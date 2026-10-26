Francia cede ante las protestas estudiantiles con nuevas medidas que las asociaciones tachan de "insuficientes"

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LO ESENCIAL Las claves El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció cinco medidas para frenar las protestas estudiantiles, incluyendo 15.000 nuevas plazas universitarias y limitaciones en el número de alumnos por aula. Las asociaciones de estudiantes calificaron las concesiones de "insuficientes" y "migajas", exigiendo en su lugar 10.000 millones de euros, diez medidas concretas y 250.000 plazas en la educación superior. Los representantes de los alumnos anunciaron que mantendrán las movilizaciones y pedirán retomar los bloqueos de institutos a partir del 2 de noviembre, tras el fin de las vacaciones escolares. El movimiento estudiantil confirmó además su adhesión a la jornada de huelga general convocada por diversos sindicatos para el próximo 5 de noviembre.

El primer ministro francés, Sébatien Lecornu, anunció este lunes cinco concesiones a las reivindicaciones de los estudiantes en Francia, pero no logró convencer a las asociaciones de alumnos de institutos, que manifestaron su intención de proseguir con las protestas en los próximos días.



El jefe del Ejecutivo recibió por la mañana a varios estudiantes para adelantarles las medidas que tiene previsto anunciar esta tarde en un encuentro con las asociaciones de alumnos de institutos.



Las asociaciones consideraron "un menosprecio" que Lecornu no les contara primero a ellos las concesiones a las que está dispuesto, que consideraron, además, "insuficientes".



En concreto, según contaron a la prensa los estudiantes recibidos en la sede del Ejecutivo, el primer ministro anunció una reforma del sistema de acceso a la universidad, que será parcial el próximo año y más profunda el siguiente, aunque quedará ya en manos del Gobierno que salga de las presidenciales de abril-mayo.



Junto a ello, se comprometió a crear 15.000 plazas en la educación superior, además de un plan de inversión de 1.000 millones de euros para renovación de los institutos, al que se sumarían otros 4.000 millones en forma de créditos.



Además, el Gobierno señaló que el número máximo de alumnos en los institutos se reducirá paulatinamente a 28, con un plan de choque el año próximo que afectará a la mitad, los situados en zonas más deprimidas del país.



El último compromiso concierne a las becas, que Lecornu aseguró que subirán al mismo ritmo que la inflación.



Los dirigentes estudiantiles protestaron en un primer momento por haber adelantado las concesiones a estudiantes que, según ellos, no tienen legitimidad, y acusaron al Ejecutivo de querer dividirlos.



Al tiempo, señalaron que sus reivindicaciones son más ambiciosas y calificaron de "migajas" los anuncios adelantados.



Ellos apuestan por una derogación del actual sistema de acceso a la universidad, que consideran opaco, y la creación de 250.000 plazas en la educación superior.



"Nuestra reivindicación es clara, queremos 10.000 millones y diez medidas que venimos reclamando en diferentes reuniones ministeriales", aseguraron antes del encuentro con el jefe del Ejecutivo.



Con las medidas puestas sobre la mesa por Lecornu, indicaron, mantendrán las protestas, empezando por las convocadas para el próximo sábado.



Además, señalaron que a partir del lunes 2 de noviembre, cuando reabren las clases tras las vacaciones escolares, llamarán a retomar los bloqueos de institutos, que fueron el detonante de las protestas a las que se sumaron más tarde otros sectores, como los sindicatos tradicionales o los 'chalecos amarillos'.



Los estudiantes se sumarán también a la jornada de huelga general convocada por varios sindicatos para el próximo día 5 de noviembre.