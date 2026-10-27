Búnkers cubiertos de pantallas y drones que buscan enemigos en la maleza: así frena Ucrania el avance ruso en el Dombás

El Ejército de Ucrania forma de forma intensiva a nuevos pilotos de drones, quienes recurren a habilidades de videojuegos para la navegación y localización del enemigo.

La potente guerra electrónica rusa inutiliza hasta el 70 % de las misiones de drones de reconocimiento ucranianos al bloquear sus señales de control.

La guerra en el Dombás se ha transformado en un conflicto plenamente tecnológico dominado por el uso masivo de drones y sistemas no tripulados.

A priori, un centro de mando avanzado puede parecer un lugar aburrido en medio de una guerra. Salas ubicadas bajo tierra, con las paredes cubiertas de enormes pantallas de televisión y decenas de personas mirándolas en silencio.

Pero al observar detenidamente esas pantallas, descubres que están divididas en decenas, cientos de ventanas de vídeo; y cada una de ellas arroja la imagen en directo de un lugar del frente de combate del Dombás. Estamos viendo la guerra en tiempo real.

Lo que empezó siendo una guerra clásica, cuando Rusia lanzó su invasión total sobre Ucrania en 2022, con ofensivas encabezadas por carros de combate y duelos de artillería más propios del siglo pasado, se ha convertido hoy en un conflicto bélico totalmente tecnológico.

Dentro del centro de mando avanzado de la 46 Brigada del Ejército de Ucrania, en el frente de combate del Dombás. María Senovilla

Cada vez se hacen más asaltos de trinchera con robots terrestres y sistemas aéreos no tripulados. La infantería pelea contra los drones, más que contra otros hombres.

Y en las ciudades de primera línea ya no hay combates urbanos: sólo más drones y grupos de sabotaje rusos, que se infiltran entre la población civil ucraniana que no ha evacuado a tiempo de sus hogares cuando éstos quedaron en medio del fuego cruzado.

El resultado es un frente casi congelado, donde hay que atravesar a pie la llamada "zona de muerte" para llegar a las posiciones de combate. Saturadas de FPV rusos (drones de visión en primera persona) están al acecho para "cazar" todo lo que se mueve.

Y donde se producen cada día un número enorme de bajas —muertos y heridos, que cada vez es más difícil evacuar— de ambos bandos.

Pero a pesar de la ingente cantidad de bajas, en el disputado Dombás —en el trozo que queda bajo el control del Gobierno de Kiev, al norte de Donetsk— Rusia está pisando el acelerador a un ritmo que no habíamos visto antes.

Vladímir Putin quiere su botín de guerra antes de que acabe el año: quiere anunciar la toma de esta parte de Ucrania. Aquí empezó todo en 2014, éste ha sido siempre el principal objetivo del Kremlin en esta invasión con fines expansionistas, y es la única victoria que puede "venderle" al pueblo ruso para justificar todas las muertes que ha costado.

Y ahora, que el presidente estadounidense Donald Trump está haciendo sonrojantes concesiones a Putin, mientras pone palos en las ruedas de Volodímir Zelenski —a quien ha privado de información de inteligencia y restringido el uso de Starlink en el frente de combate— está empujando aún más.

Tierra quemada

Dentro del centro de mando avanzado, se puede ver cada una de esas embestidas del Kremlin. Cada bombardeo, cada hongo de humo emergiendo entre los restos de las ciudades de primera línea. Kostiantínivka, Druzhkivka, Sloviansk y Kramatorsk.

El comandante Yaroslav, del batallón de sistemas no tripulados FOBOS de la 46 Brigada del Ejército de Ucrania, lo explica con claridad: "La táctica rusa consiste en destruir sistemáticamente todo lo que hay sobre el terreno. Bombardean, arrasan infraestructuras y convierten las posiciones defensivas en lugares imposibles de mantener".

"Si una ciudad tiene importancia logística, la consideran un objetivo prioritario y la destruyen mediante ataques aéreos. Es una estrategia de 'tierra quemada', y para una ciudad relativamente pequeña, unos dos meses de bombardeos intensos pueden bastar para dejarla invivible", añade el oficial.

Un dron Vector ucraniano, perteneciente a la 46 Brigada, durante un vuelo de reconocimiento en el frente de combate del Dombás. María Senovilla

Lo que sí ha cambiado en los tres últimos años de invasión son las armas que emplea el Kremlin. Durante 2022 y 2023 usaba principalmente misiles; después introdujo de forma masiva los drones Shahed y las destructivas bombas aéreas guiadas conocidas como KAB.

"Rusia siempre ha tenido estas bombas guiadas, pero al principio de la guerra las usaba menos porque su alcance era de sólo 70 kilómetros y tenía que exponer a su aviación para lanzarlas desde tan cerca", explica el comandante de la 46 Brigada.

Pero Moscú ha modernizado estos KAB, y ha aumentado su producción. Ahora pueden recorrer más de 200 kilómetros, y los aviones las lanzan desde muy por detrás de sus líneas sin exponerse. Por eso se ha multiplicado su uso, y también el número de ciudades ucranianas que están quedando reducidas a escombros, con parte de su población civil dentro.

Recursos ilimitados

—En medio de esta vorágine de bombardeos, ¿cómo trabaja la inteligencia ucraniana para detener el avance ruso?

—Con drones de reconocimiento Mavic y otros de ala fija. Se utilizan interceptaciones y otra información para determinar por dónde puede estar moviéndose el enemigo; después se identifican puntos de referencia y se observa la zona con atención, a veces utilizando vistas panorámicas. Hasta que encontramos sus rutas habituales.

—¿Los drones han cambiado la forma de trabajar?

—La situación cambia aproximadamente cada seis meses. Si la comparas con hace un par de años, entonces todavía era posible salir a pie, buscar al enemigo, hacer reconocimiento sobre el terreno e incluso enfrentarte con armas ligeras... Ahora eso es extremadamente difícil. Cada vez hay más drones. Creo que dentro de unos años ya casi no habrá infantería, sólo sistemas no tripulados. Todo ha cambiado radicalmente.

—¿Rusia trabaja de la misma manera que vosotros con sus drones?

—Sí, pero hay un pequeño matiz: el enemigo tiene más drones y más tipos de drones que nosotros. Además, dispone de más artillería, aviación, las bombas aéreas guiadas y otros medios. Si nuestros pilotos de drones son detectados, el enemigo lanza contra ellos todo lo que tiene, arrasan completamente la zona. Nosotros tenemos menos recursos para responder de esa manera.

Tras la entrevista con el comandante Yaroslav, en el centro de mando de la inteligencia ucraniana, me encamino a una de las posiciones donde operan esos drones de reconocimiento. El coche sólo puede llegar a un punto cercano, luego hay que seguir a pie. La aviación rusa está especialmente activa, y el estruendo de las KAB se escucha durante todo el camino.

Pilotando un dron de ala fija

"Esto es un UAV de despegue y aterrizaje vertical, con una cámara óptica con zoom de 40 aumentos y también cámara térmica" se apresura a decir uno de los pilotos de la Brigada, tan pronto como alcanzamos la posición, que está camuflada entre los árboles de un bosque.

"Para proteger la vida de nuestros soldados tenemos que encontrar y destruir las fuerzas rusas, y este dron nos permite observar sus posiciones", prosigue el piloto, apodado Barça, como el equipo de fútbol español.

Pilotos de dron Vector, pertenecientes a la 46 Brigada del Ejército de Ucrania, se disponen a realizar una misión de reconocimiento en el frente del Dombás.jpg María Senovilla

"Nosotros no operamos directamente sobre la línea del frente, operamos detrás de las líneas enemigas. Podemos ver lo que sucede entre 10 y 40 kilómetros dentro del territorio controlado por Rusia", señala.

Esto es posible porque el dron de ala fija con el que trabajan —modelo Vector— vuela a una altitud de entre 1.500 y 2.000 metros y utiliza señal digital, más difícil de detectar que la señal analógica.

Sin embargo la guerra electrónica rusa es muy potente y los interceptores de drones se han multiplicado durante los últimos meses. En el centro de mando avanzado, el comandante Yaroslav ya había advertido sobre esta situación.

"La guerra electrónica no afecta a los drones guiados por fibra óptica, pero sí a los drones de reconocimiento y a los que operan por radio. Cuando hacemos vuelos de largo alcance para buscar vehículos, piezas de artillería o suministros, ellos activan sus sistemas de guerra electrónica y nos bloquean", insistía.

Y añadía: "En el 70 % de los casos el dron ni siquiera llega al objetivo, se pierde la señal de control o la transmisión de vídeo y se acaba la misión. La guerra electrónica rusa es muy potente".

Guerra electrónica

Para franquear la guerra electrónica rusa —conocida como jamming— la inteligencia ucraniana trabaja con numerosos equipos como el de Barça, apostados a lo largo de todo el frente de combate. Por eso, el Ejército de Zelenski demanda más y más pilotos de dron.

Cuando la radio suena, Barça interrumpe la entrevista y corre hasta el lugar donde reposa el dron de ala fija. Otro soldado lo levanta y lo saca hasta un claro para que pueda despegar sin enredarse con las ramas de los árboles. Acaba de comenzar una misión de reconocimiento.

El comandante de posición, que es el piloto principal, se coloca delante del ordenador portátil donde ve todo lo que va viendo la cámara del Vector durante su vuelo. Esa misma imagen también la están observando desde centro de mando avanzado: es una de las cientos de ventanas de vídeo que me mostraron unas horas antes.

Pilota mediante un joystick similar al que se utiliza en la PlayStation, totalmente concentrado en la pantalla, mientras los demás observamos. Está rastreando más allá de Kostiantínivka; pero no puedo ver el resto de la misión, porque en ese momento empezamos a escuchar el zumbido de un FPV.

Un dron Vector ucraniano, perteneciente a la 46 Brigada, despegando para realizar un vuelo de reconocimiento en el frente de combate del Dombás.jpg María Senovilla

Debo meterme en una trinchera, bajo tierra, mientras los otros soldados se posicionan entre los árboles, con los fusiles en ristre, dispuestos a abatir el dron enemigo. El comandante continúa operando el Vector sin inmutarse.

Cuando pasa la amenaza del FPV —que han derribado desde otra posición cercana— le pregunto a Barça qué habilidades debe tener un piloto de reconocimiento, además de no perder la concentración aunque pase un FPV cerca.

"Lo primero es entender cómo funcionan las comunicaciones por radio y la aerodinámica. Los conocimientos de informática y de redes informáticas forman parte de todo esto. También hacen falta conocimientos técnicos bastante amplios. Y es importante aprender a detectar dónde puede ocultarse el enemigo, reconocer los indicios que revelan su presencia", relata.

"La formación para manejar una plataforma como esta es larga y bastante compleja, aproximadamente un mes y medio de manera intensiva, pero te enseñan todo lo necesario", añade Barça. "Diría que entender cómo funcionan los ordenadores resulta útil, al igual que ciertas habilidades adquiridas con los videojuegos".

Ahonda en la explicación: "Por ejemplo, alguien que haya jugado mucho a Counter-Strike, o incluso esas misiones de GTA en las que tienes que controlar un helicóptero desarrollan ciertas capacidades que después resultan útiles pilotando un dron. Puede sonar gracioso, pero es verdad", zanja.

El invierno se acerca

Pero en la guerra real, las misiones son más complicadas que en los videojuegos. El jamming no es la única dificultad que deben superar estos pilotos: la densa vegetación del Dombás dificulta enormemente localizar los objetivos, y la climatología condiciona cada vuelo.

"Incluso un dron con cámara térmica puede no ver nada", advertía Yaroslav durante nuestro encuentro. "Hay zonas tan densas que nuestros soldados y los soldados rusos pueden estar a cinco metros unos de otros sin verse: en una ocasión interceptamos una señal de radio en la que un ruso decía que estaba viendo pasar ucranianos a cuatro metros de él. Avisamos a nuestros soldados y respondieron que no veían a nadie".

"Al final ese ruso se rindió, porque estaba solo y los nuestros eran cuatro. Así de complicado es. Si el enemigo se adentra en una zona boscosa, muchas veces se pierde completamente su rastro. Y los rusos aprovechan esta circunstancia para infiltrarse", asegura el oficial.

"Es algo inevitable. De cada diez hombres que avanzan, puede que cuatro lleguen a destino aprovechando la vegetación. Nosotros hacemos lo mismo. Y aún no existe un dron que pueda ver a través de una masa forestal tan densa. Por eso en cualquier sector siempre habrá infiltraciones", apostilla.

Y el invierno no será mejor, porque cuando las hojas caigan y los pilotos ucranianos puedan ver mejor al enemigo, los rusos también podrán detectar a los ucranianos. Es una partida de ajedrez que parece estar en tablas. Pero en la guerra de Ucrania siempre surge algún movimiento que busca el desempate.