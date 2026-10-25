Marine Le Pen propone “restablecer el estado de derecho” en el discurso de lanzamiento de su campaña presidencial

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LO ESENCIAL Las claves Marine Le Pen arranca su cuarta campaña presidencial en Orleans posicionándose como favorita en las encuestas con un tercio de los votos en primera vuelta. En un discurso de 50 minutos enfocado en el 'Renacimiento' del país, Le Pen defendió la soberanía nacional, rechazó compartir la disuasión nuclear y propuso inscribir la 'comunidad nacional' en la Constitución. Jordan Bardella ejerció de telonero anunciando medidas concretas como endurecer las penas de cárcel, subir el sueldo a los profesores e implantar el uniforme y la prohibición de móviles en los colegios. La candidata mantiene su campaña pendiente de la decisión del Tribunal de Casación sobre su condena de un año de prisión por el desvío de fondos del Parlamento Europeo.

Marine Le Pen, se sabe archifavorita en esta su cuarta tentativa de alcanzar la presidencia de la República Francesa.

Imparable en los sondeos con un tercio de votos en la primera vuelta y victoriosa sobre cualquier candidato rival en segunda vuelta, parece haber asumido que esta vez sí va a llegar al poder.

Por eso su discurso este domingo en Orleans se separó de lo ordinario. Los anuncios de medidas concretas los esbozó el presidente de su partido y futuro primer ministro si la extrema derecha francesa llega al poder en mayo del año que viene, Jordan Bardella.

Marine Le Pen habló durante 50 minutos desde el centro del escenario, con una bandera francesa como única decoración.

Vestida con una chaqueta blanca, sobre una blusa blanca y pantalón negro, habló desde un pupitre formado por columnas dóricas en referencia al Renacimiento que es el símbolo de su campaña.

“El Renacimiento no es una revolución” dijo la candidata. “Como el Renacimiento, yo no os propongo volver a la Francia de antes sino construir la Francia del mañana”.

Un discurso trufado de optimismo, conceptual, como en la parte dedicada “al derecho de los franceses de acceder a la belleza” rematado por una frase tópica sobre el arte de vivir a la francesa y la admiración que esto ha provocado siempre en los no franceses.

Los otros dos ejes conceptuales fueron el poderío y su visión de la presidencia de la República Francesa.

Quedó claro que hablaba una nacionalista cuando se refirió a las fronteras sin mencionar la Unión Europea.

Con ella en el poder, quedó también claro que Francia no estará abierta a “compartir de ninguna manera su arma nuclear”.

La candidata anunció, eso sí, su intención de inscribir “el principio fundador, inclusivo y fraternal” de ”comunidad nacional” en la Constitución de la V República deseando que sea “reconocido un solo pueblo” gracias a su “rechazo absoluto del comunitarismo”.

Celebración del mitin político de Marine Le Pen. Reuters

Eludiendo las aristas de su programa, sólo se refirió de pasada a la prioridad nacional (el principio según el cual, los nacionales deben tener preferencia en las ayudas sociales frente a cualquier no nativo) al mencionar a Jordan Bardella como “jefe de orquesta gubernamental” en caso de victoria sin detallar tampoco en qué consistiría su “gobierno de unidad nacional”,

Todo el mundo interpreta en Francia que esa unidad nacional sólo abarcaría a algún miembro de la derecha clásica, los restos del gaullismo, afiliados hoy al Partido Popular Europeo.

O aliados como el alcalde de Niza, Éric Ciotti, líder de la Unión de Derechas por la República, la marca que utilizó ese disidente de Los Republicanos desde su deserción del viejo partido en las últimas elecciones legislativas. Ciotti hizo de telonero del telonero, Jordan Bardella, ayer en Orleans.

Fue precisamente éste quien habló durante 15 minutos antes de la candidata a la presidencia de la República.

Un Jordan Bardella, reelegido la víspera por el XIX congreso del RN como presidente del Partido con un 98,98% de votos.

Durante su discurso se produjo un intento de intrusión en la sala de algunos militantes contrarios al acto.

La acción fue reivindicada en X por la Unión de estudiantes judíos de Francia que dice luchar contra el racismo y el antisemitismo.

Bardella estuvo hábil pidiendo calma a sus partidarios y haciéndoles cantar “La Marsellesa” mientras el servicio de orden del partido desalojaba de la sala sin contemplaciones a los alborotadores

Bardella pidió que el autor del atentado racista del viernes sea condenado a cadena perpetua.

Sobre la escuela, Bardella prometió que subirá el sueldo a los maestros cuando llegue al gobierno. El RN impondrá el tratamiento de usted y el uniforme a todos los escolares y obligará a dejar el móvil fuera del colegio.

Bardella presumió de que el RN tiene ya 160.000 afiliados, pero ni él ni la candidata han logrado aclarar aún quién va a financiar la campaña.

La hija de Jean-Marie Le Pen sigue pendiente de la decisión del tribunal de Casación sobre su condena en el caso del desvío de fondos del Parlamento Europeo por el que fue condenada a un año de prisión firme el 7 de julio.

Ya nadie habla de ello pero se arriesga a concluir la campaña con un brazalete electrónico.

El tribunal de Casación debería pronunciarse antes de la primera vuelta.