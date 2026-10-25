"Serbia o mafia": los estudiantes miden la resistencia autoritaria de Vucic en las elecciones más inciertas de los últimos 14 años

Analistas advierten de que Vučić podría no admitir una derrota ajustada e intentar recurrir a irregularidades electorales para mantenerse en el poder.

La candidatura de los estudiantes no incluye a políticos tradicionales, sino a 250 académicos y expertos, liderados simbólicamente por el médico cardiólogo Ilija Srdanović.

La opositora Lista Estudiantil encabeza las encuestas con un 44,5 % frente al 42,7 % del partido del gobierno, una situación inédita en más de una década.

Aleksandar Vučić afronta las elecciones más inciertas en Serbia tras 14 años en el poder, impulsadas por las protestas estudiantiles tras la tragedia de Novi Sad.

El desprendimiento de una marquesina en la estación de tren Novi Sad, que acabó con la vida de 16 personas, desencadenó la mayor oleada de protestas en Serbia desde la caída de Slobodan Milošević en octubre de 2000.

En el centro de las críticas del movimiento estudiantil que encabezó las marchas estaba el entonces presidente Aleksandar Vučić, que empezó su carrera política como ministro de Información del propio Milošević.

Casi dos años después del accidente mortal, sobrevenido por la corrupción en la adjudicación de las obras, Vučić decidió adelantar los comicios, renunciar a la presidencia y desafiar en las urnas al movimiento estudiantil, que desde hace dos años exhibe su influencia en las calles con movilizaciones masivas que recorren todo el país.

En el poder de forma ininterrumpida desde 2012, al principio como primer ministro y después como presidente, Vučić nunca perdió unas elecciones, pero este domingo afronta el mayor reto de su carrera.

Los serbios están llamados a las urnas para elegir la composición de la Asamblea Nacional, y las encuestas colocan en cabeza a la Lista Estudiantil, la articulación política del movimiento de protesta, constituido sobre las ideas de defender el Estado de derecho y combatir la corrupción.

"El movimiento estudiantil en sí es bastante heterogéneo y complejo", explica en conversación con este periódico el politólogo Nikola Burazer, director de programas en el Centro para la Política Contemporánea (CSP), un think tank con sede en Belgrado.

"La lista representa la respuesta del movimiento estudiantil ante una situación en la que un gobierno abiertamente autoritario no estaba dispuesto a responder a las demandas de los manifestantes a lo largo de las protestas".

"La lista es una especie de experimento en el que los órganos estudiantiles han elegido una lista de 250 individuos que no son estudiantes ni políticos, sino expertos en diferentes campos y académicos. Hay más de 100 doctores en esa lista", señala Burazer.

"La Lista Estudiantil es algo que no se puede comparar con ningún movimiento político regular visto anteriormente en Serbia, y tal vez sea también una novedad a nivel europeo", observa el especialista.

Ilija Srđanović, médico cardiólogo y profesor de Medicina de Urgencias en la Universidad de Novi Sad. Marko Djurica Reuters

Su cabeza de lista es Ilija Srdanović, un médico cardiólogo y profesor de Medicina de Urgencias en la Universidad de Novi Sad que considera que las elecciones "van más allá de cualquier marco ideológico y se basa en una elección muy simple: Serbia o la mafia".

Burazer puntualiza, sin embargo, que "las personas que integran la Lista Estudiantil no son tan relevantes por sus nombres individuales. Ninguno de ellos es un líder y ninguno es candidato a primer ministro tras las elecciones".

"Nadie espera que Srđanović sea primer ministro después de los comicios", insiste el analista serbio, quien considera que "resultó elegido probablemente porque se le veía como alguien inmune a los ataques del Gobierno, dada su biografía y su participación en las guerras de los noventa, entre otros factores".

"Veremos después de las elecciones quién representará realmente a este movimiento en un eventual nuevo gobierno", añade Burazer, quien considera probable "que se pongan sobre la mesa nombres de personas que actualmente están en la Lista Estudiantil".

Su ideología tampoco termina de estar del todo clara. "No está claramente definida, pero su respaldo no proviene de la adscripción a una ideología particular, sino más bien de este enfoque general en la democracia y el Estado de derecho", explica Burazer.

"Ahora bien —añade—, por supuesto que la Lista Estudiantil ha adoptado un programa, pero este se creó principalmente como parte de la campaña para defender a la Lista Estudiantil de las acusaciones de no tener uno concreto".

Los estudiantes aúnan posturas diversas y, en algunos casos, contradictorias. Consideran a Kosovo como parte inalienable del territorio serbio, rechazan la imposición de sanciones a Rusia y, al mismo tiempo, defienden el acercamiento a la Unión Europea.

A la Orbán

Con todo, pintan bastos para Vučić. Una encuesta reciente del instituto Nuevo Pensamiento Político Serbio (NSPM), un organismo independiente, sitúa a la Lista Estudiantil ligeramente por delante, con un 44,5 % frente al 42,7 % del SNS.

Es la primera vez en más de una década que una lista opositora encabeza un sondeo a nivel nacional en la antesala de unas elecciones, y nadie sabe cómo responderá Vučić llegado el caso de tener que entregar el poder.

Burazer lo coloca frente al espejo de Viktor Orbán: "Si Vučić perdiera las elecciones de forma convincente, probablemente ocurriría algo similar a lo sucedido en Hungría, donde se vería obligado a admitir la derrota y habría un nuevo gobierno tras los comicios".

"Sin embargo —matiza—, la cuestión es qué sucederá si los resultados no son tan claros, si la victoria de la Lista Estudiantil no es rotunda. Todo lo que sabemos hasta ahora apunta a que los resultados de estas elecciones serán muy ajustados".

Burazer no es optimista. "Es improbable que Vučić admita la derrota con facilidad, intentará hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder, empezando por diversas irregularidades electorales antes y durante la jornada de votación, seguido de intentos de manipular los resultados".

"Esto incluye una posible divergencia entre el recuento de las instituciones estatales y el de los observadores internacionales. Todo esto deja margen para que el gobierno intente alterar el proceso para seguir en el poder", sentencia.