en 2023, donde 57 personas murieron en un choque de trenes; en esa ocasión, el ministro griego de Transportes dimitió al día siguiente admitiendo fallos sistémicos del Estado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, descarta dimitir tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 muertos, a pesar de las presiones políticas y ser el segundo siniestro en la línea Madrid-Sevilla en nueve meses.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, descartó este viernes en rueda de prensa dimitir por el accidente de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 muertos.

"Lo fácil para mí es salir", aseguró el exalcalde vallisoletano, presentándose como mártir no se sabe de qué causa.

Según varias informaciones, en las primeras horas tras el choque habría puesto su cargo a disposición de Pedro Sánchez, pero el presidente le pidió que siguiera.

Es el segundo gran accidente en la misma línea, la del AVE Madrid-Sevilla, en apenas nueve meses: en enero, el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) costó la vida a otras 46 personas.

El martes, Puente tendrá que defender su continuidad ante la Diputación Permanente del Congreso.

Lo curioso —y lamentable— es que Grecia pasó por un trance parecido hace casi cuatro años.

La noche del 28 de febrero de 2023, un tren de pasajeros que iba de Atenas a Tesalónica chocó de frente contra un mercancías cerca del valle de Tempi, en el centro del país.

Iba lleno de estudiantes que volvían de los carnavales.

Los dos convoyes habían circulado durante 12 minutos por la misma vía, y el choque acabó matando a 57 personas.

El incendio tras el accidente aumentó el número de víctimas tras el accidente de Tempi. REUTERS/Thanos Floulis

Al día siguiente, Kostas Karamanlis, ministro de Infraestructuras y Transportes, presentó su dimisión.

Era, dijo, "la mínima muestra de respeto a la memoria de quienes murieron de forma tan injusta", y achacó el desastre a los errores crónicos del Estado griego con el ferrocarril.

Pese al gesto de Karamanlis, el Gobierno griego no tardó en señalar a un jefe de estación como culpable, igual que Puente ha puesto el foco en una orden equivocada del centro de control de Adif.

Allí, como aquí, la gran pregunta fue por qué nada había impedido que una decisión individual acabara en tragedia: sistemas de seguridad viejos o a medio instalar y obras que no terminaban nunca, pagadas en parte con fondos europeos.

Y allí, como aquí, se daba una especial circunstancia: la cercanía de las elecciones.

El ministro de Transportes, Kostas Karamanlis, compareció desde el lugar de la tragedia antes de dimitir. EFE

Los griegos votaron cuatro meses después de Tempi; los españoles lo harán el 29 de noviembre, un mes después de Urda.

Un jefe de estación a mano

La primera reacción de Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, fue buscar un chivo expiatorio fuera de su Gobierno. En un mensaje televisado, culpó del choque "principalmente a un trágico error humano".

Se refería al jefe de estación de Larisa, un empleado con muy poca experiencia que había desviado el tren de pasajeros a la vía por la que venía el mercancías y al que la policía detuvo ese mismo día.

Mitsotakis no mentía, pero se dejaba lo esencial: en la mayor parte de aquella línea, la señalización y el control del tráfico se hacían a mano, por radio, porque los sistemas automáticos estaban averiados o sin terminar. Nada podía corregir la equivocación de aquel hombre ni de ningún otro.

Puente ha preferido hablar de un "fallo" del centro de control y niega haber culpado a nadie, aunque su cronología de los hechos sigue señalando, como hiciera Mitsotakis, a un empleado.

Según el relato que dio este viernes, el LZB, el sistema que vigila de forma automática la distancia entre trenes en el AVE Madrid-Sevilla, se cayó a las 8.31 en un tramo de 63 kilómetros y detuvo la circulación.

Cinco minutos más tarde, el centro de control de Adif en Atocha autorizó a un AVE a seguir a velocidad normal, cuando el protocolo exigía avanzar a la vista, sin pasar de 40 kilómetros por hora.

Al poco, dio también la salida a un tren de Iryo que estaba por delante y que no logró arrancar.

Familiares de las víctimas de Tempi homenajean a los suyos en el primer aniversario de la tragedia. REUTERS/Alexandros Avramidis

Puente tuvo que reconocer que la caída del LZB es algo frecuente, tanto que se ha producido 170 veces en lo que va de año, trece de ellas en el tramo del accidente, una cifra que, sorprendentemente, tildó de "estable".

El sistema está en servicio desde la inauguración de la línea, en 1992, y su relevo, el europeo ERTMS, adjudicado a Thales en 2021, tenía que estar listo a comienzos de 2026, pero no estará plenamente operativo hasta 2027.

Los controladores de Adif han denunciado en EL ESPAÑOL que se les presiona para evitar retrasos, con afirmaciones como "los trenes no pueden estar parados".

Ya en abril, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que depende del Ministerio, había alertado de los fallos de comunicación entre Adif y los maquinistas en situaciones de emergencia.

El misterio del dinero europeo

Grecia tampoco podía alegar ignorancia. Josef Doppelbauer, director ejecutivo de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, aseguró días después de lo ocurrido en Tempi que su organismo había advertido a Atenas en repetidas ocasiones de graves problemas de seguridad.

Una manifestante escribe los nombres de los fallecidos en Tempi durante la protesta frente al parlamento griego en 20024. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Eso pese a las continuas inyecciones de dinero europeo, porque desde 2014 la Comisión había destinado unos 700 millones de euros a modernizar el ferrocarril griego. Otra cosa es adónde había ido a parar en medio del caos económico de la crisis de la deuda y sus recortes.

La Fiscalía Europea llevaba tres meses buscando la respuesta cuando se produjo el accidente.

En noviembre de 2022, había abierto una causa sobre el llamado "contrato 717". Firmado en 2014 y financiado en un 85% con fondos europeos, debía restaurar la señalización y el control a distancia del tráfico en la línea Atenas-Tesalónica y estar terminado en 2016.

El día del choque, nueve años después de la firma, seguía a medias. Los fiscales europeos acabaron acusando a 23 personas, 18 de ellas funcionarios, de delitos como malversación o fraude.

Bruselas fue más allá y abrió en diciembre de 2024 un expediente de infracción contra Grecia por deficiencias sistémicas y falta de cultura de seguridad.

España también recibió advertencias de este tipo antes incluso del primer accidente, y las más explícitas llegaron en los meses anteriores al segundo.

La Comisión calificó de obsoleta la línea Madrid-Sevilla en 2023 y, en abril, tres meses después de Adamuz, su vicepresidente ejecutivo, Raffaele Fitto, recordó por escrito que las tecnologías antiguas solo pueden mantenerse si se adoptan "medidas de seguridad posteriores", y que esa validación corresponde a las autoridades nacionales.

Adif ha sido, además, el mayor beneficiario de los fondos Next Generation, aunque el gasto real en mantenimiento de la alta velocidad por viajero y kilómetro ha caído un 31% de 2019 a 2024, según los cálculos de Santiago Calvo, profesor de la Universidad de las Hespérides.

El 30 de septiembre, el gobierno pidió a Bruselas 25.861 millones de euros del Plan de Recuperación y dio por cumplido el compromiso de sustituir el LZB por el ERTMS, aunque el nuevo sistema seguía en pruebas.

Para llegar a tiempo, había pactado con la Comisión "cambiar el compromiso de completar las obras" por la "ejecución de contratos o partes correspondientes"; es decir, ya no hacía falta terminar nada en condiciones.

En sus respuestas a los eurodiputados tras Adamuz, el Ejecutivo comunitario advirtió de que podía suspender pagos o recuperar fondos, y de que examinaría si aquel accidente revelaba fallos en las medidas que España había tomado en 2024 tras un expediente de infracción sobre seguridad ferroviaria.

Si los encuentra, será imposible seguir culpando de todo a un controlador de la estación de Atocha.

¿Dimitir resuelve el problema?

Karamanlis se fue, pero su salida no sirvió para depurar responsabilidades. Su partido, Nueva Democracia, ganó las elecciones de junio de 2023 y Mitsotakis revalidó el mandato.

El propio Karamanlis volvió a ser elegido diputado y, como en Grecia únicamente el Parlamento puede abrir causa penal contra un exministro, su suerte quedó en manos de la mayoría conservadora.

En julio de 2025, esa mayoría lo remitió a los jueces solo por un delito leve de incumplimiento de los deberes del cargo, y la investigación sigue abierta.

La oposición, que reclamaba acusaciones más graves, abandonó el hemiciclo antes de votar.

Los tribunales ordinarios juzgan desde marzo, en Larisa, a 36 acusados: los jefes de estación de aquella noche, directivos de las empresas y organismos ferroviarios y funcionarios del ministerio.

Ningún político se sienta en el banquillo.

El proceso puede durar unos dos años, y la calle no quiso esperar tanto: en el segundo aniversario del choque, en febrero de 2025, cientos de miles de griegos se manifestaron en una de las mayores protestas de su historia reciente.

En Alemania, en cambio, ante una situación similar, no dimitió ningún ministro.

En junio de 2022, un tren regional descarriló cerca de Garmisch-Partenkirchen, en Baviera, por unas traviesas de hormigón deterioradas, y murieron cinco personas, entre ellas un chico de 13 años.

Una investigación encargada por la propia Deutsche Bahn concluyó en 2025 que el accidente era evitable y repartió las culpas entre el personal y la antigua dirección de su filial de infraestructuras.

Solo dos empleados llegaron a juicio, y ambos fueron absueltos en enero de este año, aunque la Fiscalía ha recurrido una de las sentencias.

Con dimisión, como en Grecia, o sin ella, como en Alemania, la factura acabó pagándola el último eslabón.

Puente insiste en que su manera de asumir responsabilidades es "dar la cara", mientras el controlador que autorizó la marcha en Atocha se habría negado a declarar ante la Guardia Civil, según fuentes de la investigación.

En Grecia, al menos, la dimisión llegó en un día, aunque el sistema que habría evitado el choque, según los investigadores, siga inactivo más de tres años y medio después.

En España, tras dos accidentes en la misma línea, el máximo responsable de la circulación de trenes se permite el lujo de hacerse la víctima.