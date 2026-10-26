El Papa León XIV saluda durante el rezo del Ángelus en el Palacio Apostólico este domingo. Reuters

El Vaticano informa de que la situación clínica del Pontífice y los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis confirman que "no existen contraindicaciones".

León XIV sigue adelante con su gira por Uruguay, Argentina y Perú de 6 al 17 de noviembre tras su operación de pulmón

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LO ESENCIAL Las claves El Vaticano confirma que el Papa León XIV mantiene su viaje a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. El Pontífice fue intervenido recientemente de un cáncer de pulmón, en el que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los exámenes médicos y análisis confirman que no existen contraindicaciones clínicas para llevar a cabo la gira por América Latina. La Santa Sede destaca que el Santo Padre espera la visita con entusiasmo para fortalecer los vínculos con las Iglesias locales y llevar un mensaje de fe y paz.

El Vaticano confirmó este lunes que el Papa León XIV viajará como estaba previsto a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, tras haber sido operado de un cáncer de pulmón y de que se le extirpara el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

"El Santo Padre espera con gran alegría y entusiasmo este viaje, que ofrecerá oportunidades para fortalecer los vínculos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de las naciones de Uruguay, Argentina y Perú, encontrando con su fe y compartiendo la esperanza y la paz que Cristo trae a nuestro mundo", señala el comunicado de la Santa Sede.

La situación clínica actual del Pontífice, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados confirman que "no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina".

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