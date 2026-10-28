Los socialistas de Francia piden regularizar 300.000 migrantes, 4 veces menos que Sánchez en un país un 40% más grande

El texto afronta un difícil camino parlamentario en la Asamblea Nacional debido a la debilidad de los socialistas y al rechazo de las fuerzas de derecha.

La propuesta exige acreditar al menos seis meses de trabajo en los últimos dos años para poder acceder a los permisos de residencia.

La iniciativa se inspira en la regularización aprobada por Pedro Sánchez en España, aunque plantea una cifra cuatro veces menor en un país con mayor población.

El Partido Socialista francés propone regularizar a 300.000 migrantes en sectores como la hostelería, los servicios y la construcción.

El partido socialista francés ha registrado una propuesta de ley para regularizar a 300.000 'sin papeles' que trabajan en la hostelería del país. Aunque citan el ejemplo de la regularización masiva aprobada por Pedro Sánchez en España, omiten que las solicitudes en nuestro país superan las 1.200.000 según datos de Extranjería.

La propuesta francesa, por tanto, es la cuarta parte de la española para un país que roza los 70 millones de habitantes. Francia, que atraviesa una etapa de extrema conflictividad callejera a causa de las manifestaciones y los disturbios, supera en población en un 40% a los 50 millones que residen en nuestro país.

La regularización del gobierno de Sánchez ha sido criticada por otros gobiernos europeos -como el de Dinamarca, Italia, Alemania o Austria- como potencial desencadenante de la invasión migratoria de Ceuta. En ese contexto, el Partido Socialista (PS) plantea una norma acotada para 300.000 de los 400.000 migrantes empleados en el sector hostelero.

La propuesta llega a la Asamblea Nacional de mano del diputado del PS Paul Christophle, que arranca el texto celebrando la decisión de Pedro Sánchez de "flexibilizar sustancialmente las condiciones para obtener los permisos de residencia". Según el legislador, supone una "inflexión" frente al panorama europeo de "refuerzo de las fronteras y restricción de posibilidades de regularización".

"El gobierno de Sánchez ha optado por otra lógica: en lugar de tratar en vano de controlar los flujos, ha escogido entregar a las personas extranjeras los medios legales para instalarse y trabajar", glosa el diputado galo. También lisonjea a otro mandatario socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero, al atribuirle los antecedentes de la regularización masiva.

Édouard Phillipe, candidato de centro. Matthieu Mirville / Zuma Press

Según el texto que presenta Christophle, la regularización de 600.000 personas en 2005 "no provocó efecto llamada" y aumentó el "empleo legal, redujo el trabajo clandestino y generó rendimientos fiscales netos" que cifra en 4.000 euros por 'sin papeles' regularizado. "A contrario [sic], la política francesa desde 2017 excluye a las personas migrantes en lugar de facilitar su inclusión".

La propuesta de ley contempla regularizar a cualquier extranjero que justifique haber desempeñado una actividad profesional durante al menos seis meses (consecutivos o no) en territorio francés durante los 24 meses anteriores a la aprobación de la norma. Los sectores a los que va dirigida, además de los servicios y los cuidados de personas, incluyen también la construcción.

Manifestación sindical en Francia. REUTERS/Abdul Saboor

Actualmente, Francia reconoce una cláusula de admisión excepcional por permiso de trabajo cuando una persona puede justificar que ha residido al menos tres años en suelo francés y ha desempeñado un empleo durante doce de los últimos cuatro meses en un sector y localidad que estén considerados "tensionados". Se aplican, además, criterios de arraigo, orden público y agrupación familiar.

Un difícil recorrido

Dada la debilidad parlamentaria de los socialistas, la medida se enfrenta a un arduo y tortuoso proceso si pretende ser aprobada. Entre quienes ya han comprometido su apoyo se encuentra el líder del centroizquierda, Raphaël Glucksmann, que busca un relato propio en la campaña presidencial entre los centristas Gabriel Attal y Édouard Philippe, y la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon.

El candidato de izquierda, Raphaël Glucksmann. Vincent Isore / Zuma Press

En el caso de Philippe, que ha defendido que las políticas de regularización deberían depender de un marco común europeo, la norma puede ayudarle a diferenciarse del presidente Emmanuel Macron, de quien fue primer ministro. Según comentaban fuentes de su campaña a Politico, no todos los seguidores del macronismo están a favor de "una sociedad cerrada".

Para este electorado huérfano en las elecciones presidenciales de 2027 -Macron no puede volver a presentarse tras agotar las dos legislaturas que le concede la Constitución de Francia-, un 29% se decanta por Glucksmann mientras que un 49% muestra su apoyo a Philippe.

En cualquier caso, la propuesta contará con la férrea oposición de las derechas en la Asamblea cuando se discuta el próximo 19 de noviembre. Comenzando por la Regrupación Nacional de la ultraderechista Marine Le Pen, el más poderoso de los grupos con 120 diputados de los 577 que componen el Parlamento.

El debate sobre la regularización puede permitir así a los moderados encontrar un modo para introducir sus propuestas en una campaña marcada por la polarización. La primera encuesta tras los disturbios destacaba que la líder de la extrema derecha mejoraba entre uno y dos puntos y sería la más votada en la primera vuelta de las presidenciales con entre el 34% y el 38%.

El candidato de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, en la segunda posición con entre el 15,5% y el 20%. Habría que esperar al tercer puesto -que le impediría concurrir a la segunda vuelta- para ver aparecer a Philippe, que concita en estos momentos un 15% de apoyos.