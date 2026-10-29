Italia acusa de injerencia en los disturbios a 'hackers' prorrusos y a un afín a Hamás que quería una 'Primavera Árabe' en la UE

La inteligencia italiana señala que colectivos de hackers prorrusos y propalestinos, como 'Noname' y 'Dark Storm Team', apoyaron digitalmente las movilizaciones y disturbios.

La policía investiga los vínculos de Siher con redes de financiación de Hamás, mientras que su perfil rendía homenaje a líderes islamistas y canalizaba propaganda antisistema.

La primera ministra Giorgia Meloni tildó de "vergonzosa" la decisión de la jueza instructora de Milán de dejar en libertad con cargos a Siher tras no declarar.

El politólogo Youssef Siher es investigado por incitación al delito y terrorismo tras fundar el 'Movimiento 17 Octubre' para amplificar disturbios en Italia inspirados en la 'Primavera Árabe'.

Youssef Siher, un politólogo italiano de origen marroquí, está siendo investigado por fundar presuntamente el 'Movimiento 17 Octubre' para amplificar las protestas violentas que tuvieron lugar en esa fecha en Milán y extenderlas en un movimiento inspirado en la 'Primavera Árabe'. Habría contado, sospechan las autoridades, con ayuda de hackers prorrusos.

Detenido el pasado sábado, Siher ha quedado en libertad con cargos después de comparecer ante la jueza instructora de Milán, Tiziana Landoni. La Fiscalía había pedido su arresto imputándole delitos de incitación a delinquir con el agravante de finalidad terrorista. El sospechoso se acogió a su derecho a no declarar.

Las acusaciones se enmarcan en los cargos de "violencia organizada en las manifestaciones públicas" que recoge un nuevo decreto firmado por la primera ministra Giorgia Meloni. Permite, entre otras medidas, retener preventivamente a sujetos considerados de riesgo para una manifestación pública.

La mandataria ha criticado la decisión "vergonzosa" de la jueza de dejar libre a Siher, que se encontraba en aislamiento en la cárcel de San Vittore. La calificó de "mortificación insoportable" de la autoridad que "se esfuerza para defender a la gente de bien para que no vean sus tiendas y ciudades devastadas", y cuestionó "las decisiones de cierta magistratura".

Según el Ministerio Público, Siher creó un canal de Telegram con 11.000 suscriptores acompañado de una página de Instagram con 50.000 seguidores. Los disturbios del 17 fueron la "base ideológica" para convocar manifestaciones, declarar "una guerra continua" e "infundir un miedo profundo en la población" que "desestabilizara el curso normal de la vida civil".

Sus abogados, Yasmina Abu Sharar y Benedetto Ciccarone, insisten en que "no hubo delito de terrorismo", ya que "estaba seguro de estar ejerciendo sus derechos constitucionales" sin "incitar a la violencia". Su esposa, la libanesa Sarah Hammoud, también se encuentra bajo investigación.

Manifestantes contra el alza del coste de la vida en Milán REUTERS/Yara Nardi

Simpatizante de Hamás

Popular e influyente, la intención del politólogo era replicar movimientos de protesta como la 'Primavera Árabe' en Oriente Próximo o la 'Gen Z 212' de Marruecos. Había prometido a sus seguidores compartir el 'Manual de revuelta egipcio', un documento que se remonta precisamente a las revueltas contra el gobierno egipcio de Hosni Mubarak en 2011.

El 'Movimiento' había prometido distribuir estas instrucciones junto a un comunicado para tratar de replicar las manifestaciones violentas que asolaron Francia hace 15 días. Finalmente, la acción coordinada no se realizó, aunque sí se registraron protestas espontáneas en Milán, Bolonia, Turín y Roma.

En paralelo, la Fiscalía de Génova investiga la relación entre Siher y un grupo desarticulado por financiar presuntamente a Hamás mediante una red de asociaciones benéficas. Esta operación llevó al arresto de siete personas, incluido el presidente de la Asociación de Palestinos en Italia, Mohammad Hannoun.

Manifestantes contra el alza del coste de la vida en Milán. REUTERS/Yara Nardi

Hijo de inmigrantes marroquíes, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Milán y se especializó en la investigación de los vínculos entre el Islam y el nacionalismo árabe en el Instituto de Estudios de Política Internacional (ISPI). Habla italiano, árabe, español e inglés, y ha trabajado para el canal Al Mayadeen, vinculado a la milicia chíi libanesa Hezbolá.

Siher nunca ha ocultado sus simpatías por Hamás: su perfil en Instagram homenajea a Yayah Sinwar, el líder de la milicia islamista en Gaza considerado como el 'cerebro' de los atentados del 7 de octubre, y a quien Israel mató en una operación militar un año después.

Según informa Skytg24, el arabista también fue investigado por fundar una entidad denominada Organización Alba. Se les acusó de distribuir entre las comunidades musulmanas en Europa propaganda vinculada tanto a Hamás como al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). También la habrían hecho llegar a redes de izquierda radical antisistema.

'Hackers' prorrusos

Según la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales (DIGOS), el cuerpo de Policía que investiga los delitos digitales en Italia, existe un potencial vínculo entre el 'Movimiento 17 de octubre' y el grupo de 'hackers' identificado como 'Noname'. Este colectivo se relaciona con sabotajes dentro de la 'guerra híbrida' que Rusia mantiene contra Europa.

'Noname' está detrás de varios ataques ddos contra webs institucionales italianas, una modalidad de ciberataque que consiste en secuestrar ordenadores privados para que soliciten en masa acceso a las páginas en el objetivo de los piratas hasta hacerlas caer.

El 23 de octubre, según la DIGOS, dos colectivos filorusos -'Noname057(16)' y 'Dark Storm Team'- anunciaron que darían apoyo a los disturbios en Francia e Italia. Esto llevó a Telegram a decidir suspender su canal.

Un joven envuelta en una bandera italiana durante las manifestaciones en Milán REUTERS/Yara Nardi

También habrían contado con el apoyo de otro colectivo 'hacker', 'Bd Anonymous', este de origen oriental y simpatizante con la causa palestina. Este grupo estaría detrás de los ciberataques durante los Juegos de Invierno celebrados este mismo año en Milano Cortina.