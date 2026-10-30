Von der Leyen y Carney trabajarán para convertir a Canadá en "miembro asociado" de la UE pese al 'no' de Alemania

Entre los acuerdos alcanzados destaca la aportación canadiense de 500 millones de euros al préstamo para Ucrania y la firma de un Acuerdo sobre Comercio Digital.

Ursula von der Leyen y Mark Carney mantienen la propuesta de convertir a Canadá en 'miembro asociado' de la UE para junio de 2027, pese al rechazo de países como Alemania y Francia.

Aunque Alemania, Francia, Italia y Grecia han formado un frente común para tumbar la propuesta de convertir a Canadá en el primer "miembro asociado" de la UE, hasta el punto de hacerla desaparecer del comunicado final de la cumbre celebrada este viernes en Montreal, ni Ursula von der Leyen, impulsora de la idea, ni el primer ministro canadiense, Mark Carney, dan la batalla por perdida.

Von der Leyen ha desafiado a las grandes potencias europeas al anunciar, en la rueda de prensa final de la cumbre UE-Canadá, que aspira a otorgar este estatus de "miembro asociado" en una reunión entre Carney y los líderes de los Veintisiete prevista para junio de 2027. "En los próximos meses definiremos el contenido, la dimensión y el alcance concretos de esta nueva modalidad de adhesión", ha coincidido el primer ministro canadiense.

Con esta asociación sin precedentes, Bruselas y Ottawa buscan blindarse frente a las amenazas políticas y arancelarias de Donald Trump. Aunque Carney ha insistido en que se trata de "una alianza en positivo, que no va contra nadie", también ha destacado en su discurso que "el mundo se ha vuelto un lugar más peligroso y dividido" en el que "los derechos de aduana se han convertido en un instrumento de presión".

Durante la rueda de prensa, Von der Leyen también ha tratado de desmontar las objeciones de Berlín y sus aliados, que consideran que la etiqueta de "miembro asociado" es una fórmula vacía, de contornos desconocidos y sin contenido definido. Una crítica que apunta directamente a la propia presidenta de la Comisión, que acuñó el término por sorpresa en su discurso sobre el estado de la Unión, sin consultar previamente a los Estados miembros.

"Existe un amplio respaldo y una ambición compartida entre los Estados miembros de acercar Canadá a la Unión Europea. Nos habría gustado poder hablar de una adhesión plena, de convertir a Canadá en miembro de pleno derecho, pero sabemos que eso es imposible. Por eso estamos explorando la fórmula de asociación más estrecha con la UE que haya existido hasta ahora", ha explicado la presidenta de la Comisión.

Para Von der Leyen, el estatus de 'miembro' asociado significa profundizar la cooperación en tres pilares: alinear las políticas en ámbitos que van desde el clima y la energía hasta la inteligencia artificial, la innovación y la seguridad; ampliar la participación de Canadá en programas de la UE como SAFE, Horizonte Europa o Erasmus; y acercar las instituciones de las dos partes, con una reunión conjunta de todo el colegio de comisarios y el Gobierno canadiense en marzo como primer paso.

"Es cierto que el concepto de 'miembro asociado' no tiene precedentes y nos adentramos en un territorio inexplorado. Pero tenemos la ambición, la confianza y la creatividad necesarias para darle forma juntos. Y quiero dejarlo absolutamente claro: esta asociación no va contra nadie, sino que busca reforzar nuestra fortaleza común", ha dicho Von der Leyen en otra alusión a Donald Trump sin nombrarle.

"Estamos trabajando para establecer la asociación más estrecha posible, sin llegar a la adhesión, dadas nuestras circunstancias geográficas, con Canadá como primer miembro asociado de la Unión Europea", ha resaltado Carney.

No obstante, la batalla terminológica ha terminado eclipsando una cumbre con escasos resultados concretos. El más relevante para la UE es el compromiso de Canadá de participar en el préstamo europeo de 90.000 millones de euros para apoyar a Ucrania, aunque su aportación inicial será meramente testimonial: apenas 500 millones.

Bruselas y Ottawa han cerrado además las negociaciones de un Acuerdo sobre Comercio Digital y un convenio entre Canadá y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que preside Nadia Calviño, para facilitar las inversiones europeas en los recursos estratégicos canadienses, especialmente en materias primas fundamentales. Por último, ambas partes trabajarán para facilitar el reconocimiento mutuo de las titulaciones profesionales.