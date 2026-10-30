El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, pasa revista a las tropas en Puck el pasado 10 de febrero. EFE EFE.

El presidente de Polonia aborta su visita oficial a Senegal en pleno pulso con Donald Tusk por controlar el Constitucional

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LO ESENCIAL Las claves El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, canceló su viaje oficial a Senegal y regresó de urgencia a Varsovia ante la escalada de tensión por el control del Tribunal Constitucional. Simpatizantes del partido ultraconservador PiS y líderes de la oposición se manifestaron frente a la sede judicial denunciando un "golpe de Estado institucional" tras la intervención policial. La corte notificó la suspensión cautelar del presidente del Constitucional, Bogdan Święczkowski, quien calificó la medida de ilegal y prometió no acatar la decisión. El primer ministro Donald Tusk defendió las acciones como un paso necesario para restablecer el Estado de derecho tras años de control judicial por parte del anterior Gobierno.

Un grupo de simpatizantes de Ley y Justicia (PiS) rodeó este viernes la sede del Tribunal Constitucional en Varsovia para protestar contra la orden judicial de suspender de forma temporal las funciones del presidente del órgano, Bogdan Święczkowski, un juez nombrado bajo el Gobierno anterior de la formación ultraconservadora.

La concentración a las puertas del tribunal, caldeada por la presencia de altos dirigentes de la oposición derechista como Antoni Macierewicz y el líder del partido, Jarosław Kaczyński, desembocó en momentos de tensión y enfrentamientos con el cordón policial desplegado en la avenida Szucha, donde tres personas fueron detenidas tras saltar la verja del recinto.

Los manifestantes y los dirigentes de la oposición denunciaron lo ocurrido como un "golpe de Estado institucional" orquestado por el Gobierno de Donald Tusk, al que Macierewicz acusó de actuar fuera de la ley mientras pedía que el presidente de la república asumiera el control del país.

The President of the Polish Constitutional Tribunal demands that the police allow him entry into the Tribunal. https://t.co/3mg8H2aPDT — Paweł Rybicki (@Rybitzky) October 30, 2026

La policía aseguró, en cambio, que su operativo se limitó "exclusivamente al área exterior" para velar "por el orden y la seguridad en un espacio de libre acceso público como es la avenida Szucha", en respuesta a una petición formal de auxilio ante el cariz violento de las protestas.

El alcance del choque forzó al presidente, Karol Nawrocki, a ordenar a su avión oficial que diera la vuelta en pleno vuelo rumbo a Senegal para regresar de urgencia a Varsovia. "En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Regreso", anunció el jefe del Estado a través de la red social X.

Las tensiones se precipitaron a primera hora de la tarde, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska cursó una denuncia ante la policía alertando de un peligro inminente de desórdenes y amenazas para la vida e integridad física de magistrados y empleados de la corte.

En paralelo, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, remitió al Constitucional un expediente de 224 páginas repartido en 50 tomos con cinco peticiones para levantar la inmunidad parlamentaria y exigir responsabilidades penales a la cúpula judicial: cuatro dirigidas contra Święczkowski y una contra el vicepresidente, Bartłomiej Sochański.

Poco después de las 18:00 horas, el portal web oficial del Constitucional publicaba una orden que decretaba la suspensión cautelar de sus funciones durante un mes tanto para Święczkowski como para Sochański.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, en una imagen del pasado junio. Lukasz Glowala Reuters

Según el escrito remitido por el magistrado Sławomir Patyra, la medida se adoptó al amparo del artículo 130 de la Ley sobre la estructura de los tribunales ordinarios, con el argumento que la dignidad de la corte y los intereses del servicio exigían el apartamiento fulminante de ambos por la gravedad de sus actos.

Al amparo de la norma que otorga la dirección provisional al magistrado de mayor antigüedad en caso de vacante, la jueza Korwin-Piotrowska asumió el control del tribunal. "Restablecer el Estado de derecho es nuestra obligación. Tras años de ilegalidad del PiS, es un proceso difícil, a veces doloroso, y exige una actuación decidida. No hay otra vía", reaccionó Tusk.

Sin embargo, la portavocía oficial del Constitucional afín a Święczkowski denunció la apropiación ilícita y hackeo de la página web institucional, y acusó a los agentes del Servicio de Protección del Estado de introducir a los jueces afines a la mayoría parlamentaria a través del acceso que conecta el patio del tribunal con la sede de la Presidencia del Gobierno.

Święczkowski, al que se impidió el paso al edificio a su llegada a la sede, calificó de "usurpadores" a los magistrados atrincherados en el interior, anunció que no acatará la suspensión y emplazó a los jueces leales a presentarse este sábado al asegurar que coordinará su respuesta con el presidente Nawrocki tras su regreso a la capital.

El fondo del pulso va más allá de la batalla por las competencias inmediatas: tras asumir el control de las dependencias, los magistrados convocaron una Asamblea General para el próximo martes con el fin de aprobar el presupuesto de la corte, que permanecía congelado por el Gabinete de Tusk como medida de asfixia institucional.

El episodio culmina meses de bloqueo absoluto en el alto tribunal. La legitimidad de los magistrados sigue en el centro del litigio: Anna Korwin-Piotrowska fue elegida por el Sejm en marzo bajo el impulso de la coalición de Tusk, pero nunca llegó a prestar juramento ante Nawrocki, antiguo aliado del PiS, haciéndolo exclusivamente en sede parlamentaria.

Nawrocki ya se había negado a tomar juramento a varios jueces designados por la Cámara, mientras que Święczkowski bloqueaba sistemáticamente la incorporación de los magistrados respaldados por el nuevo Parlamento, consolidando una bicefalia judicial que amenaza ahora con quebrar definitivamente el orden institucional polaco.

"El coro de indignados del PiS a cuenta del Constitucional destila hipocresía. No me sumaré a los gritos compartidos de 'golpe de Estado', pero la entrada de la policía no devolverá al Constitucional la legalidad ni la confianza. Se está cumpliendo el peor escenario para salir del atolladero. Esto solo irá a peor", valoró el analista político polaco Krzysztof Izdebski.