La UE exigirá por ley a las capitales adaptarse al clima: "Nadie invertirá en zonas como Valencia si no se preparan"

Bruselas advierte de que la falta de preparación frente a desastres climáticos afectará a las inversiones en zonas vulnerables como la región de Valencia.

La Comisión Europea presenta la Ley de Resiliencia Climática para obligar a los Estados miembros a acelerar medidas de adaptación y definir claramente las responsabilidades públicas.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado este martes la pionera Ley Europea de Resiliencia Climática, que obligará a los Gobiernos a acelerar la adopción de medidas para anticiparse a los riesgos climáticos, prepararse para ellos y limitar su impacto económico y humano, aunque les deja plena libertad para elegir cómo hacerlo.

La norma exige además a cada Estado miembro identificar de forma transparente y clara qué administración es la responsable de gestionar los riesgos climáticos en cada ámbito. "Lo último que queremos es políticos enfrentándose sobre quién es el que debería haber asumido la responsabilidad", ha explicado el comisario de Cambio Climático, el holandés Wopke Hoekstra.

La propuesta llega tras lo que la propia Von der Leyen ha bautizado como "el verano de la verdad": Europa ha registrado 50.000 muertes adicionales, al menos dos tercios atribuibles al calor, además de grandes incendios forestales, sequías que han obligado a cerrar centrales nucleares y pérdidas de cosechas.

La producción de champán, por ejemplo, caerá a la mitad respecto a años anteriores. El virus del Nilo Occidental empieza a extenderse y causar muertes en Europa. Entre abril y septiembre, el calor ha costado a la UE un 0,17% de su PIB, unos 19.000 millones de euros. En total, las pérdidas económicas estimadas por los daños climáticos entre 2022 y 2025 ascendieron a unos 200.000 millones de euros, alrededor de 50.000 millones al año.

"La semana pasada vimos, por ejemplo, cómo otra lluvia torrencial azotaba la región de Valencia. Está muy claro que las empresas se lo pensarán dos veces antes de invertir en una región como Valencia, o en muchas otras, si no está mejor preparada para afrontar los efectos del cambio climático. Lo que no se puede asegurar acaba convirtiéndose en algo en lo que no se puede invertir", ha explicado un alto funcionario comunitario.

"Europa se calienta al doble de velocidad que el conjunto del planeta. Para lograr una verdadera resiliencia climática, debemos adaptarnos y aprender sobre la marcha. Hoy presentamos un enfoque europeo para anticiparnos a los riesgos climáticos, prepararnos para ellos y gestionarlos. Garantizaremos que la resiliencia climática se integre en las políticas de todo el continente, impulsando la inversión, la innovación y el crecimiento a largo plazo", asegura Von der Leyen.

La nueva Ley Europea de Resiliencia Climática, que todavía debe ser debatida y aprobada por los Gobiernos y la Eurocámara, fijará una referencia común para evaluar los riesgos climáticos, basada en las previsiones científicas de un calentamiento global de 1,5 grados en 2030, 2 grados en 2050 y 3 grados en 2100 respecto a los niveles preindustriales.

Los Estados miembros estarán obligados a elaborar un plan nacional de adaptación al cambio climático, sometido a evaluaciones más frecuentes y homogéneas para facilitar la comparación entre los análisis nacionales y comunitarios. Para reducir la carga administrativa, las distintas obligaciones de planificación se integrarán en un único documento estratégico.

"Los esfuerzos de adaptación se llevan a cabo a escala local, regional o nacional. Por eso, somos muy conscientes del principio de subsidiariedad a la hora de presentar esta iniciativa. Lo que queremos ofrecer es un marco que obligue, oriente y capacite a los actores nacionales y locales del mercado único para prepararse mejor ante un clima futuro mucho menos benigno", explica el alto responsable comunitario.

"Nuestro objetivo es lograr el máximo impacto con el mínimo de obligaciones y cargas, simplificando considerablemente los requisitos de información. La iniciativa legislativa solo impondrá obligaciones a las autoridades públicas y tendremos mucho cuidado de no prescribir soluciones. Ofrecemos herramientas para estar mejor preparados, pero sin dictar cuáles deben ser esas soluciones".

Adaptar las infraestructuras y la economía europeas a las futuras condiciones climáticas exigirá unos 70.000 millones de euros al año. Pero cada euro invertido en preparación puede evitar pérdidas y daños por un valor diez veces superior, según los cálculos de Bruselas.

El mercado mundial de soluciones de adaptación climática se cuadruplicará hasta alcanzar los 3,5 billones de euros en 2050, lo que para el Ejecutivo comunitario constituye una oportunidad para que las empresas europeas innoven, crezcan y lideren el desarrollo de tecnologías para reforzar la resiliencia climática.

La iniciativa legislativa de Bruselas no va acompañada de nueva financiación, sino que se apoya en el nuevo presupuesto plurianual de la UE para 2028-2034, todavía en proceso de negociación, que reserva el 35% del gasto a la acción climática y la naturaleza. El Banco Europeo de Inversiones también ha propuesto movilizar 30.000 millones de euros para adaptación hasta 2030.