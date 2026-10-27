Los líderes de Finlandia y Noruega llaman a Putin y le exigen un "diálogo directo" para poner fin a la guerra de Ucrania

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LO ESENCIAL Las claves El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, mantuvieron una llamada telefónica con Vladímir Putin para exigirle un diálogo directo y avanzar hacia el fin de la guerra. Los líderes nórdicos trasladaron directamente al mandatario ruso los mensajes de Ucrania de cara a las próximas conversaciones de paz previstas en Abu Dabi. La conversación representa el primer contacto directo entre Putin y un líder europeo desde su charla con Emmanuel Macron en julio del año pasado. Finlandia y Noruega insistieron en la desescalada del conflicto y remarcaron que el desenlace de la guerra afecta directamente a la seguridad europea.

Vladímir Putin, en un acercamiento diplomático inesperado hacia Europa, ha mantenido este martes una conversación telefónica con el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, para abordar una posible solución a la guerra de Ucrania mediante un "diálogo directo".

La llamada se ha registrado tras los renovados impulsos diplomáticos para tratar de buscar una salida al conflicto que empezaron en Oslo hace una semana. Allí se vieron el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, que al día siguiente se reunió en San Petersburgo con el autócrata ruso, quien se comprometió a reanudar las negociaciones trilaterales.

La conversación entre Putin, Stubb y Gahr Støre ha sido confirmada por el gabinete del presidente finlandés. "El objetivo de la llamada era transmitir directamente al presidente Putin los mensajes de Ucrania sobre las próximas conversaciones de paz en Abu Dabi", ha detallado Helsinki en un comunicado.

Se trata del primer contacto directo entre Putin y un líder europeo desde que habló con el presidente francés Emmanuel Macron en julio del año pasado.

En la nota se reitera que Finlandia y Noruega son "firmes" aliados de Kiev, a quien prometen seguir brindando apoyo, y que ambos mandatarios participaron en la llamada con Putin "como líderes de sus respectivos países y no actuaron como representantes de Europa".

"El debate fue directo y conciso. Somos vecinos de Rusia. El desenlace de la guerra afectará la seguridad de Finlandia y Noruega y, en general, la de toda la Unión Europea. Poner fin a la guerra requiere un diálogo directo", ha expresado Stubb, según unas declaraciones compartidas por su gabinete.

Los mandatarios nórdicos también han instado a Putin a apostar por la "desescalada" ante el "sufrimiento humano y los costes enormes" que ha provocado la invasión rusa de Ucrania hace ya más de cuatro años y medio.

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