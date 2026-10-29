La candidata de La Izquierda en Berlín confiesa tener "miedo" de varios activistas propalestinos vinculados a su partido

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LO ESENCIAL Las claves Elif Eralp, candidata de Die Linke a la alcaldía de Berlín, envió por accidente a 'Der Spiegel' una entrevista con notas donde confesaba temer por su seguridad y la de su familia debido a activistas propalestinos vinculados a su entorno. La política izquierdista intentó retirar una pregunta sobre la presencia en su fiesta electoral de Ibrahim Ibrahim, un activista palestino relacionado con el extremista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Eralp justificó las supresiones señalando que la policía le aconsejó no citar a personas vinculadas al crimen organizado o a grupos extremistas cercanos a Hamás para no ponerse en peligro. A pesar de la filtración, las conversaciones para formar un gobierno de coalición entre Die Linke, los socialdemócratas y los verdes en la capital alemana continúan según lo previsto.

El equipo de la candidata de Die Linke a la alcaldía de Berlín, Elif Eralp, envió de forma accidental a Der Spiegel una entrevista editada que contenía comentarios, supresiones y anotaciones. En los márgenes del documento, la propia Eralp confesaba que tanto ella como su esposo temían a ciertos activistas propalestinos vinculados a su formación.

El archivo en cuestión era, según el semanario, "la versión autorizada de una entrevista que dos redactores de Der Spiegel realizaron a Eralp el lunes por la mañana, dos días antes del correo". Una entrevista que Eralp podía revisar y editar. "Hasta ahí, todo dentro de la normalidad. Pero del lado de Eralp ocurrió un descuido", apunta la revista.

La dirigente de izquierdas, cuyo partido ganó el pasado mes de septiembre las elecciones municipales de Berlín, había pedido expresamente al semanario retirar una pregunta sobre Ibrahim Ibrahim, un activista palestino relacionado con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) que asistió a una celebración de Die Linke en la noche electoral.

Ibrahim, de 70 años, es el principal dirigente del Comité Nacional Palestino Unido (VPNK, por sus siglas en alemán), una organización que la Oficina de Protección de la Constitución de Berlín considera extremista al operar como "paraguas" de Hamás y el FPLP.

Fundado en 1967, el Frente Popular para la Liberación de Palestina dejó una huella profunda en la historia alemana durante la década de 1970, cuando sus lazos de cooperación con grupos armados locales de extrema izquierda, como las Células Revolucionarias y la Facción del Ejército Rojo (RAF), derivaron en sonadas operaciones conjuntas.

El episodio más crítico tuvo lugar durante el denominado Otoño Alemán de 1977, cuando un comando del FPLP secuestró el avión de Lufthansa Landshut en apoyo a la cúpula de la RAF encarcelada, un evento que consolidó la consideración del grupo como organización terrorista tanto en Alemania como en el marco de la Unión Europea.

Otro de los señalados es Issa Remmo, señalado por las autoridades alemanas como el cabecilla o patriarca del denominado clan Remmo, una de las familias más conocidas vinculadas a estructuras del crimen organizado en Berlín, que apareció en la fiesta que organizó el partido la noche electoral en el distrito de Neukölln.

En peligro

Según los informes de Der Spiegel, Eralp escribió en los documentos que no podía ponerse en peligro a sí misma ni a su familia simplemente por una entrevista, y también mencionó que la Oficina Estatal de Policía Criminal (LKA, por sus siglas en alemán) le había aconsejado con anterioridad no nombrar en público a determinados individuos.

El mensaje que Der Spiegel revela sin autorización es el siguiente: "La LKA dijo en su momento que aconsejaban no dar jamás nombres concretos. Entonces se trataba de crimen organizado. Ahora se trata de gente vinculada a Hamás. No puedo ponerme en peligro a mí ni a mi familia por Der Spiegel. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cancelar toda la entrevista?".

El propio Ibrahim, que llamó "héroe mártir" a Yahya Sinwar, el líder de Hamás en Gaza y cerebro de los atentados del 7 de octubre, rechazó a través de un comunicado "la acusación de respaldar el terrorismo", así como "el antisemitismo, el racismo, la discriminación religiosa y cualquier manifestación de exclusión étnica".

Lo que hace que la historia resulte especialmente sensible es que Eralp negocia un acuerdo de gobierno con socialdemócratas y verdes para convertirse en la próxima alcaldesa de Berlín y, sin embargo, está expresando en privado una seria preocupación sobre personas vinculadas a círculos extremistas del entorno de su propio partido.

La revelación no pone en peligro el diálogo. La líder berlinesa del SPD, Bettina König, afirmó este mismo jueves que para ella, "en lo personal, esto no empaña las negociaciones", aunque su número dos, Steffen Krach, reconoció sentirse afectado "porque evidencia que tenemos un problema serio con el crimen organizado en esta ciudad".

Der Spiegel se justifica por publicar su respuesta sin permiso bajo el argumento de que "la opinión pública debe tener conocimiento de estos hechos". "Existían argumentos en contra de la publicación, ante todo las inquietudes de seguridad expuestas por Eralp. Sin embargo, el calado político de su apunte pesa mucho más a juicio del equipo de redacción".