La UE retira su oferta de conceder a Canadá el estatus de "miembro asociado": "Nadie sabe qué implica"

La cumbre conmemora los diez años del acuerdo CETA y reforzará la cooperación en comercio, materias primas, energía, defensa y apoyo continuo a Ucrania.

Pese al rechazo de los principales Estados miembros, Von der Leyen insiste al llegar a Canadá en su ambición de convertirlo en miembro asociado para buscar alianzas frente a EE. UU.

El concepto ha sido sustituido en el borrador de la cumbre en Montreal por la fórmula más vaga de "una asociación más estrecha" entre la Unión Europea y el país norteamericano.

Alemania, Francia, Italia y Grecia frenan la propuesta de Ursula von der Leyen de conceder a Canadá el estatus de 'miembro asociado' por falta de claridad sobre sus implicaciones.

Mientras Ursula von der Leyen volaba a Montreal para participar en la vigesimoprimera cumbre entre la UE y Canadá, que arranca este jueves, Alemania encabezaba un frente de grandes países europeos decidido a tumbar la oferta estrella que la presidenta de la Comisión llevaba al primer ministro Mark Carney: convertir al país norteamericano en el primer 'miembro asociado' de la UE.

Von der Leyen lanzó la propuesta por sorpresa, sin consultar previamente a los Gobiernos, el pasado 16 de septiembre, durante su discurso sobre el estado de la Unión en Estrasburgo, con Carney en la tribuna de invitados. Se trataba de un paso más en la búsqueda de Bruselas de alianzas alternativas a los EEUU de Donald Trump, al que no se considera un socio fiable en la capital comunitaria.

Pese a que el inquilino de la Casa Blanca dejó claro de inmediato que lo consideraba un "acto hostil", Carney recogió al día siguiente el guante lanzado por Von der Leyen y aceptó la oferta. "Nadie podrá imponer sus decisiones a una alianza entre la UE y Canadá", alegó en una intervención ante el pleno del Parlamento Europeo.

El término 'miembro asociado' figuraba en los primeros borradores de la declaración conjunta que se publicará el viernes, al término de la cumbre. Sin embargo, tras un intenso tira y afloja que ha durado toda la semana, Alemania, Francia, Italia y Grecia han logrado este miércoles borrarlo del texto y sustituirlo por una fórmula mucho más vaga: "una asociación más estrecha".

"Algunos países no se sentían cómodos con el concepto de 'miembro asociado'. No por falta de ambición a la hora de estrechar lazos con Canadá, en lo que todo el mundo está de acuerdo, sino por falta de claridad: nadie sabe lo que implica ni lo que significa exactamente", explica a EL ESPAÑOL un diplomático europeo.

"La Comisión puso sobre la mesa esta idea de 'miembro asociado' sin definir qué significa exactamente y sin haberlo discutido previamente con los Estados miembros ni con Canadá. Nadie sabe qué hay detrás de esta fórmula y por eso es difícil aceptarla", señala otro alto funcionario comunitario.

El canciller alemán Friedrich Merz llegó a proponer este mismo año el estatus de 'miembro asociado' para Ucrania como paso intermedio hacia la adhesión, pero tampoco precisó entonces qué implicaría exactamente, lo que ha añadido todavía más confusión al debate sobre Canadá.

Desde la Comisión alegaban que el estatus de 'miembro asociado' se ha pensado porque Canadá nunca podrá ser socio de pleno derecho de la UE al no ser un país europeo. Es decir, en ningún caso podrá votar en las decisiones que se tomen en Bruselas, aunque sí podría participar en las discusiones si se le aplica un modelo similar al de Noruega en el Espacio Económico Europeo.

Von der Leyen no se da por vencida y al aterrizar en Montreal ha reiterado su oferta, lo que augura una batalla a largo plazo. "Pocas veces he esperado tanto una cumbre. Un océano separa Europa y Canadá. Sin embargo, nunca nos habíamos sentido tan cerca", ha escrito en su cuenta de X.

"Tenemos una nueva ambición: acercar Canadá a nosotros más que nunca, convirtiéndolo en miembro asociado de la UE. Y queremos llevar nuestra asociación única aún más lejos. Con una Alianza para el Futuro, estaremos unidos para responder a un mundo de rivalidades crecientes. Montreal, estamos a punto de escribir un nuevo capítulo de nuestra historia compartida", sostiene la presidenta.

La disputa ha ensombrecido una cumbre convocada para conmemorar el décimo aniversario de la firma del acuerdo comercial entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) y lanzar esta nueva "Alianza para el Futuro".

En estos diez años, el comercio de bienes y servicios entre ambos bloques ha crecido más de un 80%, hasta alcanzar los 130.000 millones de euros en 2025. Juntos representan casi una quinta parte del PIB mundial y el 19% del comercio global de bienes y servicios.

En Montreal, los dirigentes se comprometerán a estrechar aún más sus vínculos económicos, con especial atención al comercio digital, las inversiones, las materias primas críticas y la energía.

La cumbre -en la que participan Von der Leyen, Carney y el presidente del Consejo Europeo, António Costa- servirá también para reforzar la asociación en materia de seguridad y defensa acordada en junio de 2025.

Canadá es el único país no europeo que participa en el instrumento Acción por la Seguridad de Europa (SAFE), dotado con 150.000 millones de euros en créditos para impulsar la industria europea de defensa mediante compras conjuntas.

Ambos bloques reafirmarán su compromiso con el multilateralismo y el orden internacional basado en normas, así como su cooperación en favor de la paz y la seguridad internacionales.

Frente al acuerdo del diésel firmado por Donald Trump con Vladímir Putin, la UE y Canadá reiterarán su apoyo a Ucrania -político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático- y su determinación de aumentar la presión sobre Rusia.