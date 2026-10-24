El tiroteo racista en París antes del gran acto electoral de Le Pen pone a Francia al borde de un nuevo estallido de la violencia

La izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon se afianza en los sondeos frente a otras opciones moderadas, abriendo la puerta a un posible duelo electoral entre los extremos políticos.

Francia afronta un ambiente de elevada tensión social tras las masivas protestas contra la carestía de la vida, mientras el Gobierno de Sébastien Lecornu busca aprobar un plan de ajuste presupuestario.

Las encuestas posicionan a Marine Le Pen en cabeza para las elecciones presidenciales, situándola como favorita en segunda vuelta en un escenario marcado por la inestabilidad política y social.

Un tiroteo investigado como un crimen terrorista y racista en La Verrière y Trappes deja un muerto y varios heridos, justo antes del gran acto de precampaña de Marine Le Pen en Orleans.

La cabeza visible de la Agrupación Nacional francesa, Marine Le Pen, lanza este fin de semana en Orleans su cuarta candidatura a la presidencia de la República con el viento más a favor que nunca.

La AN celebra allí su congreso, con una reunión de afiliados el sábado y un gran mitin el domingo al que el partido espera llevar a más de 10.000 personas.

Es el arranque oficial de una campaña que en la práctica empezó el 7 de julio, cuando el tribunal de apelación de París confirmó que Le Pen había desviado dinero del Parlamento Europeo para pagar a empleados de su partido... pero dejó en quince meses efectivos la inhabilitación de cinco años que le había impuesto la primera sentencia, en marzo de 2025.

Como ya los ha cumplido, puede presentarse sin inconvenientes, aunque deberá pasar un año con pulsera electrónica.

La última encuesta de Ifop para LCI, Le Figaro y Sud Radio, realizada justo después de los disturbios del 17 de octubre, le da entre un 34 % y un 38 % de los votos en primera vuelta, en torno al doble que sus demás rivales, y la sitúa como ganadora en segundo turno frente a todos ellos.

Enfrente, además, tiene a un gobierno desbordado. Sébastien Lecornu, quinto primer ministro desde la reelección de Emmanuel Macron en 2022, sobrevive sin mayoría en la Asamblea Nacional y pretende aprobar en plena precampaña unos presupuestos con un ajuste de 54.000 millones de euros.

Los inversores no las tienen todas consigo: el bono francés a diez años superó el miércoles el 5 % por primera vez desde 2002, y su prima de riesgo se situó en unos 170 puntos básicos, dos veces y media la de España.

Sébastien Lecornu en una comparecencia el pasado viernes. Alain Jocard Reuters

A la desconfianza económica y política, hay que sumarle que el gobierno de Renaissance (Renacimiento) ha perdido por completo el control de la calle.

Una protesta estudiantil por la falta de medios en los institutos desembocó el 17 de octubre en una jornada contra la carestía de la vida que reunió a más de medio millón de personas, según el propio Ministerio del Interior.

La protesta pacífica acabó con saqueos e incendios en más de veinte ciudades; en Limoges, tal vez la escena más impactante, el ayuntamiento se vio devorado por las llamas.

El ministro, Laurent Nuñez, cifró en 1.800 los detenidos y en más de 500 los policías, gendarmes y bomberos heridos, y llegó a presentar su dimisión, que Macron rechazó.

Desde entonces, rigen toques de queda parciales en varias ciudades y el Gobierno no descarta decretar el estado de emergencia.

El caos que ya no conviene

Le Pen es plenamente consciente de que, en principio, un gobierno superado y una calle en llamas juegan a su favor: son la prueba de que el sistema no funciona y de que hace falta alguien que ponga orden.

Ese cálculo, sin embargo, solo vale mientras la violencia venga del otro lado: este viernes por la mañana, un hombre disparó varias ráfagas desde su coche contra varios viandantes en La Verrière y en la vecina Trappes —el municipio obrero en el que se criaron el actor Omar Sy y el humorista Jamel Debbouze—, al oeste de París.

Estudiantes en una barricada frente al Lycée Sophie Germain. Eric Baradat Reuters

El primer balance oficial habla de un muerto y cuatro heridos, entre ellos una niña de doce años.

El detenido, Kévin T., de 39 años, tenía antecedentes por delitos comunes, pero no estaba fichado por los servicios de inteligencia.

Usó un arma automática, cuya tenencia está prohibida en Francia, y habría convertido su piso de Plaisir, a pocos kilómetros, en una trampa mortal con varias bombonas de gas.

La fiscalía antiterrorista ha asumido la investigación al entender que sus acciones vienen provocadas por la pertenencia, real o supuesta, de las víctimas a una raza, una etnia o una religión.

De hecho, el ministro Nuñez habló sin rodeos de "crimen terrorista".

El alcalde de Trappes, el izquierdista Ali Rabeh, elevó a cinco los heridos, tres de ellos muy graves, y aseguró que el tirador disparaba al azar y que "tenía ganas de hacer una masacre".

En ese sentido, para la AN, el ataque no podía llegar en peor momento. Jordan Bardella, presidente del partido, y la propia candidata hablaron enseguida de un "acto bárbaro", y exigieron una condena "implacable" para el asesino.

Ahora bien, si se confirmara el móvil racista, sus rivales políticos no tardarán en señalar el discurso contra la inmigración y el islam que el partido ha convertido en su bandera.

Sin ir más lejos, en mayo de 2025, un vecino mató a tiros a Hichem Miraoui, un peluquero tunecino, en Puget-sur-Argens, en el sureste del país.

Fue el primer crimen de ultraderecha del que se hizo cargo la fiscalía antiterrorista, y el autor, según Mediapart, había exhibido en redes su simpatía por la AN.

Interior prevé que varias decenas de miles de personas salgan este sábado a la calle en Orleans contra "el racismo, el fascismo y el imperialismo", entre ellas el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, de La Francia Insumisa (LFI), y la líder de la central sindical CGT, Sophie Binet.

La marcha coincidirá con una nueva jornada de movilización en toda Francia.

Un manifestante trata de patear un bote de humo durante las protestas en Saint-Denis. Abdul Saboor Reuters

El alcalde de Orleans, Serge Grouard, ha mostrado una "profunda inquietud"; Le Pen asegura estar tranquila, aunque criticó que nadie se escandalizara por la convocatoria de manifestaciones contra el congreso de un partido.

Dicho esto, lo cierto es que a la candidata le conviene que este fin de semana se hable más de quienes protestan contra ella que de lo ocurrido en Trappes.

Entre pancarta y barricada

Jean-Luc Mélenchon, líder de LFI y referente de esa izquierda que se manifiesta contra la AN, tiene sus propios problemas.

Su partido respaldó desde el principio la protesta escolar, que nació a mediados de septiembre en institutos de Créteil, en las afueras de París, contra las clases saturadas y la falta de profesores.

A principios de octubre, cuando el movimiento ya se había extendido por todo el país, llegaron las barricadas y los incendios, y Matignon, la sede de la presidencia de gobierno, acusó a LFI y a "sus satélites de la ultraizquierda" de estar detrás.

Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de oposición de extrema izquierda francés La Francia Insumisa (LFI). Tom Nicholson Reuters

Mélenchon aseguró entonces que los insumisos defienden "la no violencia en los métodos de lucha"... pero no retiró su apoyo a las movilizaciones pese a su evidente deriva.

Es más, el 17 de octubre, Mélenchon desfiló en París junto a varios dirigentes de su partido y, en cuanto empezaron los saqueos, le llovieron los reproches.

Lecornu le atribuyó una "responsabilidad política" en los disturbios y lo acusó de pedir el fin de la violencia mientras excusaba a quienes la cometían.

En términos muy parecidos se pronunció Édouard Philippe, ex primer ministro y candidato del partido de centroderecha Horizons.

Al final, Mélenchon tuvo que condenar explícitamente los saqueos y el incendio de Limoges, pero le devolvió la pelota al gobierno con una pregunta: "¿Cómo han podido equivocarse tanto los que nos dirigen?".

De momento, las encuestas no lo castigan. El sondeo de Ifop lo sitúa entre el 15 % y el 20 % de intención de voto, lo que le llevaría a la segunda vuelta en casi todos los escenarios.

Un duelo Le Pen-Mélenchon es justo lo que la AN lleva meses deseando, porque el voto "republicano" moderado se quedaría sin candidato.

Raphaël Glucksmann, líder de Plaza Pública Reuters

La ventaja de Mélenchon sobre los demás aspirantes, sin embargo, es corta: Philippe tiene entre el 12 % y el 16 %, y el socialdemócrata Raphaël Glucksmann, recién elegido candidato en las primarias de su espacio, le sigue de cerca.

Basta con que una parte del electorado de izquierdas concluya que la papeleta insumisa es un billete seguro hacia la derrota en segunda vuelta para que todo cambie.

Salvar la República, otra vez

Claude Malhuret, presidente del grupo liberal Les Indépendants en el Senado, advirtió esta semana de que "el 17 de octubre no fue más que un ensayo general" y acusó a Mélenchon de querer escalar el conflicto para forzar un duelo entre extremos.

Es el escenario más probable si la tensión sigue creciendo, ya que cada nuevo estallido da argumentos a los dos polos.

Le Pen lo sabe, y por eso ha presentado a LFI y a los grupos antifascistas como la rama política y la rama armada de un mismo movimiento.

Mientras los disturbios se asocien más a la izquierda que a lo sucedido en Trappes, está claro quién ganaría ese mano a mano.

Cabe también lo contrario: que el hartazgo de la violencia movilice el citado voto "republicano" hacia los partidos moderados, como en las legislativas de 2024, cuando la izquierda y el centro retiraron candidatos en las circunscripciones disputadas para cerrar el paso a la AN.

Glucksmann ha pedido una respuesta "firme" a los disturbios precisamente para que Le Pen no saque provecho del caos.

En segunda vuelta, quien más se acercaría a la candidata de ultraderecha es Philippe: 56 a 44, según Ifop.

El problema es que, en primera vuelta, el centro y la derecha moderada llegan repartidos entre Philippe, el también ex primer ministro Gabriel Attal y el líder de Los Republicanos, Bruno Retailleau. Muchos gallos para tan poco corral.

Gane quien gane, el próximo presidente heredará una República agotada. Lecornu ya dimitió una vez, en octubre de 2025, y Macron volvió a nombrarlo a los pocos días.

El presupuesto de este año no llegó a tiempo y, si salió adelante en febrero, fue gracias al artículo 49.3, que permite aprobar una ley sin votación salvo que prospere una moción de censura.

A esa crisis política se suma una social que viene de más atrás. La primera jornada de los chalecos amarillos, en noviembre de 2018, reunió a unas 290.000 personas; la del 17 de octubre, a casi el doble, con estudiantes, sindicatos y antiguos chalecos amarillos en las mismas marchas.

Las dos crisis se alimentan de una economía cada vez más frágil.

La deuda pública francesa superará este año el 119 % del PIB y el déficit se ha ido al 5,4 %, cuando el objetivo era el 5 %. Hoy, Francia paga por su deuda mucho más que España; en julio de 2012, en lo peor de la crisis del euro, era España la que pagaba más de 500 puntos por encima de Francia.

Mientras tanto, Lecornu tendrá que defender su ajuste ante una Asamblea en campaña y ante una calle que protesta, precisamente, contra la carestía de la vida.

Ningún candidato ha explicado todavía cómo piensa cuadrar esas cuentas, y Le Pen menos que nadie: si gana las presidenciales de mayo, tendrá que gobernar el mismo desorden que hoy le da votos.