Putin lanza al frente a enfermos, alcohólicos y discapacitados reclutados a la fuerza para tapar la sangría de bajas en Donetsk

Pese al elevado número de bajas, los avances territoriales del ejército ruso en zonas estratégicas como Donetsk siguen siendo mínimos.

El Kremlin concentra la captación forzosa en zonas rurales y provincias vulnerables para proteger a las grandes metrópolis como Moscú y San Petersburgo del impacto directo de la guerra.

Abogados y ONGs denuncian una movilización encubierta mediante engaños y presiones a ancianos, enfermos, alcohólicos y personas endeudadas para obligarles a firmar contratos militares.

Rusia sufre un alto volumen de bajas en el frente de Ucrania que intenta compensar con reclutamientos masivos para evitar una nueva movilización general.

Un día de julio de este pasado verano, varios hombres vestidos de paisano metieron en un coche a un hombre de cerca de 70 años, empleado de una empresa estatal de defensa, alcohólico, con problemas vasculares y que "apenas puede andar", según el relato de un familiar recogido por la cadena CNN.

Ese mismo día le dieron a firmar un papel que, por lo que le dijeron, sólo servía para acreditar que habían ido a buscarlo. Era, en realidad, un contrato con el Ejército.

Una semana después, el hombre desapareció de casa. A los pocos días, llamó desde un campo de entrenamiento en Lugansk, en la parte ocupada de Ucrania, y a finales de septiembre su familia recibió la noticia de que estaba desaparecido en combate.

El caso encaja en un patrón cada vez más extendido, según Artem Klyga, abogado militar ruso afincado en Berlín.

Desde el comienzo del verano, las consultas por situaciones parecidas se le han disparado: "Ahora es una práctica cotidiana", explica.

Casi siempre se trata de hombres vulnerables, endeudados o con problemas de salud o de alcohol, que no conocen sus derechos y no tienen forma de negarse.

El Kremlin ha llegado hasta aquí porque la guerra se ha convertido en una cuestión de número, fiel al viejo mito del oso ruso que compensa con cantidad lo que le falta en técnica o estrategia.

De hecho, cuando Vladímir Putin lanzó la invasión de febrero de 2022, había concentrado los días previos hasta 190.000 hombres en torno a Ucrania, según las estimaciones estadounidenses de entonces.

Vladímir Putin durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) en Moscú. Maxim Shipenkov Reuters

Cuando el plan fracasó, insistió en llenar el frente con hombres y más hombres, como si eso fuera tan decisivo en el siglo XXI como lo era en el XIX.

En septiembre de ese año, decretó la movilización de 300.000 reservistas y, a partir de ahí, se volcó en el reclutamiento por contrato.

Según las cifras oficiales, que suman contratados y voluntarios, desde 2023 se han alistado cada año entre 450.000 y 490.000 hombres, y otros 216.000 en el primer semestre de 2026.

En total, casi dos millones de rusos han sido llamados a filas o se han alistado desde septiembre de 2022.

Mucho ruido y pocas nueces

Oleksandr Sirskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cifraba a finales de junio el contingente ruso en su país en 721.300 soldados, una cifra casi estancada desde hace un año.

Según los cálculos de Kiev, Rusia reclutó en 2025 a unos 406.000 soldados, bastante menos de lo que proclama Moscú, y perdió a unos 418.000 entre muertos, heridos, desaparecidos y presos en combate.

Cada nuevo alistado sirve, como mucho, para tapar un hueco.

El economista Janis Kluge, del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, también rebaja las cifras oficiales: los pagos que recoge el presupuesto ruso apuntan a menos reclutamientos de los anunciados, llegando a su punto bajo a principios de 2026.

El Estado Mayor ucraniano eleva a cerca de 1,58 millones las bajas rusas desde 2022, mientras el jefe del Estado Mayor de la Defensa británico, Richard Knighton, cifraba en septiembre los muertos en más de medio millón.

Dos medios independientes —Mediazona y el servicio ruso de la BBC— han identificado por su nombre a casi 283.000, una cifra, obviamente, incompleta.

Además, la sangría se ha acelerado: el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) calcula más de 40.000 bajas mensuales desde julio.

En resumen, a ese ritmo, Rusia está perdiendo cada tres meses el equivalente a todas las Fuerzas Armadas españolas.

Una pancarta que promueve el servicio militar por contrato en el ejército ruso cuelga de un edificio en la ciudad ártica de Norilsk, en la región de Krasnoyarsk. Vladislav Nekrasov Reuters

Todo esto, como decíamos, en pleno esplendor de la guerra moderna, que en principio requiere de menos hombres.

Sirskyi aseguraba en junio que Ucrania tenía una ventaja de 1,5 a 1 sobre Rusia en drones FPV —pequeños aparatos kamikaze que se pilotan con gafas de visión en primera persona—, aunque Rusia lanza ya entre 6.000 y 7.000 al día.

En un frente de más de mil kilómetros, cada grupo de infantería que avanza al descubierto es un blanco.

Más hombres en primera línea significa, sobre todo, más bajas, y ese es el precio que Moscú lleva meses pagando a cambio de muy poco terreno.

Putin asegura haber tomado unos 6.500 kilómetros cuadrados en lo que va de año, pero el ISW calcula una ganancia neta real de apenas 73.

Sus mandos presumen de más de 1.800 desde septiembre, y en ese tiempo, según el mismo instituto, Rusia ha perdido unos 240 kilómetros cuadrados más de los que ha conquistado.

Al ritmo de 2026, tardaría 60 años en completar la conquista de la provincia de Donetsk.

Sin avances sobre el terreno, el Kremlin tiene que elegir entre llevar a muchos más rusos a la guerra o sacar en la mesa de negociación lo que no logra en el frente.

Esperar a Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está poniendo todo de su parte en ese sentido.

En apenas 10 días, abrió la puerta al gasóleo ruso, sugirió a Kiev que se buscara otro líder, congeló las nuevas sanciones contra Moscú y se ofreció a reunirse con Putin y con el presidente chino, Xi Jinping, para resolver el problema sin Zelenski de por medio.

El acuerdo del gasóleo, cerrado por teléfono con Putin el 9 de octubre, choca con la ley de sanciones contra Rusia que el propio Trump firmó en septiembre.

En esa misma conversación, según The Wall Street Journal, fue cuando Putin le propuso la cumbre a tres. Trump se ha abierto a ella, aunque, según dijo, para hablar de "desnuclearización" más que de Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su encuentro de agosto en Alaska. Kevin Lamarque Reuters

Por si eso fuera poco, Ucrania denunció el 14 de octubre que SpaceX había limitado Starlink y Starshield, su versión militar, de los que dependen las comunicaciones ucranianas en el frente y los drones que interceptan los ataques rusos.

Elon Musk culpó al Ejército estadounidense y a la Casa Blanca, y Trump negó cualquier implicación… pero el diario The Telegraph publicó la pasada semana que habría sido el propio Musk quien le propuso la idea al presidente.

Kiev dio el servicio por restablecido el sábado. Esa misma noche, Musk acusó a Ucrania de usar el sistema para ataques ofensivos con drones, algo materialmente imposible según Kiev.

Con un aliado así en la Casa Blanca, Putin tiene pocos motivos para ceder, pero esperar a un acuerdo también cuesta caro: mientras la mesa avanza despacio, el frente necesita hombres cada día.

La alternativa, una nueva movilización general, es la que más teme el Kremlin. La de septiembre de 2022 provocó una huida masiva del país y recordó a Putin que una cosa es apoyar la guerra y otra muy distinta participar en ella.

Un régimen autoritario no se sostiene sólo con miedo. George Orwell lo llevó al extremo en 1984, donde la furia y el orden se mezclan con el fervor casi incestuoso con el "Hermano Mayor", traducido incomprensiblemente al español como "Gran Hermano".

Putin necesita esa adhesión, sobre todo en Moscú y San Petersburgo. De ahí que el expresidente Dmitri Medvédev despachara en julio los rumores de una movilización tras las legislativas de septiembre como una “provocación mentirosa” de Ucrania.

El origen de los muertos en Ucrania muestra hasta qué punto el Kremlin protege esas dos ciudades.

Según el recuento que los medios publicaron en mayo de 2025, en Tuvá, una república pobre del sur de Siberia, habían muerto en la guerra 120 hombres por cada 10.000; en Moscú, tres.

Edificio dañado por ataque ucraniano en Moscú. Reuters

En febrero de este año, el patrón seguía intacto: las ciudades de más de un millón de habitantes permanecen, según Mediazona, "al margen, en gran medida", y las de más de 100.000, donde vive más de la mitad de la población, aportan sólo un tercio de los muertos.

Los otros dos tercios salen de pueblos y pequeñas aldeas donde escasean los empleos estables y bien pagados, y donde un contrato militar es una de las pocas salidas personales y profesionales a la vista.

Voluntarios a la fuerza

Con todo, Putin presumía a principios de septiembre de la supuesta diferencia con su vecino: "Vemos todos los días en la televisión y en internet cómo en Ucrania atrapan a la gente como a perros callejeros y la llevan a la fuerza al frente. Aquí, como es sabido, la gente firma contratos voluntariamente".

Para que siga pareciendo así, el Kremlin ha encontrado un término medio: movilizar a la fuerza… pero sin que se note. El reclutamiento se organiza por cuotas regionales y las regiones pagan primas a quien les consiga candidatos.

El gobernador de Riazán, Pável Malkov, llegó a anunciar ante el parlamento regional entre 50.000 y 300.000 rublos —aproximadamente, 500 y 3.000 euros—, por cada soldado captado.

Los casos recopilados por medios independientes y organizaciones de derechos humanos muestran la realidad detrás de muchas de esas firmas.

En Penza, un cocinero de 63 años con hipertensión habría sido abordado durante un paseo, golpeado y presionado hasta firmar, según su sobrina.

En Kírov, al menos tres hombres detenidos en la calle o llevados a comisaría acabaron destinados en la región de Donetsk, según Mediazona; uno de ellos, epiléptico, figura como desaparecido en combate desde julio.

En Petrozavodsk, Nikita Serguéyev, casi ciego de un ojo y declarado oficialmente no apto, habría sido obligado a firmar tras un segundo reconocimiento en el que le ordenaron decir que estaba sano.

En el Kremlin, nadie ha movido un dedo para impedir estos abusos. Al contrario: el 5 de septiembre, Putin respaldó que unas unidades de defensa antidrones admitieran a voluntarios de la categoría D, la de los no aptos, que, eso sí, no irían al frente.

Las organizaciones de ayuda a reclutas no se lo creen: temen que sirva para presionar primero y forzar después a quienes la ley exime por completo. En al menos dos de los casos conocidos, la fiscalía respondió a la familia que su pariente se había presentado "por voluntad propia, sin coacción alguna".

Sobre el papel, el recluta forzoso siempre firma por su cuenta, igual que en Rusia los disidentes incómodos siempre se caen solos por la ventana. No es la primera vez que Moscú recurre a hombres por los que nadie va a preguntar.

El ya fallecido Yevgueni Prigozhin reclutó para el Grupo Wagner, desde el verano de 2022, a cerca de 50.000 presos, entre ellos cientos de condenados por asesinato y violación.

La promesa era el indulto tras seis meses en el frente. Al volver, no fueron pocos los que siguieron matando: el medio independiente Verstka atribuía hasta diciembre de 2025 más de 1.000 muertos o heridos en Rusia a veteranos de la guerra, y 142 de los 281 acusados de asesinato ya habían estado presos por delitos similares.

Toda esta movilización encubierta sirve sólo para aplazar el problema. Hombres enfermos, engañados o recién salidos de prisión sostienen hoy un frente inmóvil, lejos de las ciudades que Putin necesita de su lado. El día que se firme la paz, todos tendrán que volver a casa.