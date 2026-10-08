Los socialistas españoles se desmarcan en la Eurocámara del endurecimiento de la UE en la política comercial con China

La votación coincide con el impulso franco-alemán a un mecanismo de defensa comercial para bloquear el acceso al mercado único ante prácticas desleales y precede a la visita del comisario Maros Sefcovic a Pekín.

La Eurocámara acusa a Pekín de facilitar decisivamente la guerra rusa en Ucrania y advierte de que sus subvenciones, dumping y sobrecapacidad industrial amenazan al tejido productivo europeo.

Los eurodiputados del PSOE se abstienen ante una resolución que endurece la política de la UE hacia China; el texto fue aprobado con 454 votos a favor, 86 en contra y 110 abstenciones.

Siguiendo la línea defendida por Pedro Sánchez, los socialistas españoles se han desmarcado este miércoles en el Parlamento Europeo del endurecimiento de la política de la UE hacia China, respaldado ya por una mayoría tanto de los Estados miembros como de la Eurocámara.

En concreto, los eurodiputados del PSOE se han abstenido en la votación de un informe que señala a Pekín como "facilitador decisivo" de la guerra rusa contra Ucrania y alerta de que su política industrial supone una "amenaza existencial para la UE".

La resolución ha salido adelante por una aplastante mayoría de 454 votos a favor, 86 en contra y 110 abstenciones, gracias al apoyo en masa del Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas de Giorgia Meloni, los liberales de Renew -incluida la eurodiputada del PNV-, los Patriotas por Europa -el grupo de Vox- y la mayoría de los Verdes.

El grupo socialista, presidido por la sanchista Iratxe García, se ha partido por la mitad. Alemanes, franceses, holandeses, austríacos, nórdicos y bálticos han apoyado una política de mano dura hacia China. Además de los españoles, también se han abstenido los italianos, portugueses y rumanos.

Por su parte, los ultras de Europa de las Naciones Soberanas y el grupo de La Izquierda -entre ellos los eurodiputados de Sumar y Podemos- han votado en contra de elevar el tono frente al Gobierno de Xi Jinping.

El resultado vuelve a dejar al descubierto la soledad de Sánchez en la UE en su defensa de una política conciliadora con el gigante asiático. "Sobre China, lo mismo que hemos defendido antes, durante, lo defenderemos después de las elecciones y es tener un espacio de interlocución, por supuesto, de gestión inteligente de las discrepancias que tengamos", dijo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sánchez hizo estas declaraciones tras conocerse el acuerdo alcanzado entre Francia y Alemania para crear el "botón de desconexión", un nuevo instrumento de defensa comercial que permitiría bloquear de inmediato el acceso al mercado único a cualquier país que incurra en prácticas comerciales desleales o distorsionantes.

El pacto ha sido posible después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, tradicionalmente reacio a enfrentarse a China por la importancia de este país como mercado de exportación, haya cambiado su posición ante el enorme perjuicio que está sufriendo la industria alemana por la llegada masiva de productos low cost chinos en sectores clave como el automóvil y la maquinaria.

Un viraje que ha dejado al presidente del Gobierno de España totalmente fuera de juego en la UE.

La votación en la Eurocámara pone además de relieve que un eventual Gobierno de coalición entre el PP y Vox tras las elecciones anticipadas del 29 de noviembre supondría un cambio de rumbo en la política española hacia Pekín.

"Tenemos que reconocer que China está actuando de una manera que pone en peligro nuestros intereses, no solo en el ámbito del comercio y las relaciones comerciales, sino también en materia de seguridad y defensa", afirmó durante el debate del martes el eurodiputado del PP Nicolás Pascual de la Parte.

Pedro Sanchez en su visita a China para ver a Xi Jinping .

"China no es nuestra amiga, sino un riesgo estratégico para Europa", sostiene el representante de Vox, Juan Carlos Girauta. "Mientras Europa intenta cerrar la puerta a la influencia china, el obsolescente presidente Sánchez la ha abierto de par en par y el expresidente Zapatero aparece una y otra vez en contratos, intermediaciones, dinero e investigaciones vinculadas a intereses chinos", aseguró.

En contraste, el eurodiputado socialista Javi López defendió que "nuestras relaciones con China no pueden estar basadas en una lógica de un mundo de dos bloques, bipolar, contraproducente y peligroso, ni podemos olvidar que cualquier gran desafío en el mundo -la gobernanza económica, el multilateralismo, el cambio climático- necesita de cooperación entre China y Europa".

En el informe aprobado este miércoles, la Eurocámara sentencia que las relaciones entre la UE y China "han alcanzado ahora un punto crítico, debido principalmente a las prácticas económicas desleales de China, como el dumping y el espionaje, y a su posición sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania".

"China facilita de manera decisiva la guerra de agresión ilegal y no provocada de Rusia contra Ucrania, ya que actúa como el mayor proveedor de productos de doble uso y le ayuda a eludir las sanciones", denuncian los eurodiputados.

"Las políticas industriales chinas generan enormes excesos de capacidad, lo que ejerce presión sobre la economía europea y supone una amenaza cada vez mayor de desmantelamiento del núcleo industrial de la Unión, lo que puede suponer una amenaza existencial para la Unión", prosigue la resolución.

El gigante asiático "está distorsionando los mercados mundiales por medio de subvenciones estatales, el dumping de precios y la politización del comercio" y además "está bloqueando el acceso al mercado europeo y niega la seguridad jurídica a las empresas europeas".

La Eurocámara aprueba esta resolución en vísperas de la visita a Pekín del comisario de Comercio, Maros Sefcovic, que este jueves y viernes intentará arrancar concesiones al Gobierno de Xi Jinping para frenar, o al menos aplazar, una guerra comercial abierta entre los dos bloques.

Pero el debate decisivo sobre el endurecimiento de la política comercial de la UE hacia China tendrá lugar en el Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre. Allí volverá a quedar en evidencia la soledad de Sánchez en su apuesta por un diálogo sin condiciones con Pekín. El presidente del Gobierno llega además particularmente debilitado por su decisión de adelantar las elecciones.