Bulgaria celebra sus elecciones presidenciales bajo la sombra de los ataques rusos cada vez más agresivos en el mar Negro

Bulgaria celebra este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al séptimo jefe de Estado desde la caída del comunismo en 1989, en medio de un creciente nerviosismo en el país balcánico tras los recientes ataques rusos contra buques en el mar Negro.



La principal favorita para pasar a la segunda y decisiva vuelta electoral, prevista para el próximo 1 de noviembre, es la actual presidenta interina, la socialista prorrusa Iliana Yotova, que se medirá con toda probabilidad con el exprimer ministro europeísta Andrey Gyurov, segundo en las encuestas.



Mientras Yotova, aliada del primer ministro prorruso Rumen Radev, aboga por restablecer las relaciones con Rusia, poner fin a la ayuda militar a Ucrania y apostar por la diplomacia, Gyurov defiende mantener y reforzar el apoyo a Kiev y la disuasión frente a Moscú por parte de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

"Tenemos un agresor, Rusia, que atacó a su vecino", sostiene Gyurov, mientras que Yotova afirma que "ya no tiene sentido definir quién es el agresor, porque en esta guerra hay dos partes".



Bulgaria, un país excomunista de 6,4 millones de habitantes, pertenece a la OTAN desde 2004 y a la Unión Europea (UE) desde 2007.



La campaña electoral estuvo marcada por los recientes ataques con drones, supuestamente rusos, contra buques mercantes en el mar Negro, cerca de las costas de Bulgaria y de la vecina Rumanía, que han dejado una treintena de muertos y desaparecidos.



"En nuestro país hay muchos belicistas. No necesitamos una coalición de voluntarios para Ucrania, sino una coalición por la paz. Trabajaré para que Bulgaria tenga una voz fuerte en las negociaciones. Mientras yo sea presidenta, ni un solo soldado búlgaro irá a Ucrania", dijo Yotova durante la campaña.



La antigua periodista de televisión de 62 años es una veterana política del Partido Socialista Búlgaro (BSP), heredero del antiguo partido comunista.



Yotova fue vicepresidenta de Radev durante casi una década, hasta que este abandonó la Presidencia para concurrir a las elecciones legislativas del pasado abril, que ganó por amplia mayoría al frente del nuevo movimiento político Bulgaria Progresista.



La presidenta no se pronunció tras el primer ataque, perpetrado el 6 de octubre contra dos cargueros frente a la costa búlgara, lo que le valió críticas de la oposición por su silencio como comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Tras los ataques del 13 de octubre contra otros dos buques, condenó los hechos sin mencionar a Rusia.



Pese a las críticas, los últimos sondeos le atribuyen hasta un 47 % de los votos este domingo.

Iliana Iotova entrega el mandato a Rumen Radev. REUTERS/Spasiyana Sergieva

"Yotova mantendrá la misma línea política respecto a Ucrania que Radev. Adopta sus posiciones porque cuenta con el apoyo de ese electorado. Sin embargo, antes había defendido posturas más prooccidentales, hasta el punto de definir a Rusia como un 'agresor'", explicó a EFE el politólogo Dimitar Ganev.



Gyurov, su principal rival, respaldado por las formaciones europeístas y reformistas Continuamos el Cambio y Bulgaria Democrática, cuenta con un apoyo de hasta el 30 %, según los sondeos.



"El título de comandante en jefe no es para ceremonias. La responsabilidad se demuestra en los momentos más difíciles", dijo Gyurov, economista y exvicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, durante la campaña.



Durante su mandato como primer ministro en funciones, entre enero y mayo pasados, Gyurov visitó Kiev y firmó con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, un acuerdo de cooperación en materia de seguridad por diez años, que Yotova calificó de "inadecuado".



Gyurov sostiene que la ayuda militar debe permitir a Ucrania negociar sin tener que aceptar las condiciones de Moscú, ya que, en su opinión, "una victoria rusa representaría una amenaza para la seguridad europea".



La oposición europeísta considera que Yotova representa la continuidad del poder de Radev y advierte del riesgo de que Bulgaria Progresista concentre el poder en todas las instituciones del Estado.

"Este argumento de la oposición podría ser un paso estratégico, ya que los votantes búlgaros suelen evitar que todas las instituciones queden alineadas políticamente. Así ocurrió con Radev en 2016, cuando era el candidato preferido del Partido Socialista frente al del entonces gobernante partido conservador GERB", recordó Ganev.



Yotova y Gyurov serán con toda probabilidad los aspirantes que pasarán a la segunda vuelta, ya que ninguno de los otros 25 candidatos supera el 2 %, salvo el ultranacionalista prorruso Kostadin Kostadinov, a quien los sondeos atribuyen un 10 %.



En Bulgaria, cuyo sistema es parlamentario, el jefe del Estado desempeña principalmente funciones representativas y protocolarias, aunque puede vetar las leyes aprobadas por el Parlamento y, con ello, retrasar su entrada en vigor.