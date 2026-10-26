La policía francesa investigando el lugar del tiroteo que dejó un muerto y cuatro heridos en Trappes, cerca de París, el 23 de octubre de 2026. EFE.

El sospechoso del atentado de Trappes sale del hospital al descartar una patología mental incompatible con su detención

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LO ESENCIAL Las claves El sospechoso del atentado cometido en Trappes ha recibido el alta hospitalaria al descartarse que sufra una patología mental incompatible con su detención. El fiscal antiterrorista Olivier Christen confirmó que el detenido admite haber cometido los hechos que se le imputan. El arrestado niega haber actuado por el móvil racista por el cual está siendo investigado tras el ataque del pasado viernes.

El sospechoso del atentado que el pasado viernes pudo cometer una masacre y se saldó con una víctima mortal en Trappes, a las afueras de París, abandonó este lunes el hospital al que fue trasladado tras constatar los expertos que no tiene ninguna patología mental incompatible con su detención.



El fiscal antiterrorista, Olivier Christen, responsable de la investigación, señaló al realizar el anuncio que el detenido admite los hechos pero niega el móvil racista por el que está siendo investigado a la luz de numerosos elementos.

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