El movimiento estudiantil derrota en las urnas al presidente Vucic y pone fin a 12 años en el poder

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LO ESENCIAL Las claves El populista Aleksandar Vucic admite su derrota tras 12 años de hegemonía política en Serbia. La opositora Lista de Estudiantes obtiene una holgada mayoría absoluta de entre 135 y 140 escaños en el parlamento. La participación electoral alcanzó cerca del 70%, el porcentaje más alto en el país desde la desintegración de Yugoslavia. Los comicios culminan casi dos años de intensas protestas juveniles contra la corrupción y el autoritarismo.

En una jornada histórica que marca el fin de una época en los Balcanes, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, hombre fuerte de la política serbia durante los últimos doce años, ha admitido este domingo la derrota de su formación en las elecciones legislativas anticipadas.

El poder en Serbia cambia de manos tras el rotundo triunfo de la opositora Lista de Estudiantes, que ha logrado capitalizar la indignación social acumulada durante años y se encamina a formar una holgada mayoría en el parlamento.

En una comparecencia ante sus seguidores en Belgrado, Vucic reconoció abiertamente el vuelco en las urnas basándose en los resultados preliminares.

"Está claro que hemos perdido estas elecciones, la Lista Estudiantil ha ganado, tendrán entre 135 y 140 escaños y nosotros tendremos 105; nadie más ha entrado en el parlamento", declaró.

Las proyecciones de la firma encuestadora CESID-IPSPS confirmaron la magnitud del triunfo de la candidatura universitaria al otorgarle 138 diputados frente a los 104 del gobernante SNS en una cámara de 250 miembros, mientras que los escaños restantes quedarán repartidos entre partidos de las minorías étnicas.

El histórico anuncio convirtió de inmediato a la capital serbia en el epicentro de un estallido de júbilo popular.

Miles de ciudadanos tomaron las calles del centro entre bocinazos de vehículos y consignas de"¡victoria!" o"¡lo hemos conseguido!".

El sentimiento de alivio y euforia era generalizado:"¡Qué felicidad y alegría tan increíbles! ¡Por fin nos hemos librado de la mafia! Estoy tan feliz que no tengo palabras", expresaba Tanja, una de las miles de manifestantes que abarrotaban las avenidas belgradenses tras más de una década de férrea hegemonía política del partido de Vucic.

Varias personas hacen cola frente a un colegio electoral para emitir su voto durante las elecciones parlamentarias en Novi Sad, Serbia. Reuters

Estas elecciones anticipadas suponen el clímax de casi dos años de intensas movilizaciones sociales lideradas por la juventud serbia contra la corrupción sistémica y el creciente autoritarismo de las instituciones.

La ola de indignación popular se desencadenó de forma definitiva tras la tragedia sucedida en 2024 en la ciudad de Novi Sad, donde la muerte de 16 personas debido al colapso de la marquesina de la estación de tren encendió la mecha de una movilización estudiantil sin precedentes.

El deseo masivo de cambio institucional quedó plasmado en las urnas con una participación de casi el 70 %, el porcentaje más elevado registrado en el país desde la desintegración de Yugoslavia en 1992.

Las largas colas de votantes que se formaron desde primera hora del domingo en colegios electorales de pueblos y ciudades de toda Serbia anticipaban el alcance de un tsunami político que abrumó los aparatos tradicionales de poder.

"Querida Serbia, esta noche se escucha la voz del pueblo", proclamó Radomir Sajcic, profesor de la Universidad de Belgrado y representante de la plataforma estudiantil desde la sede de campaña del movimiento.

"Esta noche celebramos la victoria, mañana construiremos el futuro", añadió en un discurso que certifica la apertura de un nuevo capítulo político en la nación balcánica y el derrumbe del dominio absoluto que Vucic ejercía sobre el país.