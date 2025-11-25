El TJUE obliga a reconocer en toda la UE los matrimonios homosexuales celebrados en cualquier Estado miembro

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal de Justicia de la UE obliga a todos los Estados miembros a reconocer los matrimonios homosexuales celebrados legalmente en cualquier país de la Unión, incluso en aquellos donde este tipo de unión no está permitido. La sentencia responde al caso de una pareja polaca casada en Alemania, a la que Polonia negó la transcripción de su certificado de matrimonio alegando que el matrimonio gay no está autorizado en su legislación. El TJUE considera que negar este reconocimiento viola la libertad de circulación y residencia, así como el derecho al respeto de la vida privada y familiar de los cónyuges. El fallo aclara que el reconocimiento no obliga a los Estados a legalizar el matrimonio igualitario en su normativa interna, pero sí a aceptar su validez para efectos administrativos y de derechos ciudadanos.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dictaminado este martes que el matrimonio contraído legalmente por dos ciudadanos europeos del mismo sexo en cualquier Estado miembro debe ser reconocido en el resto de países comunitarios, incluso en aquellos donde el matrimonio gay no está permitido.

Denegar este reconocimiento es contrario al derecho de la Unión, ya que viola la libertad de circulación y de residencia y el derecho al respeto de la vida privada y familiar de los cónyuges, dice el fallo.

La sentencia responde al caso de dos ciudadanos polacos, residentes en Alemania, que contrajeron matrimonio en Berlín en 2018. Al mudarse a Polonia, solicitaron la transcripción del certificado de matrimonio expedido en Alemania en el Registro Civil polaco, para que su matrimonio fuera reconocido allí.

Su solicitud fue denegada con el argumento de que el derecho polaco no autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por ello, la transcripción del certificado de matrimonio violaría los principios fundamentales del ordenamiento jurídico polaco.

Los cónyuges impugnan esta denegación. El Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo polaco, que lleva el litigio, ha preguntado al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie sobre la aplicación del derecho europeo a este caso.

En su sentencia de este martes, el TJUE señala en primer lugar que "si bien las normas relativas al matrimonio son competencia de los Estados miembros, estos deben respetar el derecho de la Unión al ejercitar dicha competencia".

Los cónyuges de que se trata, en su condición de ciudadanos de la Unión, tienen la libertad de circular y residir en el territorio de los Estados miembros y el derecho a llevar una vida familiar normal, tanto cuando ejerzan dicha libertad como cuando regresen a su Estado miembro de origen, alega el TJUE.

"La negativa a reconocer el matrimonio contraído legalmente por dos ciudadanos de la Unión del mismo sexo en otro Estado miembro, en el que han ejercido su libertad de circulación y de residencia, puede provocar graves inconvenientes administrativos, profesionales y privados", subraya el fallo.

Según el TJUE, la obligación de reconocimiento no atenta contra la identidad nacional ni amenaza el orden público del Estado miembro de origen de los cónyuges, puesto que "no implica que ese Estado deba contemplar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo en su derecho nacional".

Además, los Estados miembros "disponen de un margen de apreciación para elegir los medios de reconocimiento de ese tipo de matrimonio".

Sin embargo, cuando un Estado miembro opta por establecer un único medio para el reconocimiento de los matrimonios contraídos en otro Estado miembro -como la transcripción del certificado de matrimonio en el Registro Civil, en el caso de Polonia- debe aplicar dicho medio también a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

No es la primera vez que el TJUE obliga a reconocer en toda la UE los matrimonios homosexuales. La sentencia pionera data del año 2018 y se ampara también en el derecho a la libre circulación y a la libertad de residencia de los cónyuges.