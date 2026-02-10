Francia pone bajo protección al exministro Jack Lang tras ser agredido al aparecer 670 veces en los archivos de Epstein

El exministro de Cultura de Francia, Jack Lang, en una imagen de archivo. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El exministro francés Jack Lang ha sido puesto bajo protección policial tras ser agredido y recibir amenazas de muerte después de aparecer en los archivos del caso Epstein. Lang dimitió como presidente del Instituto del Mundo Árabe tras la revelación de que su nombre figura más de 670 veces en los documentos relacionados con Jeffrey Epstein. La Fiscalía francesa ha abierto una investigación contra Jack Lang y su hija Caroline por presunto blanqueo de capitales agravado a través de una empresa en paraísos fiscales vinculada a Epstein. Caroline Lang figura como beneficiaria de 5 millones de dólares en un testamento de Epstein y cofundó una sociedad offshore en las Islas Vírgenes junto al financiero estadounidense.

Las autoridades francesas han puesto bajo protección policial al exministro de Cultura Jack Lang y a su mujer tras ser agredido y

recibir amenazas de muerte en redes sociales y después de que haya aparecido su nombre en más de 600 ocasiones en los documentos desclasificados del caso Jeffrey Epstein.

Esta revelación obligó al exministro socialista a presentar el pasado sábado su dimisión como presidente del Instituto del Mundo Árabe (IMA).

El abogado de Lang, Laurent Merlet, ha revelado este lunes por la noche a la cadena BFMTV que su cliente está siendo "objeto de discursos de odio en redes sociales".

Empujado e insultado

"Dada la violencia mediática que se ejerce actualmente sobre Jack Lang, la protección parece obvia y necesaria", ha considerado,

recordando que el que fuera ministro bajo el mandato del presidente François Miterrand ha sido víctima de una agresión hace unos días en la capital francesa.

Según ha relatado, Lang fue empujado al suelo frente a la Ópera de París, donde tenía lugar una manifestación contra el abuso sexual infantil.

"El individuo, muy activo en estas redes sociales, ha sido condenado a ocho meses de prisión", ha agregado el letrado.

Vínculos con Epstein

La Fiscalía francesa ha abierto este fin de semana una investigación contra Lang, de 86 años, así como contra su hija Caroline por supuesto "blanqueo de capitales con agravante" a través de una empresa en paraísos fiscales.

Sus nombres aparecen más de 673 veces en los archivos de Epstein.

Caroline Lang figura en un testamento redactado por Epstein dos días antes de su fallecimiento, el cual indica que recibiría 5 millones de dólares.

También cofundó una sociedad offshore en las Islas Vírgenes con Epstein en 2016, de la que era copropietaria. Su padre también aparece en los estatutos.

Su hija esgrimió en su momento que la empresa se creó para descubrir jóvenes artistas mientras que Epstein compraba sus obras.

"La despojaron por completo de la gestión de esta empresa; nunca se ocupó de ella", ha afirmado su abogado, antes de explicar que ella "nunca aportó ni recibió un solo céntimo de esta empresa".

El exministro, no obstante, sí figura en los estatutos de la misma (aunque este ha asegurado que no tenía ni idea de que su nombre aparecía ahí), y ha reconocido vínculos con Epstein, que "acepta plenamente" y que se conocieron a través del cineasta estadounidense Woody Allen.